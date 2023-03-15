Indiana

Daily 3 Midday: 6-1-6 – Superball: 7

Daily 4 Midday: 8-1-9-0 – Superball: 7

Quick Draw Midday: 1-3-20-23-24-32-42-43-44-47-48-52-53-63-68-74-75-76-77-80 – Bullseye: 53

Daily 3 Evening: 8-4-5 – Superball: 2

Daily 4 Evening: 0-4-6-9 – Superball: 2

Quick Draw Evening: 3-9-10-12-20-26-27-29-32-33-35-43-44-45-48-64-71-73-74-80 – Bullseye: 10

Cash 5: 3-16-22-27-30

Ohio

Pick 3 Midday: 8-2-8

Pick 4 Midday: 3-0-0-1

Pick 5 Midday: 4-6-3-8-8

Pick 3 Evening: 5-3-0

Pick 4 Evening: 5-5-2-6

Pick 5 Evening: 5-3-6-8-5

Rolling Cash 5: 8-23-24-27-29

Michigan

Midday Daily 3: 0-7-2

Midday Daily 4: 8-9-5-9

Daily 3: 8-0-4

Daily 4: 5-2-7-9

Fantasy 5: 7-13-30-32-38

Fantasy 5 Double Play: 3-6-17-23-26

Keno: 4-6-7-19-22-23-30-32-36-40-41-42-46-47-48-58-60-61-71-72-73-79

Poker Lotto: K♥-A♣-5♠-J♣-7♦

Lucky for Life

2-3-14-18-47

Lucky Ball: 4

Cash4Life

1-11-27-41-44

Cash Ball: 1

Mega Millions

1-7-23-38-55

Mega Ball: 2

Megaplier: 3

Jackpot: $229 million