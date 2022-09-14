Indiana
Daily 3 Midday: 0-0-6 – Superball: 0
Daily 4 Midday: 8-1-6-0 – Superball: 0
Quick Draw Midday: 2-3-6-11-12-19-23-26-35-48-51-52-61-62-64-72-76-77-78-79– Bullseye: 51
Daily 3 Evening: 1-2-0 – Superball: 6
Daily 4 Evening: 2-5-9-4 – Superball: 6
Quick Draw Evening: 4-6-16-22-23-26-30-38-41-44-52-55-57-59-62-63-65-67-68-74 – Bullseye: 67
Cash 5: 3-9-10-21-30
Ohio
Pick 3 Midday: 8-6-0
Pick 4 Midday: 2-7-1-1
Pick 5 Midday: 8-2-0-5-8
Pick 3 Evening: 2-8-1
Pick 4 Evening: 2-0-0-0
Pick 5 Evening: 8-8-1-7-8
Rolling Cash 5: 5-17-30-33-36
Michigan
Midday Daily 3: 8-8-7
Midday Daily 4: 6-7-0-8
Daily 3: 9-2-2
Daily 4: 7-2-3-2
Fantasy 5: 1-4-7-17-25
Fantasy 5 Double Play: 3-5-13-27-37
Keno: 2-9-12-13-22-24-32-37-39-40-43-44-52-57-58-65-71-72-74-75-78-80
Poker Lotto: 3♣-Q♣-5♠-5♦-8♥
Lucky for Life
12-15-28-29-48
Lucky Ball: 4
Cash4Life
9-24-27-31-55
Cash Ball: 1
Mega Millions
14-25-38-59-64
Mega Ball: 21
Megaplier: 4
Jackpot: $231 million