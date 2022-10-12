Indiana

Daily 3 Midday: 7-3-5 – Superball: 7

Daily 4 Midday: 9-1-0-0 – Superball: 7

Quick Draw Midday: 3-14-23-24-26-27-29-35-37-40-43-48-56-57-58-61-64-69-72-73 – Bullseye: 64

Daily 3 Evening: 6-3-6 – Superball: 6

Daily 4 Evening: 1-4-7-5 – Superball: 6

Quick Draw Evening: 4-9-11-15-16-18-28-29-37-47-50-60-68-69-70-71-72-73-74-78 – Bullseye: 16

Cash 5: 14-24-26-32-38

Ohio

Pick 3 Midday: 8-7-0

Pick 4 Midday: 6-3-4-3

Pick 5 Midday: 8-9-7-5-9

Pick 3 Evening: 8-6-4

Pick 4 Evening: 4-4-9-9

Pick 5 Evening: 2-3-9-3-0

Rolling Cash 5: 19-22-23-37-39

Michigan

Midday Daily 3: 8-1-0

Midday Daily 4: 5-5-6-4

Daily 3: 1-6-2

Daily 4: 2-9-9-3

Fantasy 5: 4-12-18-25-35

Fantasy 5 Double Play: 12-27-29-34-36

Keno: 2-3-8-16-18-26-28-31-33-34-38-44-47-49-58-63-66-72-73-76-78-80

Poker Lotto: A♦-Q♣-7♣-10♥-9♦

Lucky for Life

11-14-20-23-26

Lucky Ball: 2

Cash4Life

6-7-14-39-43

Cash Ball: 1

Mega Millions

3-7-11-13-38

Mega Ball: 1

Megaplier: 3

Jackpot: $445 million