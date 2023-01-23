Indiana

Daily 3 Midday: 5-7-2 – Superball: 0

Daily 4 Midday: 1-7-7-4 – Superball: 0

Quick Draw Midday: 2-5-7-20-22-25-27-34-38-40-46-49-53-60-64-65-66-71-76-78 – Bullseye: 60

Daily 3 Evening: 5-9-6 – Superball: 9

Daily 4 Evening: 8-9-0-5 – Superball: 9

Quick Draw Evening: 1-4-8-9-14-15-17-18-21-22-25-41-42-44-47-50-57-58-78-80 – Bullseye: 14

Cash 5: 4-8-14-20-45

Ohio

Pick 3 Midday: 0-6-2

Pick 4 Midday: 4-8-0-4

Pick 5 Midday: 1-1-4-7-6

Pick 3 Evening: 3-9-8

Pick 4 Evening: 3-8-1-1

Pick 5 Evening: 0-5-2-9-4

Rolling Cash 5: 10-12-23-34-37

Michigan

Midday Daily 3: 7-1-5

Midday Daily 4: 8-2-2-0

Daily 3: 6-1-6

Daily 4: 9-9-1-5

Fantasy 5: 14-24-26-35-37

Fantasy 5 Double Play: 3-17-28-30-34

Keno: 1-4-8-10-21-25-26-29-30-31-32-34-44-45-55-56-58-63-64-67-69-73

Poker Lotto: Q♥-8♥-10♣-2♠-6♠

Lucky for Life

7-9-13-24-44

Lucky Ball: 5

Cash4Life

18-23-30-42-48

Cash Ball: 4