Indiana
Daily 3 Midday: 8-6-9 – Superball: 5
Daily 4 Midday: 0-3-7-0 – Superball: 5
Quick Draw Midday: 3-11-21-27-29-34-38-39-41-43-45-46-47-53-54-59-63-69-75-76 – Bullseye: 54
Daily 3 Evening: 4-8-4 – Superball: 1
Daily 4 Evening: 0-6-2-8 – Superball: 1
Quick Draw Evening: 12-15-21-22-28-30-35-36-37-43-49-50-51-56-57-60-62-66-75-78 – Bullseye: 28
Cash 5: 6-15-23-39-44
Ohio
Pick 3 Midday: 2-2-8
Pick 4 Midday: 5-7-6-1
Pick 5 Midday: 2-1-0-3-3
Pick 3 Evening: 7-0-7
Pick 4 Evening: 4-3-9-5
Pick 5 Evening: 3-3-6-1-5
Rolling Cash 5: 14-19-21-36-38
Michigan
Midday Daily 3: 1-3-5
Midday Daily 4: 9-1-6-8
Daily 3: 7-8-0
Daily 4: 4-0-6-9
Fantasy 5: 3-12-15-30-34
Fantasy 5 Double Play: 6-16-19-28-32
Keno: 1-11-16-20-22-24-26-30-38-49-51-52-54-57-60-62-63-65-67-70-73-79
Poker Lotto: K♣-A♣-Q♣-5♦-10♥
Lucky for Life
1-5-9-33-47
Lucky Ball: 16
Cash4Life
1-14-30-45-49
Cash Ball: 4
Mega Millions
31-35-53-54-55
Mega Ball: 24
Megaplier: 3
Jackpot: $441 million