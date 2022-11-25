Lotteries
LATE WEDNESDAY
Indiana
Daily 3 Evening: 6-5-9 – Superball: 4
Daily 4 Evening: 4-3-0-1 – Superball: 4
Quick Draw Evening: 1-11-15-17-21-23-24-25-28-33-43-44-46-48-53-56-58-61-70-79 – Bullseye: 61
Cash 5: 3-10-11-38-45
Hoosier Lotto: 3-4-16-22-23-25
Hoosier Lotto Plus: 2-11-27-29-38-45
Lucky for Life
20-21-24-34-37
Lucky Ball: 14
Cash4Life
4-16-48-58-59
Cash Ball: 1
Powerball
1-2-31-39-66
Powerball: 25
Power Play: 2
Double Play: 17-20-54-60-69
Double Play Powerball: 22
Jackpot: $32.2 million
THURSDAY
Indiana
Daily 3 Midday: 5-3-3 – Superball: 3
Daily 4 Midday: 0-1-2-0 – Superball: 3
Quick Draw Midday: 8-10-16-18-19-21-22-36-37-41-44-45-46-49-56-61-66-70-73-78 – Bullseye: 73
Daily 3 Evening: 9-8-3 – Superball: 9
Daily 4 Evening: 7-3-0-1 – Superball: 9
Quick Draw Evening: 4-11-14-17-18-33-35-40-41-43-46-49-50-58-60-61-62-68-74-80 – Bullseye: 40
Cash 5: 5-13-21-29-35
Ohio
Pick 3 Midday: 2-4-2
Pick 4 Midday: 2-1-0-6
Pick 5 Midday: 6-8-0-9-6
Pick 3 Evening: 2-7-4
Pick 4 Evening: 5-7-8-3
Pick 5 Evening: 4-0-7-8-9
Rolling Cash 5: 2-5-6-14-28
Michigan
Midday Daily 3: 1-6-6
Midday Daily 4: 5-4-3-3
Daily 3: 8-2-9
Daily 4: 7-9-1-0
Fantasy 5: 5-14-17-29-39
Fantasy 5 Double Play: 4-5-9-24-36
Keno: 3-6-7-9-12-14-15-16-17-18-23-25-33-37-39-40-43-53-67-69-76-79
Poker Lotto: 7♠-K♦-Q♠-A♠-9♣
Lucky for Life
12-15-22-25-43
Lucky Ball: 10
Cash4Life
4-21-46-56-59
Cash Ball: 2