Indiana

Daily 3 Midday: 8-6-9 – Superball: 5

Daily 4 Midday: 0-3-7-0 – Superball: 5

Quick Draw Midday: 3-11-21-27-29-34-38-39-41-43-45-46-47-53-54-59-63-69-75-76 – Bullseye: 54

Daily 3 Evening: 4-8-4 – Superball: 1

Daily 4 Evening: 0-6-2-8 – Superball: 1

Quick Draw Evening: 12-15-21-22-28-30-35-36-37-43-49-50-51-56-57-60-62-66-75-78 – Bullseye: 28

Cash 5: 6-15-23-39-44

Ohio

Pick 3 Midday: 2-2-8

Pick 4 Midday: 5-7-6-1

Pick 5 Midday: 2-1-0-3-3

Pick 3 Evening: 7-0-7

Pick 4 Evening: 4-3-9-5

Pick 5 Evening: 3-3-6-1-5

Rolling Cash 5: 14-19-21-36-38

Michigan

Midday Daily 3: 1-3-5

Midday Daily 4: 9-1-6-8

Daily 3: 7-8-0

Daily 4: 4-0-6-9

Fantasy 5: 3-12-15-30-34

Fantasy 5 Double Play: 6-16-19-28-32

Keno: 1-11-16-20-22-24-26-30-38-49-51-52-54-57-60-62-63-65-67-70-73-79

Poker Lotto: K♣-A♣-Q♣-5♦-10♥

Lucky for Life

1-5-9-33-47

Lucky Ball: 16

Cash4Life

1-14-30-45-49

Cash Ball: 4

Mega Millions

31-35-53-54-55

Mega Ball: 24

Megaplier: 3

Jackpot: $441 million