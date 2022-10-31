Lotteries

Late Saturday

Powerball

Double Play: 9-13-31-35-37

Double Play Powerball: 1

Sunday

Indiana

Daily 3 Midday: 7-1-7 – Superball: 9

Daily 4 Midday: 7-1-8-7 – Superball: 9

Quick Draw Midday: 1-16-18-20-23-31-33-34-43-47-50-52-60-62-65-68-71-72-75-77 – Bullseye: 23

Daily 3 Evening: 5-7-0 – Superball: 6

Daily 4 Evening: 7-7-6-0 – Superball: 6

Quick Draw Evening: 4-7-10-16-18-19-20-24-27-29-30-32-33-36-47-52-56-67-68-80 – Bullseye: 27

Cash 5: 2-12-17-22-42

Ohio

Pick 3 Midday: 0-8-4

Pick 4 Midday: 7-0-7-6

Pick 5 Midday: 8-4-1-1-4

Pick 3 Evening: 3-1-9

Pick 4 Evening: 3-1-7-3

Pick 5 Evening: 1-9-3-9-5

Rolling Cash 5: 2-3-26-31-38

Michigan

Midday Daily 3: 4-1-7

Midday Daily 4: 5-6-2-7

Daily 3: 6-0-9

Daily 4: 9-0-5-8

Fantasy 5: 1-9-11-24-35

Fantasy 5 Double Play: 14-23-27-32-36

Keno: 1-5-6-10-13-16-18-22-23-24-26-29-35-49-53-57-66-73-74-76-77-80

Poker Lotto: 9♠-4♦-Q♣-6♦-8♦

Lucky for Life

25-27-28-34-44

Lucky Ball: 7

Cash4Life

7-9-22-58-60

Cash Ball: 3