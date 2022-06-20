LATE SATURDAY
Indiana
Cash 5: 13-20-21-29-45
SUNDAY
Indiana
Daily 3 Midday: 0-3-1 – Superball: 0
Daily 4 Midday: 1-4-3-6 – Superball: 0
Quick Draw Midday: 6-9-14-19-23-25-31-36-38-40-43-49-52-57-60-66-68-76-78-80 – Bullseye: 80
Daily 3 Evening: 0-9-1 – Superball: 8
Daily 4 Evening: 2-2-6-2 – Superball: 8
Quick Draw Evening: 2-5-7-10-11-12-17-19-24-28-32-35-44-45-46-48-57-62-73-75 – Bullseye: 2
Cash 5: 7-15-27-38-45
Ohio
Pick 3 Midday: 4-6-9
Pick 4 Midday: 9-0-3-4
Pick 5 Midday: 4-3-1-1-4
Pick 3 Evening: 2-2-2
Pick 4 Evening: 3-8-7-5
Pick 5 Evening: 8-7-0-6-5
Rolling Cash 5: 12-13-19-30-37
Michigan
Midday Daily 3: 0-6-2
Midday Daily 4: 6-0-1-6
Daily 3: 9-0-4
Daily 4: 6-6-9-4
Fantasy 5: 7-15-30-37-38
Fantasy 5 Double Play: 14-29-30-33-38
Keno: 1-8-11-14-16-17-25-33-38-40-50-55-56-59-60-65-66-74-76-77-78-79
Poker Lotto: 3♦-K♥-J♦-7♦-10♥
Lucky for Life
2-16-23-38-47
Lucky Ball: 9
Cash4Life
1-6-20-36-51
Cash Ball: 1