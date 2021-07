Chicago St. Louis

ab r h bi ab r h bi Contreras c 4 0 1 0 Carlson rf 4 1 2 4 Maples p 0 0 0 0 Gldsmdt 1b 5 1 2 2 Winkler p 0 0 0 0 Carpentr 3b 4 0 0 0 Rizzo 1b 4 1 2 0 Gant p 0 0 0 0 Báez ss 3 0 0 0 O’Neill lf 4 1 1 0 Alcántara ss 1 0 0 0 Molina c 4 1 2 0 Bryant lf 4 0 0 1 Edman 2b 3 1 0 0 Heyward rf 2 0 0 0 DeJong ss 3 2 0 1 Mrsnck ph-cf 2 0 0 0 Bader cf 4 1 2 0 Wisdom 3b 4 2 3 1 Woodford p 1 0 0 0 Ortega cf-rf 4 0 2 0 McFrlnd p 0 0 0 0 Sogard 2b 4 0 1 0 Rondón ph 1 0 0 0 Mills p 1 0 0 0 A.Miller p 0 0 0 0 Happ ph 1 0 0 0 Sosa 3b 1 0 0 0 Thompson p 0 0 0 0 Chirinos ph-c 1 0 0 0 Totals 35 3 9 2 Totals 34 8 9 7 Chicago 000 010 110—3 St. Louis 001 403 00x—8

E—Wisdom (4), Báez 2 (17), Sogard (2). DP—Chicago 2, St. Louis 1. LOB—Chicago 6, St. Louis 6. 2B—Contreras (11), Rizzo (15). HR—Wisdom (14), Carlson (8), Goldschmidt (16). S—Woodford (1).

IP H R ER BB SO

Chicago

Mills L,4-3 4 5 5 1 2 6 Thompson 2 2 3 3 0 3 Maples 1 1 0 0 0 0 Winkler 1 1 0 0 0 1

St. Louis

Wdfrd W,2-1 5 2/3 6 1 1 0 6 McFarland 1/3 0 0 0 0 0 A.Miller 2/3 1 1 1 1 1 Gant 2 1/3 2 1 1 0 0

HBP—Thompson (DeJong). Umpires—Home, Mike Estabrook; First, Laz Diaz; Second, Jeff Nelson; Third, Manny Gonzalez. T—3:00. A—38,199 (45,494).

LATE SUNAY

AMERICAN LEAGUE

N.Y. YANKEES 9,

BOSTON 1

Boston New York ab r h bi ab r h bi Hrnndz 2b-ss 5 0 0 0 LeMheu 3b 5 0 1 0 Verdugo lf 4 0 0 0 Stanton dh 5 0 0 1 Martinez dh 3 1 1 0 Sánchez c 3 0 0 0 Bogaerts ss 3 0 2 0 Torres ss 2 1 1 2 Chavis ph-2b 1 0 0 0 Gittens 1b 3 0 0 1 Devers 3b 1 0 0 0 Amburgy rf 2 0 0 0 Renfroe rf 4 0 1 1 Gardner cf 2 1 1 0 Duran cf 4 0 0 0 Odor 2b 3 3 2 2 Vázquez c 2 0 1 0 LaMrre lf-rf 3 2 2 2 Plawecki c 1 0 0 0 Allen cf-lf 2 2 1 1 Arroyo 1b 1 0 0 0 Dalbec 1b 3 0 0 0 Totals 32 1 5 1 Totals 30 9 8 9 Boston 000 000 010—1 New York 011 010 42x—9

E—Renfroe (6), LaMarre (1). DP—Boston 1, New York 0. LOB—Boston 9, New York 5. 2B—Bogaerts 2 (29), Vázquez (14). HR—Torres (5), Odor (10), LaMarre (1). SB—LaMarre (1), Allen (1). SF—Allen (1).

IP H R ER BB SO

Boston

Pérez L,7-6 4 5 3 3 1 5 Whitlock 2 0 0 0 0 3 Hernandez 0 2 4 4 2 0 Workman 1 0 0 0 3 0 Rios 1 1 2 2 1 0

New York

Taillon W,5-4 5 1/3 4 0 0 2 3 Green H,12 1 2/3 0 0 0 1 3 Britton 2/3 0 1 1 2 2 Luetge 1/3 1 0 0 0 0 Chapman 1 0 0 0 0 1

Pérez pitched to 2 batters in the 5th, Hernandez pitched to 4 batters in the 7th.

Umpires—Home, Manny Gonzalez; First, Mike Estabrook; Second, Laz Diaz; Third, Jeff Nelson. T—3:44. A—40,309 (47,309).

NATIONAL LEAGUE

CONT. OF SUSP. GAME

SAN DIEGO 10,

WASHINGTON 4

San Diego Washington ab r h bi ab r h bi Pham lf 3 2 3 1 Escobar 2b 5 0 2 0 Tatis Jr. ss 5 2 4 2 Turner ss 4 2 1 0 Crnenwrth 1b 4 0 2 2 Soto rf 4 1 0 0 M.Mchado 3b 4 1 3 2 Zimrmn 1b 4 1 1 3 Myers rf 3 1 1 0 Harrison lf 4 0 3 1 Grisham cf 5 0 0 0 Mercer 3b 3 0 0 0 Kim 2b 5 0 2 2 Rivera c 4 0 1 0 Rivas c 5 2 2 0 Robles cf 3 0 0 0 Snell p 2 1 1 0 Corbin p 1 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0 Finnegan p 0 0 0 0 Profar ph 1 0 0 0 Hrnandz ph 1 0 1 0 Johnson p 0 0 0 0 Clay p 0 0 0 0 Hosmer ph 0 1 0 0 A.Mchdo p 0 0 0 0 Hill p 0 0 0 0 Harper p 0 0 0 0 Adams p 0 0 0 0 Bell ph 1 0 1 0 O’Grady ph 1 0 0 0 Diaz p 0 0 0 0 Totals 38 10 18 9 Totals 34 4 10 4 San Diego 212 003 200—10 Washington 103 000 000—4

E—M.Machado (6), Rivera (2), Soto 2 (3). DP—San Diego 2, Washington 4. LOB—San Diego 8, Washington 9. 2B—M.Machado (16), Kim (8), Tatis Jr. (18), Harrison (14). HR—Zimmerman (10). SB—Turner (20), Robles (8), Tatis Jr. (22). SF—M.Machado (7). S—Corbin (6).

