Chicago St. Louis

ab r h bi ab r h bi Contreras c 5 0 1 0 Carlson rf 5 0 1 1 Rizzo 1b 3 1 0 1 Gldshmt 1b 5 0 1 0 Báez ss 5 1 2 2 Arenado 3b 4 1 1 1 Bryant lf 1 1 0 0 O’Neill lf 4 0 1 0 Happ lf 2 0 1 2 Molina c 4 1 1 0 Heyward rf 5 0 0 0 Edman 2b 4 1 1 1 Wisdom 3b 5 1 1 0 DeJong ss 3 1 0 0 Hoerner 2b 3 1 1 1 Gallegos p 0 0 0 0 Ortega cf 1 0 0 0 Bader cf 4 1 2 1 Mrsnck ph-cf 1 1 0 0 Oviedo p 2 0 1 1 Williams p 2 0 0 0 Cabrera p 0 0 0 0 Brothers p 0 0 0 0 Rondón ph 1 1 1 1 Sogard ph 1 0 0 0 Helsley p 0 0 0 0 Tepera p 0 0 0 0 J.Miller p 0 0 0 0 Maples p 0 0 0 0 García p 0 0 0 0 Alcántara ph 0 1 0 1 Reyes p 0 0 0 0 Kimbrel p 0 0 0 0 Sosa ss 0 0 0 0 Crpentr ph 1 0 0 0 Totals 34 7 6 7 Totals 37 6 10 6 Chicago 010 000 006—7 St. Louis 001 302 000—6

E—Báez (18), DeJong (6). DP—Chicago 1, St. Louis 0. LOB—Chicago 8, St. Louis 5. 2B—Happ (8), Bader (5), Carlson (18). HR—Arenado (18), Edman (6), Rondón (1). SB—Wisdom (3), O’Neill (8), Báez (13), Goldschmidt (6).

IP H R ER BB SO

Chicago

Williams 5 7 4 4 1 3 Brothers 1 2 2 2 0 2 Tepera 1 1 0 0 0 2 Maples W,1-0 1 0 0 0 0 2 Kmbrl S,22-24 1 0 0 0 0 2

St. Louis

Oviedo 5 3 1 1 1 5 Cabrera H,14 1 0 0 0 2 2 Helsley 1 0 0 0 0 1 J.Miller 1 0 0 0 0 1 García 0 1 3 3 1 1 Reyes L,5-4 1/3 2 3 3 2 1 Gallegos 2/3 0 0 0 0 1

Oviedo pitched to 1 batter in the 6th, García pitched to 3 batters in the 9th.

HBP—Oviedo 2 (Bryant,Rizzo). WP—García. Umpires—Home, Laz Diaz; First, Jeff Nelson; Second, Manny Gonzalez; Third, Mike Estabrook. T—3:43. A—35,402 (45,494).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 37 30 .561 — Great Lakes (Dodgers) 37 31 .544 ½ Lake County (Cleve.) 37 31 .544 ½ Lansing (Oakland) 32 36 .471 5½ West Michigan (Det.) 31 36 .463 6 TINCAPS (San Diego) 31 37 .456 6½

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 45 21 .682 — Cedar Rapids (Minn.) 37 31 .544 9 Wisconsin (Milw.) 32 35 .478 13½ South Bend (Cubs) 31 36 .463 14½ Beloit (Miami) 30 38 .441 16 Peoria (St. Louis) 25 43 .368 21

Tuesday

Dayton 4, TINCAPS 1

Lake County 7, Great Lakes 5

Lansing 8, West Michigan 3

Quad Cities 7, Peoria 3

Cedar Rapids 4, Beloit 3

South Bend 3, Wisconsin 2

Wednesday

West Michigan 5, Lansing 1

Wisconsin 7, South Bend 2

Great Lakes 5, Lake County 0

TINCAPS 9, Dayton 3

Quad Cities 9, Peoria 4

Beloit 1, Cedar Rapids 0, 11 inn.

Today

Great Lakes at Lake County, 7 p.m.

Lansing at West Michigan, 7 p.m.

Dayton at TINCAPS, 7 p.m.

Peoria at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

South Bend at Wisconsin, 8 p.m.

Friday

Great Lakes at Lake County, 7 p.m.

Lansing at West Michigan, 7 p.m.

Dayton at TINCAPS, 7 p.m.

Peoria at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

South Bend at Wisconsin, 8 p.m.

Saturday

Dayton at TINCAPS, 6:30 p.m.

Great Lakes at Lake County, 7 p.m.

Lansing at West Michigan, 7 p.m.

Peoria at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

South Bend at Wisconsin, 7:30 p.m.

TINCAPS 9, DRAGONS 3

Dayton Fort Wayne ab r h bi ab r h bi Urbaez 2b 4 1 2 0 Givin 2b 4 1 1 1 Hernandez ss 4 0 2 1 Little lf 5 1 2 2 Free dh 3 0 0 1 Ruiz rf 4 0 1 0 McGarry 1b 3 0 1 0 Homza dh 4 0 2 0 Ruiz 3b 4 0 1 0 Lopez ss 4 1 2 0 Siani cf 4 1 1 0 Almanzr 1b 5 1 1 2 Bautista rf 3 0 1 1 Alarcon 3b 4 2 3 0 Ozuna lf 3 1 0 0 Kerner c 3 1 1 1 Yang c 3 0 1 0 Ilarraza cf 4 2 2 1 Totals 31 3 9 3 Totals 37 9 15 7 Dayton 110 000 100—3 Fort Wayne 000 204 30x—9

2B—Hernandez, Urbaez, Homza, Alarcon, Ilarraza, Little 2, Kerner, Lopez. 3B—Siani, Alarcon. HR—Almanzar. LOB—Dayton 7, Fort Wayne 10. SB—Ilarraza. CS—McGarry, Bautista, Homza. PO—McGarry. E—Urbaez.

IP H R ER BB SO

Dayton

Richardson 4 4 2 2 3 3 Garbee 1 2 0 0 1 0 Garcia L,6-3 2/3 4 4 2 0 2 Stockton 1 1/3 4 3 3 1 2 Stallings 1 1 0 0 0 1

Fort Wayne

Denz 3 5 2 2 2 1 Minjarez 2 2 0 0 0 1 Schlctlz W,1-0 2 2 1 1 2 3 Smith 1 0 0 0 0 1 Miliano 1 0 0 0 0 1

WP—Stockton 2. Balk—Richardson. Umpires—HP: Benjamin Engstrand; 1B: Justin Juska. T—3:21. A—3,648.

