Indiana
Daily 3 Midday: 5-7-2 – Superball: 0
Daily 4 Midday: 1-7-7-4 – Superball: 0
Quick Draw Midday: 2-5-7-20-22-25-27-34-38-40-46-49-53-60-64-65-66-71-76-78 – Bullseye: 60
Daily 3 Evening: 5-9-6 – Superball: 9
Daily 4 Evening: 8-9-0-5 – Superball: 9
Quick Draw Evening: 1-4-8-9-14-15-17-18-21-22-25-41-42-44-47-50-57-58-78-80 – Bullseye: 14
Cash 5: 4-8-14-20-45
Ohio
Pick 3 Midday: 0-6-2
Pick 4 Midday: 4-8-0-4
Pick 5 Midday: 1-1-4-7-6
Pick 3 Evening: 3-9-8
Pick 4 Evening: 3-8-1-1
Pick 5 Evening: 0-5-2-9-4
Rolling Cash 5: 10-12-23-34-37
Michigan
Midday Daily 3: 7-1-5
Midday Daily 4: 8-2-2-0
Daily 3: 6-1-6
Daily 4: 9-9-1-5
Fantasy 5: 14-24-26-35-37
Fantasy 5 Double Play: 3-17-28-30-34
Keno: 1-4-8-10-21-25-26-29-30-31-32-34-44-45-55-56-58-63-64-67-69-73
Poker Lotto: Q♥-8♥-10♣-2♠-6♠
Lucky for Life
7-9-13-24-44
Lucky Ball: 5
Cash4Life
18-23-30-42-48
Cash Ball: 4