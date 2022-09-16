Indiana
Daily 3 Midday: 1-1-0 – Superball: 6
Daily 4 Midday: 1-3-6-5 – Superball: 6
Quick Draw Midday: 3-6-9-13-28-35-37-42-47-53-56-58-59-63-67-68-70-74-78-79 – Bullseye: 67
Daily 3 Evening: 1-3-9 – Superball: 7
Daily 4 Evening: 7-6-2-9 – Superball: 7
Quick Draw Evening: 1-7-8-17-22-25-31-35-36-40-41-47-51-54-58-60-71-77-78-79 – Bullseye: 41
Cash 5: 5-30-33-38-40
Ohio
Pick 3 Midday: 7-9-2
Pick 4 Midday: 0-6-3-5
Pick 5 Midday: 6-4-3-0-7
Pick 3 Evening: 3-7-4
Pick 4 Evening: 4-0-2-8
Pick 5 Evening: 7-8-6-0-1
Rolling Cash 5: 1-9-16-18-25
Michigan
Midday Daily 3: 0-7-4
Midday Daily 4: 1-6-6-0
Daily 3: 0-7-4
Daily 4: 2-7-4-0
Fantasy 5: 1-10-18-28-38
Fantasy 5 Double Play: 11-25-27-31-33
Keno: 1-8-15-17-19-20-22-30-39-41-42-44-46-52-54-57-61-62-66-69-72-79
Poker Lotto: 2♠-7♠-6♥-9♦-Q♠
Lucky for Life
2-18-27-41-45
Lucky Ball: 9
Cash4Life
2-3-25-43-57
Cash Ball: 1