Lotteries
Late Saturday
Powerball
Double Play: 19-35-40-62-68
Double Play Powerball: 23
Jackpot: $20 million
Sunday
Indiana
Daily 3 Midday: 1-9-2 – Superball: 5
Daily 4 Midday: 8-5-4-1 – Superball: 5
Quick Draw Midday: 7-10-14-18-21-23-30-39-46-50-51-52-54-56-57-60-61-69-77-80 – Bullseye: 21
Daily 3 Evening: 1-2-6 – Superball: 4
Daily 4 Evening: 8-1-2-3 – Superball: 4
Quick Draw Evening: 6-11-14-17-19-25-26-32-37-40-47-49-51-56-60-65-66-67-70-72 – Bullseye: 60
Cash 5: 4-28-37-40-42
Ohio
Pick 3 Midday: 0-9-4
Pick 4 Midday: 0-5-7-2
Pick 5 Midday: 3-2-3-3-2
Pick 3 Evening: 6-7-4
Pick 4 Evening: 7-2-1-8
Pick 5 Evening: 8-0-7-0-9
Rolling Cash 5: 17-18-28-31-32
Michigan
Midday Daily 3: 6-6-1
Midday Daily 4: 7-5-1-0
Daily 3: 9-5-0
Daily 4: 5-8-1-1
Fantasy 5: 1-9-15-24-32
Fantasy 5 Double Play: 1-25-33-34-38
Keno: 1-10-14-18-27-28-30-32-34-35-37-38-44-45-49-50-58-64-68-70-78-79
Poker Lotto: Q♥-J♣-7♦-6♣-5♠
Lucky for Life
19-24-35-43-47
Lucky Ball: 5
Cash4Life
12-36-42-43-59
Cash Ball: 3