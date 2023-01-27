LATE WEDNESDAY
Indiana
Daily 3 Evening: 5-9-5 – Superball: 9
Daily 4 Evening: 0-8-1-7 – Superball: 9
Quick Draw Evening: 5-10-12-21-27-29-31-38-39-43-44-50-52-56-58-68-69-70-75-76 – Bullseye: 68
Cash 5: 15-22-26-27-39
Hoosier Lotto: 3-8-14-34-42-43
Hoosier Lotto Plus: 4-10-11-29-31-35
Lucky for Life
19-22-29-41-43
Lucky Ball: 13
Powerball
9-17-20-38-40
Powerball: 18
Power Play: 2
Double Play: 15-32-35-42-47
Double Play Powerball: 23
Jackpot: $530.1 million
THURSDAY
Indiana
Daily 3 Midday: 6-7-3 – Superball: 4
Daily 4 Midday: 6-3-2-4 – Superball: 4
Quick Draw Midday: 1-2-4-5-8-11-13-15-16-17-23-29-31-35-38-42-43-59-60-73 – Bullseye: 42
Daily 3 Evening: 2-6-4 – Superball: 2
Daily 4 Evening: 0-5-8-0 – Superball: 2
Quick Draw Evening: 3-9-13-27-40-46-48-50-53-61-64-65-69-70-71-72-73-75-79-80 – Bullseye: 75
Cash 5: 25-26-27-34-45
Ohio
Pick 3 Midday: 1-6-1
Pick 4 Midday: 3-7-5-5
Pick 5 Midday: 6-3-0-1-8
Pick 3 Evening: 3-3-1
Pick 4 Evening: 1-5-2-4
Pick 5 Evening: 9-7-3-8-1
Rolling Cash 5: 1-2-7-15-28
Michigan
Midday Daily 3: 3-7-1
Midday Daily 4: 5-8-5-6
Daily 3: 2-2-6
Daily 4: 3-6-6-1
Fantasy 5: 3-25-26-34-38
Fantasy 5 Double Play: 14-17-18-32-36
Keno: 7-10-12-17-27-32-33-35-46-48-49-50-51-53-54-64-65-66-71-72-77-79
Poker Lotto: A♥-7♥-K♠-5♥-2♥
Lucky for Life
15-17-26-29-35
Lucky Ball: 9
Cash4Life
2-8-27-44-57
Cash Ball: 2