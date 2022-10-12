Indiana
Daily 3 Midday: 7-3-5 – Superball: 7
Daily 4 Midday: 9-1-0-0 – Superball: 7
Quick Draw Midday: 3-14-23-24-26-27-29-35-37-40-43-48-56-57-58-61-64-69-72-73 – Bullseye: 64
Daily 3 Evening: 6-3-6 – Superball: 6
Daily 4 Evening: 1-4-7-5 – Superball: 6
Quick Draw Evening: 4-9-11-15-16-18-28-29-37-47-50-60-68-69-70-71-72-73-74-78 – Bullseye: 16
Cash 5: 14-24-26-32-38
Ohio
Pick 3 Midday: 8-7-0
Pick 4 Midday: 6-3-4-3
Pick 5 Midday: 8-9-7-5-9
Pick 3 Evening: 8-6-4
Pick 4 Evening: 4-4-9-9
Pick 5 Evening: 2-3-9-3-0
Rolling Cash 5: 19-22-23-37-39
Michigan
Midday Daily 3: 8-1-0
Midday Daily 4: 5-5-6-4
Daily 3: 1-6-2
Daily 4: 2-9-9-3
Fantasy 5: 4-12-18-25-35
Fantasy 5 Double Play: 12-27-29-34-36
Keno: 2-3-8-16-18-26-28-31-33-34-38-44-47-49-58-63-66-72-73-76-78-80
Poker Lotto: A♦-Q♣-7♣-10♥-9♦
Lucky for Life
11-14-20-23-26
Lucky Ball: 2
Cash4Life
6-7-14-39-43
Cash Ball: 1
Mega Millions
3-7-11-13-38
Mega Ball: 1
Megaplier: 3
Jackpot: $445 million