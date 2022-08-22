Indiana

Daily 3 Midday: 8-5-7 – Superball: 1

Daily 4 Midday: 5-3-6-6 – Superball: 1

Quick Draw Midday: 1-4-6-12-20-22-23-28-30-34-38-42-43-45-50-53-54-57-60-79 – Bullseye: 57

Daily 3 Evening: 9-6-4 – Superball: 1

Daily 4 Evening: 3-3-3-3 – Superball: 1

Quick Draw Evening: 2-6-7-18-23-26-31-42-43-54-60-63-64-65-67-69-70-71-75-78 – Bullseye: 78

Cash 5: 28-29-30-34-42

Ohio

Pick 3 Midday: 9-0-1

Pick 4 Midday: 2-5-8-7

Pick 5 Midday: 3-7-4-3-4

Pick 3 Evening: 0-6-4

Pick 4 Evening: 6-5-1-0

Pick 5 Evening: 7-7-2-0-1

Rolling Cash 5: 2-6-7-23-32

Michigan

Midday Daily 3: 9-6-8

Midday Daily 4: 3-3-7-0

Daily 3: 1-4-3

Daily 4: 0-1-5-8

Fantasy 5: 2-25-29-36-37

Fantasy 5 Double Play: 15-20-22-27-29

Keno: 1-5-6-10-11-13-16-31-33-34-43-44-46-52-53-54-56-66-67-69-72-78

Poker Lotto: 10♠-2♣-Q♣-4♥-6♦

Lucky for Life

17-19-22-31-35

Lucky Ball: 8

Cash4Life

2-21-30-48-58

Cash Ball: 1