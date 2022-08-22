Indiana
Daily 3 Midday: 8-5-7 – Superball: 1
Daily 4 Midday: 5-3-6-6 – Superball: 1
Quick Draw Midday: 1-4-6-12-20-22-23-28-30-34-38-42-43-45-50-53-54-57-60-79 – Bullseye: 57
Daily 3 Evening: 9-6-4 – Superball: 1
Daily 4 Evening: 3-3-3-3 – Superball: 1
Quick Draw Evening: 2-6-7-18-23-26-31-42-43-54-60-63-64-65-67-69-70-71-75-78 – Bullseye: 78
Cash 5: 28-29-30-34-42
Ohio
Pick 3 Midday: 9-0-1
Pick 4 Midday: 2-5-8-7
Pick 5 Midday: 3-7-4-3-4
Pick 3 Evening: 0-6-4
Pick 4 Evening: 6-5-1-0
Pick 5 Evening: 7-7-2-0-1
Rolling Cash 5: 2-6-7-23-32
Michigan
Midday Daily 3: 9-6-8
Midday Daily 4: 3-3-7-0
Daily 3: 1-4-3
Daily 4: 0-1-5-8
Fantasy 5: 2-25-29-36-37
Fantasy 5 Double Play: 15-20-22-27-29
Keno: 1-5-6-10-11-13-16-31-33-34-43-44-46-52-53-54-56-66-67-69-72-78
Poker Lotto: 10♠-2♣-Q♣-4♥-6♦
Lucky for Life
17-19-22-31-35
Lucky Ball: 8
Cash4Life
2-21-30-48-58
Cash Ball: 1