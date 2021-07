NHL

DRAFT

Friday-Saturday

First Round

1. Buffalo

2. Seattle

3. Anaheim

4. New Jersey

5. Columbus

6. Detroit

7. San Jose

8. Los Angeles

9. Vancouver

10. Ottawa

11. Chicago

12. Calgary

13. Philadelphia

14. Dallas

15. N.Y. Rangers

16. St. Louis

17. Winnipeg

18. Nashville

19. Edmonton

20. Boston

21. Minnesota

22. Detroit (from Washington)

23. Florida

24. Columbus (from Toronto)

25. Minnesota (from Pittsburgh)

26. Carolina

27. Colorado

28. New Jersey (from N.Y. Islanders)

29. Vegas

30. Montreal

31. Columbus (from Tampa Bay)

EXPANSION DRAFT

Players taken by the Seattle Kraken

Goaltenders — Chris Driedger, Florida; Joey Daccord, Ottawa; Vitek Vanecek, Washington.

Defensemen — Jeremy Lauzon, Boston; William Borgen, Buffalo; Dennis Cholowski, Detroit; Cale Fleury, Montreal; Gavin Bayreuther, Columbus; Jamie Oleksiak, Dallas; Carson Soucy, Minnesota; Vince Dunn, St. Louis; Haydn Fleury, Anaheim; Mark Giordano, Calgary; Adam Larsson, Edmonton; Kurtis MacDermid, Los Angeles.

Forwards — Yanni Gourde, Tampa Bay; Jared McCann, Toronto; Morgan Geekie, Carolina; Nathan Bastian, New Jersey; Jordan Eberle, New York Islanders; Colin Blackwell, New York Rangers; Carsen Twarynski, Philadelphia; Brandon Tanev, Pittsburgh; Tyler Pitlick, Arizona; John Quenneville, Chicago; Joonas Donskoi, Colorado; Calle Jarnkrok, Nashville; Mason Appleton, Winnipeg; Alexander True, San Jose; Kole Lind, Vancouver.