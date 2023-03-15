Indiana
Daily 3 Midday: 6-1-6 – Superball: 7
Daily 4 Midday: 8-1-9-0 – Superball: 7
Quick Draw Midday: 1-3-20-23-24-32-42-43-44-47-48-52-53-63-68-74-75-76-77-80 – Bullseye: 53
Daily 3 Evening: 8-4-5 – Superball: 2
Daily 4 Evening: 0-4-6-9 – Superball: 2
Quick Draw Evening: 3-9-10-12-20-26-27-29-32-33-35-43-44-45-48-64-71-73-74-80 – Bullseye: 10
Cash 5: 3-16-22-27-30
Ohio
Pick 3 Midday: 8-2-8
Pick 4 Midday: 3-0-0-1
Pick 5 Midday: 4-6-3-8-8
Pick 3 Evening: 5-3-0
Pick 4 Evening: 5-5-2-6
Pick 5 Evening: 5-3-6-8-5
Rolling Cash 5: 8-23-24-27-29
Michigan
Midday Daily 3: 0-7-2
Midday Daily 4: 8-9-5-9
Daily 3: 8-0-4
Daily 4: 5-2-7-9
Fantasy 5: 7-13-30-32-38
Fantasy 5 Double Play: 3-6-17-23-26
Keno: 4-6-7-19-22-23-30-32-36-40-41-42-46-47-48-58-60-61-71-72-73-79
Poker Lotto: K♥-A♣-5♠-J♣-7♦
Lucky for Life
2-3-14-18-47
Lucky Ball: 4
Cash4Life
1-11-27-41-44
Cash Ball: 1
Mega Millions
1-7-23-38-55
Mega Ball: 2
Megaplier: 3
Jackpot: $229 million