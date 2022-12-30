Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 4-5-4 – Superball: 2
Daily 4 Midday: 2-6-4-2 – Superball: 2
Quick Draw Midday: 2-6-12-14-16-17-27-28-34-38-40-43-49-53-55-58-61-64-68-71 – Bullseye: 53
Daily 3 Evening: 4-3-5 – Superball: 9
Daily 4 Evening: 2-2-6-4 – Superball: 9
Quick Draw Evening: 2-3-5-7-10-15-17-23-24-33-35-38-45-47-55-59-64-65-70-72 – Bullseye: 45
Cash 5: 3-19-24-38-45
Ohio
Pick 3 Midday: 4-2-8
Pick 4 Midday: 0-4-4-1
Pick 5 Midday: 8-3-7-2-6
Pick 3 Evening: 7-4-8
Pick 4 Evening: 0-9-5-9
Pick 5 Evening: 0-8-8-3-3
Rolling Cash 5: 2-3-16-23-28
Michigan
Midday Daily 3: 3-8-2
Midday Daily 4: 7-7-8-4
Daily 3: 1-6-4
Daily 4: 5-2-9-2
Fantasy 5: 2-12-27-29-37
Fantasy 5 Double Play: 20-22-24-34-38
Keno: 1-3-4-8-11-19-24-26-33-34-37-39-40-41-49-57-60-61-64-65-68-70
Poker Lotto: A♣-8♥-6♦-Q♥-Q♣
Lucky for Life
7-9-11-23-32
Lucky Ball: 12
Cash4Life
13-14-21-44-46
Cash Ball: 4