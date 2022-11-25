Lotteries

LATE WEDNESDAY

Indiana

Daily 3 Evening: 6-5-9 – Superball: 4

Daily 4 Evening: 4-3-0-1 – Superball: 4

Quick Draw Evening: 1-11-15-17-21-23-24-25-28-33-43-44-46-48-53-56-58-61-70-79 – Bullseye: 61

Cash 5: 3-10-11-38-45

Hoosier Lotto: 3-4-16-22-23-25

Hoosier Lotto Plus: 2-11-27-29-38-45

Lucky for Life

20-21-24-34-37

Lucky Ball: 14

Cash4Life

4-16-48-58-59

Cash Ball: 1

Powerball

1-2-31-39-66

Powerball: 25

Power Play: 2

Double Play: 17-20-54-60-69

Double Play Powerball: 22

Jackpot: $32.2 million

THURSDAY

Indiana

Daily 3 Midday: 5-3-3 – Superball: 3

Daily 4 Midday: 0-1-2-0 – Superball: 3

Quick Draw Midday: 8-10-16-18-19-21-22-36-37-41-44-45-46-49-56-61-66-70-73-78 – Bullseye: 73

Daily 3 Evening: 9-8-3 – Superball: 9

Daily 4 Evening: 7-3-0-1 – Superball: 9

Quick Draw Evening: 4-11-14-17-18-33-35-40-41-43-46-49-50-58-60-61-62-68-74-80 – Bullseye: 40

Cash 5: 5-13-21-29-35

Ohio

Pick 3 Midday: 2-4-2

Pick 4 Midday: 2-1-0-6

Pick 5 Midday: 6-8-0-9-6

Pick 3 Evening: 2-7-4

Pick 4 Evening: 5-7-8-3

Pick 5 Evening: 4-0-7-8-9

Rolling Cash 5: 2-5-6-14-28

Michigan

Midday Daily 3: 1-6-6

Midday Daily 4: 5-4-3-3

Daily 3: 8-2-9

Daily 4: 7-9-1-0

Fantasy 5: 5-14-17-29-39

Fantasy 5 Double Play: 4-5-9-24-36

Keno: 3-6-7-9-12-14-15-16-17-18-23-25-33-37-39-40-43-53-67-69-76-79

Poker Lotto: 7♠-K♦-Q♠-A♠-9♣

Lucky for Life

12-15-22-25-43

Lucky Ball: 10

Cash4Life

4-21-46-56-59

Cash Ball: 2