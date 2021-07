Baltimore Tampa Bay

ab r h bi ab r h bi Mullins cf 5 0 1 0 Arozarena lf 4 2 2 1 Hays lf 5 1 0 0 Bruján 2b 4 2 1 1 Mancini 1b 4 0 1 0 Meadows dh 4 1 1 0 Mntcastle dh 3 1 0 1 Franco 3b 3 0 0 1 Santander rf 4 1 2 1 Lowe rf 3 2 2 0 Urías ss 3 0 1 0 Mejía c 4 2 2 5 Severino c 4 0 1 1 Choi 1b 4 0 2 1 Valaika 2b 2 0 0 0 Walls ss 4 0 0 0 Stewart ph 1 0 0 0 Kiermaier cf 4 0 0 0 Leyba 2b 0 0 0 0 Gutierrez 3b 3 0 0 0 Totals 34 3 6 3 Totals 34 9 10 9 Baltimore 010 000 020—3 Tampa Bay 201 200 04x—9

E—Mullins (3), Leyba (1), Choi (1), Bruján (1), Franco (5), Lowe (8). DP—Baltimore 0, Tampa Bay 1. LOB—Baltimore 8, Tampa Bay 3. 2B—Santander 2 (17), Arozarena (17), Lowe (12). 3B—Mejía (1). HR—Arozarena (11), Mejía (4). SF—Mountcastle (5), Franco (1).

IP H R ER BB SO

Baltimore

Means L,4-3 5 7 5 5 0 2 Valdez 2 0 0 0 0 1 Anderson 1 3 4 3 1 0

Tampa Bay

McClnhn W,4-3 5 4 1 1 1 7 Kittredge 1 1 0 0 0 2 Springs 1 0 0 0 0 3 Feyereisen 1/3 1 2 0 1 0 Fairbanks H,10 2/3 0 0 0 0 2 Castillo 1 0 0 0 0 1

Umpires—Home, Brian O’Nora; First, Fieldin Cubreth; Second, Ryan Blakney; Third, D.J. Reyburn. T—3:00. A—10,399.

INTERLEAGUE

N.Y. YANKEES 6,

PHILADELPHIA 4