LATE SATURDAY

Indiana

Cash 5: 13-20-21-29-45

SUNDAY

Indiana

Daily 3 Midday: 0-3-1 – Superball: 0

Daily 4 Midday: 1-4-3-6 – Superball: 0

Quick Draw Midday: 6-9-14-19-23-25-31-36-38-40-43-49-52-57-60-66-68-76-78-80 – Bullseye: 80

Daily 3 Evening: 0-9-1 – Superball: 8

Daily 4 Evening: 2-2-6-2 – Superball: 8

Quick Draw Evening: 2-5-7-10-11-12-17-19-24-28-32-35-44-45-46-48-57-62-73-75 – Bullseye: 2

Cash 5: 7-15-27-38-45

Ohio

Pick 3 Midday: 4-6-9

Pick 4 Midday: 9-0-3-4

Pick 5 Midday: 4-3-1-1-4

Pick 3 Evening: 2-2-2

Pick 4 Evening: 3-8-7-5

Pick 5 Evening: 8-7-0-6-5

Rolling Cash 5: 12-13-19-30-37

Michigan

Midday Daily 3: 0-6-2

Midday Daily 4: 6-0-1-6

Daily 3: 9-0-4

Daily 4: 6-6-9-4

Fantasy 5: 7-15-30-37-38

Fantasy 5 Double Play: 14-29-30-33-38

Keno: 1-8-11-14-16-17-25-33-38-40-50-55-56-59-60-65-66-74-76-77-78-79

Poker Lotto: 3♦-K♥-J♦-7♦-10♥

Lucky for Life

2-16-23-38-47

Lucky Ball: 9

Cash4Life

1-6-20-36-51

Cash Ball: 1