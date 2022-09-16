Indiana

Daily 3 Midday: 1-1-0 – Superball: 6

Daily 4 Midday: 1-3-6-5 – Superball: 6

Quick Draw Midday: 3-6-9-13-28-35-37-42-47-53-56-58-59-63-67-68-70-74-78-79 – Bullseye: 67

Daily 3 Evening: 1-3-9 – Superball: 7

Daily 4 Evening: 7-6-2-9 – Superball: 7

Quick Draw Evening: 1-7-8-17-22-25-31-35-36-40-41-47-51-54-58-60-71-77-78-79 – Bullseye: 41

Cash 5: 5-30-33-38-40

Ohio

Pick 3 Midday: 7-9-2

Pick 4 Midday: 0-6-3-5

Pick 5 Midday: 6-4-3-0-7

Pick 3 Evening: 3-7-4

Pick 4 Evening: 4-0-2-8

Pick 5 Evening: 7-8-6-0-1

Rolling Cash 5: 1-9-16-18-25

Michigan

Midday Daily 3: 0-7-4

Midday Daily 4: 1-6-6-0

Daily 3: 0-7-4

Daily 4: 2-7-4-0

Fantasy 5: 1-10-18-28-38

Fantasy 5 Double Play: 11-25-27-31-33

Keno: 1-8-15-17-19-20-22-30-39-41-42-44-46-52-54-57-61-62-66-69-72-79

Poker Lotto: 2♠-7♠-6♥-9♦-Q♠

Lucky for Life

2-18-27-41-45

Lucky Ball: 9

Cash4Life

2-3-25-43-57

Cash Ball: 1