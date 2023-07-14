Indiana
Daily 3 Midday: 3-9-6 – Superball: 5
Daily 4 Midday: 5-7-0-8 – Superball: 5
Quick Draw Midday: 8-9-11-12-13-17-20-21-25-27-29-32-40-41-42-51-70-72-73-75 – Bullseye: 11
Daily 3 Evening: 2-5-4 – Superball: 0
Daily 4 Evening: 2-7-1-9 – Superball: 0
Quick Draw Evening: 3-5-11-14-16-17-18-21-24-31-32-45-52-55-56-59-63-67-72-76 – Bullseye: 21
Cash 5: 9-13-20-24-40
Ohio
Pick 3 Midday: 7-5-3
Pick 4 Midday: 8-8-4-2
Pick 5 Midday: 0-6-5-8-6
Pick 3 Evening: 3-2-5
Pick 4 Evening: 0-9-5-6
Pick 5 Evening: 5-9-2-5-0
Rolling Cash 5: 7-14-18-21-26
Michigan
Midday Daily 3: 8-2-8
Midday Daily 4: 8-0-4-5
Daily 3: 6-0-4
Daily 4: 8-8-3-3
Fantasy 5: 25-26-30-31-37
Fantasy 5 Double Play: 1-2-5-26-27
Keno: 1-5-20-22-26-34-38-43-45-46-50-55-58-59-60-62-64-65-68-76-77-79
Poker Lotto: 6♦-Q♥-10♦-10♠-7♠
Lucky for Life
19-20-21-22-25
Lucky Ball: 12
Cash4Life
4-12-30-33-45
Cash Ball: 3