IP H R ER BB SO

San Diego

Snell 4 6 4 4 4 3 Stmmn W,4-2 1 1 0 0 0 0 Johnson 1 1 0 0 0 1 Hill 1 0 0 0 0 1 Adams 1 0 0 0 0 3 Diaz 1 2 0 0 0 2

Washington

Corbin L,6-8 5 1/3 10 6 6 4 3 Finnegan 2/3 4 2 2 0 1 Clay 2/3 2 2 1 1 1 A.Machado 1 1/3 1 0 0 0 2 Harper 1 1 0 0 0 0

HBP—Snell (Robles). Umpires—Home, Jordan Baker; First, Chris Segal; Second, Mark Carlson; Third, James Hoye. T—3:37. A—33,232 (41,339).

GAME TWO

WASHINGTON 8,

SAN DIEGO 7

San Diego Washington ab r h bi ab r h bi Grisham cf 4 0 1 1 Escobar 2b 5 1 2 2 Tatis Jr. ss 4 1 0 0 Turner ss 4 2 1 0 Crnenwrth 2b 4 0 0 0 Soto rf 4 2 3 2 M.Mchado 3b 5 2 2 2 Bell 1b 5 0 2 1 Pham lf 3 1 1 0 Hrrisn 3b-lf 5 1 3 1 Pomeranz p 0 0 0 0 Stvensn cf 2 1 1 1 Myers ph 1 0 0 0 Mrcr ph-3b 2 0 0 0 Pagán p 0 0 0 0 Hand p 0 0 0 0 Rivas c 0 0 0 0 Parra lf-cf 4 0 1 0 Hosmer 1b 3 1 1 3 Barrera c 4 1 2 1 Profar rf-lf 3 1 1 1 Scherzer p 3 0 0 0 Caratini c 3 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Mateo pr-rf 0 1 0 0 Hrnandz ph 1 0 0 0 Musgrove p 2 0 0 0 Robles cf 0 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0 O’Grady ph-rf 1 0 0 0 Kim ph 1 0 0 0 Melancon p 0 0 0 0 Totals 34 7 6 7 Totals 39 8 15 8 San Diego 000 300 121—7 Washington 004 000 031—8

E—Mercer (5). DP—San Diego 1, Washington 0. LOB—San Diego 6, Washington 13. 2B—Soto (10), Harrison 2 (16), Turner (16). HR—Hosmer (8), Profar (2), M.Machado (16), Escobar (1), Soto (14). SB—Stevenson (1), Mateo 2 (5), Grisham (9).

IP H R ER BB SO

San Diego

Musgrove 5 8 4 4 2 3 Stammen 1 1 0 0 1 0 Pomeranz 1 0 0 0 0 2 Pagán BS,0-3 1 4 3 3 0 2 Melncn L,2-2 1/3 2 1 1 0 1

Washington

Scherzer 7 4 4 4 3 8 Hudson 1 1 2 1 0 3 Hand W,5-2 1 1 1 1 3 3

HBP—Musgrove 3 (Turner,Parra,Stevenson), Melancon (Robles). Umpires—Home, Chris Segal; First, Mark Carlson; Second, James Hoye; Third, Jordan Baker. T—3:40. A—27,221 (41,339).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 36 29 .554 — Great Lakes (Dodgers) 36 30 .545 ½ Lake County (Cleve.) 36 30 .545 ½ Lansing (Oakland) 31 35 .470 5½ West Michigan (Det.) 30 35 .462 6 TINCAPS (San Diego) 30 36 .455 6½

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 43 21 .672 — Cedar Rapids (Minn.) 36 30 .545 8 Wisconsin (Milw.) 31 34 .477 12½ South Bend (Cubs) 30 35 .462 13½ Beloit (Miami) 29 37 .439 15 Peoria (St. Louis) 25 41 .379 19

Saturday

Great Lakes 13, Dayton 3, gm1

Dayton 4, Great Lakes 1, gm2

TINCAPS 3, West Michigan 1

South Bend 7, Cedar Rapids 3

Lansing 7, Lake County 6

Peoria 3, Wisconsin 2

Quad Cities 9, Beloit 5

Sunday

Lake County 4, Lansing 2

Cedar Rapids 13, South Bend 3

Dayton 8, Great Lakes 4

Peoria 2, Wisconsin 0

Beloit 5, Quad Cities 4

TINCAPS 9, West Michigan 2

Monday

No games scheduled

Today

Great Lakes at Lake County, 7 p.m.

Lansing at West Michigan, 7 p.m.

Dayton at TINCAPS, 7 p.m.

Peoria at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

South Bend at Wisconsin, 8 p.m.

Wednesday

Lansing at W. Michigan, noon

South Bend at Wisconsin, 1 p.m.

Great Lakes at Lake County, 7 p.m.

Dayton at TINCAPS, 7 p.m.

Peoria at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

