Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 4-2-4 – Superball: 0
Daily 4 Midday: 5-5-0-6 – Superball: 0
Quick Draw Midday: 1-8-11-12-13-17-20-23-29-32-40-42-45-47-61-66-69-70-73-74 – Bullseye: 11
Daily 3 Evening: 1-3-0 – Superball: 3
Daily 4 Evening: 5-9-5-3 – Superball: 3
Quick Draw Evening: 2-4-11-17-25-29-30-33-35-36-38-41-46-49-56-58-59-63-65-77 – Bullseye: 46
Cash 5: 1-23-26-27-44
Ohio
Pick 3 Midday: 1-1-1
Pick 4 Midday: 8-8-3-8
Pick 5 Midday: 8-0-6-5-4
Pick 3 Evening: 8-1-0
Pick 4 Evening: 1-6-7-2
Pick 5 Evening: 9-1-7-3-4
Rolling Cash 5: 5-18-24-25-35
Michigan
Midday Daily 3: 3-2-2
Midday Daily 4: 9-1-4-0
Daily 3: 1-4-4
Daily 4: 0-0-8-8
Fantasy 5: 10-13-16-33-39
Fantasy 5 Double Play: 2-3-10-18-39
Keno: 3-5-13-14-16-20-23-25-30-33-35-36-37-38-41-44-51-58-62-66-67-72
Poker Lotto: 8♦-3♠-Q♣-Q♥-K♥
Cash4Life
9-31-56-57-60
Cash Ball: 1