Lotteries

Indiana

Daily 3 Midday: 7-1-8 – Superball: 3

Daily 4 Midday: 2-0-3-6 – Superball: 3

Quick Draw Midday: 4-9-12-17-19-31-34-35-36-38-41-43-50-51-52-60-69-73-76-80 – Bullseye: 31

Daily 3 Evening: 0-2-8 – Superball: 3

Daily 4 Evening: 1-3-2-8 – Superball: 3

Quick Draw Evening: 1-9-16-20-21-22-29-35-37-45-49-51-57-60-61-71-73-77-78-79 – Bullseye: 60

Cash 5: 1-17-26-31-34

Ohio

Pick 3 Midday: 0-5-8

Pick 4 Midday: 5-8-0-9

Pick 5 Midday: 1-6-7-1-6

Pick 3 Evening: 3-7-1

Pick 4 Evening: 8-2-6-1

Pick 5 Evening: 0-7-4-0-5

Rolling Cash 5: 4-9-18-22-32

Classic Lotto: 4-27-40-43-45-46

The Kicker: 6-0-5-7-7-6

Michigan

Midday Daily 3: 6-6-2

Midday Daily 4: 4-5-4-7

Daily 3: 8-0-8

Daily 4: 8-0-4-7

Fantasy 5: 4-11-15-32-34

Fantasy 5 Double Play: 8-14-15-16-24

Keno: 4-5-14-20-21-23-32-35-40-44-46-47-49-51-54-60-65-67-69-71-72-79

Poker Lotto: Q♣-10♦-2♣-A♠-Q♠

Lucky for Life

3-15-31-33-44

Lucky Ball: 14

Cash4Life

4-18-31-34-50

Cash Ball: 3

Powerball

15-20-33-36-43

Powerball: 12

Power Play: 2

Double Play: 4-31-50-53-63

Double Play Powerball: 24

Jackpot: $97.5 million