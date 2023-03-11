THURSDAY
Indiana
Daily 3 Evening: 6-6-2 – Superball: 2
Daily 4 Evening: 4-4-2-5 – Superball: 2
Quick Draw Evening: 4-5-8-9-10-11-13-21-22-24-36-38-39-54-59-61-62-66-76-77 – Bullseye: 9
Cash 5: 2-13-25-36-40
Lucky for Life
28-39-43-44-47
Lucky Ball: 18
FRIDAY
Indiana
Daily 3 Midday: 6-6-3 – Superball: 5
Daily 4 Midday: 0-9-7-8 – Superball: 5
Quick Draw Midday: 10-12-24-25-28-29-30-33-34-44-48-50-58-62-63-66-67-68-70-80 – Bullseye: 63
Daily 3 Evening: 9-8-6 – Superball: 6
Daily 4 Evening: 2-3-4-5 – Superball: 6
Quick Draw Evening: 1-5-7-9-10-15-21-28-33-34-37-38-41-42-49-53-56-69-76-77 – Bullseye: 49
Cash 5: 1-8-31-41-45
Ohio
Pick 3 Midday: 5-9-7
Pick 4 Midday: 1-0-1-2
Pick 5 Midday: 7-8-1-2-3
Pick 3 Evening: 5-5-0
Pick 4 Evening: 3-4-5-1
Pick 5 Evening: 5-6-9-8-9
Rolling Cash 5: 8-15-21-29-38
Michigan
Midday Daily 3: 0-5-3
Midday Daily 4: 8-2-5-4
Daily 3: 7-9-0
Daily 4: 3-8-3-9
Fantasy 5: 4-14-22-25-34
Fantasy 5 Double Play: 10-12-24-31-32
Keno: 2-7-12-22-25-27-35-37-38-39-40-43-45-55-60-64-67-75-76-78-79-80
Poker Lotto: 9♥-3♥-9♣-8♦-5♠
Lucky for Life
11-14-24-29-43
Lucky Ball: 6
Cash4Life
15-18-29-38-39
Cash Ball: 1
Mega Millions
9-20-59-60-63
Mega Ball: 5
Megaplier: 2
Jackpot: $203 million