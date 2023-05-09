Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 7-1-8 – Superball: 3
Daily 4 Midday: 2-0-3-6 – Superball: 3
Quick Draw Midday: 4-9-12-17-19-31-34-35-36-38-41-43-50-51-52-60-69-73-76-80 – Bullseye: 31
Daily 3 Evening: 0-2-8 – Superball: 3
Daily 4 Evening: 1-3-2-8 – Superball: 3
Quick Draw Evening: 1-9-16-20-21-22-29-35-37-45-49-51-57-60-61-71-73-77-78-79 – Bullseye: 60
Cash 5: 1-17-26-31-34
Ohio
Pick 3 Midday: 0-5-8
Pick 4 Midday: 5-8-0-9
Pick 5 Midday: 1-6-7-1-6
Pick 3 Evening: 3-7-1
Pick 4 Evening: 8-2-6-1
Pick 5 Evening: 0-7-4-0-5
Rolling Cash 5: 4-9-18-22-32
Classic Lotto: 4-27-40-43-45-46
The Kicker: 6-0-5-7-7-6
Michigan
Midday Daily 3: 6-6-2
Midday Daily 4: 4-5-4-7
Daily 3: 8-0-8
Daily 4: 8-0-4-7
Fantasy 5: 4-11-15-32-34
Fantasy 5 Double Play: 8-14-15-16-24
Keno: 4-5-14-20-21-23-32-35-40-44-46-47-49-51-54-60-65-67-69-71-72-79
Poker Lotto: Q♣-10♦-2♣-A♠-Q♠
Lucky for Life
3-15-31-33-44
Lucky Ball: 14
Cash4Life
4-18-31-34-50
Cash Ball: 3
Powerball
15-20-33-36-43
Powerball: 12
Power Play: 2
Double Play: 4-31-50-53-63
Double Play Powerball: 24
Jackpot: $97.5 million