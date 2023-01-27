LATE WEDNESDAY

Indiana

Daily 3 Evening: 5-9-5 – Superball: 9

Daily 4 Evening: 0-8-1-7 – Superball: 9

Quick Draw Evening: 5-10-12-21-27-29-31-38-39-43-44-50-52-56-58-68-69-70-75-76 – Bullseye: 68

Cash 5: 15-22-26-27-39

Hoosier Lotto: 3-8-14-34-42-43

Hoosier Lotto Plus: 4-10-11-29-31-35

Lucky for Life

19-22-29-41-43

Lucky Ball: 13

Powerball

9-17-20-38-40

Powerball: 18

Power Play: 2

Double Play: 15-32-35-42-47

Double Play Powerball: 23

Jackpot: $530.1 million

THURSDAY

Indiana

Daily 3 Midday: 6-7-3 – Superball: 4

Daily 4 Midday: 6-3-2-4 – Superball: 4

Quick Draw Midday: 1-2-4-5-8-11-13-15-16-17-23-29-31-35-38-42-43-59-60-73 – Bullseye: 42

Daily 3 Evening: 2-6-4 – Superball: 2

Daily 4 Evening: 0-5-8-0 – Superball: 2

Quick Draw Evening: 3-9-13-27-40-46-48-50-53-61-64-65-69-70-71-72-73-75-79-80 – Bullseye: 75

Cash 5: 25-26-27-34-45

Ohio

Pick 3 Midday: 1-6-1

Pick 4 Midday: 3-7-5-5

Pick 5 Midday: 6-3-0-1-8

Pick 3 Evening: 3-3-1

Pick 4 Evening: 1-5-2-4

Pick 5 Evening: 9-7-3-8-1

Rolling Cash 5: 1-2-7-15-28

Michigan

Midday Daily 3: 3-7-1

Midday Daily 4: 5-8-5-6

Daily 3: 2-2-6

Daily 4: 3-6-6-1

Fantasy 5: 3-25-26-34-38

Fantasy 5 Double Play: 14-17-18-32-36

Keno: 7-10-12-17-27-32-33-35-46-48-49-50-51-53-54-64-65-66-71-72-77-79

Poker Lotto: A♥-7♥-K♠-5♥-2♥

Lucky for Life

15-17-26-29-35

Lucky Ball: 9

Cash4Life

2-8-27-44-57

Cash Ball: 2