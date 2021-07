BASKETBALL

NBA

PLAYOFFS

NBA FINALS

(Best-of-7; x-if necessary)

Milwaukee 3, Phoenix 2

July 6: Phoenix 118, Milwaukee 105

July 8: Phoenix 118, Milwaukee 108

July 11: Milwaukee 120, Phoenix 100

July 14: Milwaukee 109, Phoenix 103

July 17: Milwaukee 123, Phoenix 119

Today: Phoenix at Milwaukee, 9 p.m.

x-Thu.: Milwaukee at Phoenix, 9 p.m.

NBA

DRAFT WITHDRAWALS LIST

Players that have withdrawn their names from consideration for the Draft:

Collegiate

Max Abmas, Oral Roberts, 6-1, Soph.

Ochai Agbaji, Kansas, 6-5, Junior

Josiah Agnew, Denmark Technical College (S.C.), 6-1, Freshman

Fardaws Aimaq, Utah Valley, 6-11, Soph.

Warith Alatishe, Oregon State, 6-7 Junior

Keve Aluma, Virginia Tech, 6-9, Junior

Eric Ayala, Maryland, 6-5, Junior

Armando Bacot, N. Carolina, 6-10, Soph

Marcus Bagley, Arizona St., 6-8, Fresh.

Geo Baker, Rutgers, 6-4, Senior

Justin Bean, Utah State, 6-7, Junior

Izaiah Brockington, Penn State, 6-4, Jr

Dalonte Brown, Miami (Ohio), 6-7, Senior

Keyshawn Bryant, South Carolina, 6-5, Jr

D.J. Burns Jr., Winthrop, 6-9, Sophomore

Maurice Calloo, Oregon State, 6-10, Jr

Marcus Carr, Minnesota, 6-2, Junior

Colin Castleton, Florida, 6-11, Junior

Julian Champagnie, St. John’s, 6-8, Soph

Moussa Cisse, Memphis, 6-10, Freshman

Kofi Cockburn, Illinois, 7-0, Sophomore

Jermaine Couisnard, S Carolina, 6-4, Soph

Kendric Davis, SMU, 5-11, Junior

Darius Days, LSU, 6-7, Junior

Hunter Dickinson, Michigan, 7-1, Fresh

Navar Elmore, Livingstone (N.C.), 6-9, Sr

Tyson Etienne, Wichita State, 6-2, Soph

Dawson Garcia, Marquette, 6-11, Fres

Patrick Greene Jr., National Park College (Ark.), 6-2, Soph

Quincy Guerrier, Syracuse, 6-7, Soph

Jordan Hall, St. Joseph’s, 6-8, Freshman

Bryce Hamilton, UNLV, 6-4, Junior

De’Vion Harmon, Oklahoma, 6-2, Soph

Ron Harper Jr., Rutgers, 6-6, Junior

Trevor Hudgins, NW Missouri St., 6-0, Jr

David Jean-Baptiste, Chattanooga, 6-1, Sr

Jalen Johnson, Mississippi State, 6-6, Sr

Christiaan Jones, Stetson, 6-5, Senior

DeVante Jones, Coastal Carolina, 6-1, Jr

Latrell Jones, Portland, 6-5, Junior

Johnny Juzang, UCLA, 6-6, Sophomore

John Knight III, Southern Utah, 6-3, Sr

Miller Kopp, Northwestern, 6-7, Junior

Kameron Langley, N Carolina A&T, 6-2, Sr

E.J. Liddell, Ohio State, 6-7, Sophomore

Jaizec Lottie, Flagler (Fla.), 6-2, Senior

Loudon Love, Wright State, 6-8, Senior

Remy Martin, Arizona State, 6-0, Senior

Matthew Mayer, Baylor, 6-9, Junior

Josh Mballa, Buffalo, 6-7, Junior

Kameron McGusty, Miami, 6-5, Senior

Sean McNeil, West Virginia, 6-3, Junior

Davion Mintz, Kentucky, 6-3, Senior

Isaiah Mobley, Southern Cal, 6-10, Soph

Alex Morales, Wagner, 6-6, Senior

Issa Muhammad, Daytona St., 6-9, Soph

Kevin Obanor, Oral Roberts, 6-8, Junior

Darius Perry, UCF, 6-2, Senior

Jordan Phillips, UT Arlington, 6-7, Junior

Scotty Pippen Jr., Vanderbilt, 6-1, Soph

Courtney Ramey, Texas, 6-3, Junior

Antonio Reeves, Illinois State, 6-4, Soph

Cody Riley, UCLA, 6-9, Junior

Orlando Robinson, Fresno St, 7-0, Soph

Shawn Royal Jr., Victory Rock Prep (Fla.), 6-5, Post-Graduate

Kevin Samuel, TCU, 6-11, Junior

Marcus Sasser, Houston, 6-1, Sophomore

Quentin Scott, Texas State, 6-7, Senior

Ronaldo Segu, Buffalo, 6-0, Junior

Jaden Shackelford, Alabama, 6-3, Soph

Terrence Shannon Jr., Texas Tech, 6-6, Soph.

Roman Silva, Oregon State, 7-1, Senior

Deon Stroud, Fresno State, 6-5, Soph.

Maleek Taylor, Allen University, 6-5, Sr

Clyde Trapp, Clemson, 6-4, Senior

Stanley Umude, South Dakota, 6-6, Sr

Alonzo Verge Jr., Arizona State, 6-2, Sr

C.J. Walker, UCF, 6-8, Sophomore

Richard Washington Jr., San Jose St, 6-6, Sr

Sahvir Wheeler, Georgia, 5-10, Soph.

Fabian White Jr., Houston, 6-8, Senior

Jeenathan Williams, Buffalo, 6-5, Junior

Keith Williams, Cincinnati, 6-5, Senior

Trevion Williams, Purdue, 6-10, Junior

Jalen Wilson, Kansas, 6-8, Freshman

Sidney Wilson, SIU-Edwardsville, 6-7, Jr

Isaiah Wong, Miami, 6-3, Sophomore

Jacob Young, Rutgers, 6-2, Senior