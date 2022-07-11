Indiana

Daily 3 Midday: 7-2-5 – Superball: 8

Daily 4 Midday: 2-0-0-0 – Superball: 8

Quick Draw Midday: 15-17-26-28-34-35-36-41-43-45-47-52-53-55-57-61-64-70-79-80 – Bullseye: 79

Daily 3 Evening: 6-0-4 – Superball: 1

Daily 4 Evening: 4-0-9-5 – Superball: 1

Quick Draw Evening: 2-7-14-19-21-32-33-34-35-46-51-53-55-60-62-63-64-66-69-79 – Bullseye: 2

Cash 5: 4-6-27-30-40

Ohio

Pick 3 Midday: 8-7-5

Pick 4 Midday: 7-6-2-0

Pick 5 Midday: 5-0-1-4-3

Pick 3 Evening: 0-2-1

Pick 4 Evening: 3-8-8-5

Pick 5 Evening: 4-0-3-7-9

Rolling Cash 5: 10-32-35-38-39

Michigan

Midday Daily 3: 4-4-3

Midday Daily 4: 2-3-4-0

Daily 3: 7-6-5

Daily 4: 6-7-5-6

Fantasy 5: 8-12-21-31-34

Fantasy 5 Double Play: 11-23-27-28-38

Keno: 1-4-9-11-15-16-20-27-30-34-38-47-49-50-59-64-67-69-71-74-75-78

Poker Lotto: 2♠-4♣-3♥-Q♥-6♣

Lucky for Life

1-17-24-35-40

Lucky Ball: 7

Cash4Life

1-5-11-21-33

Cash Ball: 4