Indiana
Daily 3 Midday: 1-8-4 – Superball: 9
Daily 4 Midday: 2-3-9-2 – Superball: 9
Quick Draw Midday: 1-2-11-19-20-22-24-27-28-37-38-42-48-59-61-64-70-72-80 – Bullseye: 1
Daily 3 Evening: 2-3-6 – Superball: 4
Daily 4 Evening: 6-1-8-7 – Superball: 4
Quick Draw Evening: 3-6-7-14-19-27-28-29-34-37-39-43-45-49-57-60-61-62-75-80 – Bullseye: 80
Cash 5: 13-26-27-33-35
Ohio
Pick 3 Midday: 0-6-7
Pick 4 Midday: 6-0-6-7
Pick 5 Midday: 0-6-5-8-8
Pick 3 Evening: 3-5-9
Pick 4 Evening: 5-1-8-0
Pick 5 Evening: 6-9-3-2-6
Rolling Cash 5: 8-9-28-31-37
Michigan
Midday Daily 3: 6-1-0
Midday Daily 4: 6-2-6-8
Daily 3: 5-8-1
Daily 4: 1-4-9-6
Fantasy 5: 1-4-9-14-21
Fantasy 5 Double Play: 4-17-20-33-35
Keno: 1-5-6-12-14-15-20-21-23-26-27-34-37-39-40-53-56-63-64-67-73-74
Poker Lotto: 2♣-Q♦-A♦-4♥-Q♥
Lucky for Life
6-13-21-31-40
Lucky Ball: 1
Cash4Life
11-13-42-55-57
Cash Ball: 4
Mega Millions
20-36-53-56-69
Mega Ball: 16
Megaplier: 2
Jackpot: $273 million