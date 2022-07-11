Indiana
Daily 3 Midday: 7-2-5 – Superball: 8
Daily 4 Midday: 2-0-0-0 – Superball: 8
Quick Draw Midday: 15-17-26-28-34-35-36-41-43-45-47-52-53-55-57-61-64-70-79-80 – Bullseye: 79
Daily 3 Evening: 6-0-4 – Superball: 1
Daily 4 Evening: 4-0-9-5 – Superball: 1
Quick Draw Evening: 2-7-14-19-21-32-33-34-35-46-51-53-55-60-62-63-64-66-69-79 – Bullseye: 2
Cash 5: 4-6-27-30-40
Ohio
Pick 3 Midday: 8-7-5
Pick 4 Midday: 7-6-2-0
Pick 5 Midday: 5-0-1-4-3
Pick 3 Evening: 0-2-1
Pick 4 Evening: 3-8-8-5
Pick 5 Evening: 4-0-3-7-9
Rolling Cash 5: 10-32-35-38-39
Michigan
Midday Daily 3: 4-4-3
Midday Daily 4: 2-3-4-0
Daily 3: 7-6-5
Daily 4: 6-7-5-6
Fantasy 5: 8-12-21-31-34
Fantasy 5 Double Play: 11-23-27-28-38
Keno: 1-4-9-11-15-16-20-27-30-34-38-47-49-50-59-64-67-69-71-74-75-78
Poker Lotto: 2♠-4♣-3♥-Q♥-6♣
Lucky for Life
1-17-24-35-40
Lucky Ball: 7
Cash4Life
1-5-11-21-33
Cash Ball: 4