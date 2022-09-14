Indiana

Daily 3 Midday: 0-0-6 – Superball: 0

Daily 4 Midday: 8-1-6-0 – Superball: 0

Quick Draw Midday: 2-3-6-11-12-19-23-26-35-48-51-52-61-62-64-72-76-77-78-79– Bullseye: 51

Daily 3 Evening: 1-2-0 – Superball: 6

Daily 4 Evening: 2-5-9-4 – Superball: 6

Quick Draw Evening: 4-6-16-22-23-26-30-38-41-44-52-55-57-59-62-63-65-67-68-74 – Bullseye: 67

Cash 5: 3-9-10-21-30

Ohio

Pick 3 Midday: 8-6-0

Pick 4 Midday: 2-7-1-1

Pick 5 Midday: 8-2-0-5-8

Pick 3 Evening: 2-8-1

Pick 4 Evening: 2-0-0-0

Pick 5 Evening: 8-8-1-7-8

Rolling Cash 5: 5-17-30-33-36

Michigan

Midday Daily 3: 8-8-7

Midday Daily 4: 6-7-0-8

Daily 3: 9-2-2

Daily 4: 7-2-3-2

Fantasy 5: 1-4-7-17-25

Fantasy 5 Double Play: 3-5-13-27-37

Keno: 2-9-12-13-22-24-32-37-39-40-43-44-52-57-58-65-71-72-74-75-78-80

Poker Lotto: 3♣-Q♣-5♠-5♦-8♥

Lucky for Life

12-15-28-29-48

Lucky Ball: 4

Cash4Life

9-24-27-31-55

Cash Ball: 1

Mega Millions

14-25-38-59-64

Mega Ball: 21

Megaplier: 4

Jackpot: $231 million