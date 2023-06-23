Lotteries

Indiana

Daily 3 Midday: 4-2-4 – Superball: 0

Daily 4 Midday: 5-5-0-6 – Superball: 0

Quick Draw Midday: 1-8-11-12-13-17-20-23-29-32-40-42-45-47-61-66-69-70-73-74 – Bullseye: 11

Daily 3 Evening: 1-3-0 – Superball: 3

Daily 4 Evening: 5-9-5-3 – Superball: 3

Quick Draw Evening: 2-4-11-17-25-29-30-33-35-36-38-41-46-49-56-58-59-63-65-77 – Bullseye: 46

Cash 5: 1-23-26-27-44

Ohio

Pick 3 Midday: 1-1-1

Pick 4 Midday: 8-8-3-8

Pick 5 Midday: 8-0-6-5-4

Pick 3 Evening: 8-1-0

Pick 4 Evening: 1-6-7-2

Pick 5 Evening: 9-1-7-3-4

Rolling Cash 5: 5-18-24-25-35

Michigan

Midday Daily 3: 3-2-2

Midday Daily 4: 9-1-4-0

Daily 3: 1-4-4

Daily 4: 0-0-8-8

Fantasy 5: 10-13-16-33-39

Fantasy 5 Double Play: 2-3-10-18-39

Keno: 3-5-13-14-16-20-23-25-30-33-35-36-37-38-41-44-51-58-62-66-67-72

Poker Lotto: 8♦-3♠-Q♣-Q♥-K♥

Cash4Life

9-31-56-57-60

Cash Ball: 1