Tampa Bay Cleveland

ab r h bi ab r h bi Lowe 2b 5 1 1 0 Hrnandz 2b 4 0 0 0 Choi 1b 5 3 4 3 Rosario ss 4 0 1 0 Cruz dh 5 0 0 0 Ramírez 3b 4 0 0 1 Meadows lf 5 2 2 4 Reyes dh 4 0 1 0 Wendle 3b 5 0 4 0 Bradley 1b 3 1 1 1 Franco ss 5 0 0 0 Ramirez lf 4 0 0 0 Kiermaier cf 3 0 0 0 Johnson rf 2 0 0 0 Zunino c 4 0 1 0 Mcdo ph-rf 2 0 0 0 Phillips rf 3 2 1 1 Hedges c 3 0 0 0 Zimmer cf 3 1 2 0 Totals 40 8 13 8 Totals 33 2 5 2 Tampa Bay 103 000 103—8 Cleveland 010 001 000—2

E—Head (1), Bradley (3), Stephan (2). DP—Tampa Bay 0, Cleveland 1. LOB—Tampa Bay 7, Cleveland 5. 2B—Choi 2 (8), Wendle 2 (24), Zimmer (3). HR—Choi (6), Phillips (5), Meadows 2 (18), Bradley (11).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay

Rasmussen 3 1 1 1 0 3 Head W,1-0 2 2 1 0 0 4 Kittredge H,5 1 0 0 0 0 1 Springs H,9 2 1 0 0 0 2 Castillo 1 1 0 0 0 0

Cleveland

J.Mejía L,1-6 6 7 5 5 2 6 Maton 1 1 0 0 0 1 Parker 1 1 0 0 0 0 Stephan 1 4 3 3 0 0

Head pitched to 2 batters in the 6th, J.Mejía pitched to 1 batter in the 7th.

HBP—Castillo (Bradley). Umpires—Home, Tony Randazzo; First, Chad Whitson; Second, Jim Reynolds; Third, Todd Tichenor. T—2:59. A—23,324 (34,788).

NATIONAL LEAGUE

ARIZONA 7,

CHICAGO CUBS 3

Arizona Chicago ab r h bi ab r h bi VanMeter 2b 2 0 0 0 Ortega cf 4 0 1 0 Fairchild ph 0 0 0 0 Bryant lf 3 0 2 0 Reddick ph 1 0 0 0 Báez ss 4 0 0 0 Clippard p 0 0 0 0 Rizzo 1b 4 1 1 0 Ramirez p 0 0 0 0 Contreras c 3 1 1 1 Young ph 1 1 1 2 Wisdom 3b 3 0 0 0 Faria p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 de Geus p 0 0 0 0 Tepera p 0 0 0 0 Calhoun rf 5 0 0 0 Megill p 0 0 0 0 Escobr 3b-2b 5 0 2 0 Brothers p 0 0 0 0 Walker 1b 5 0 0 0 Mrsnick ph 1 0 0 0 Peralta lf 3 1 0 0 Heyward rf 4 0 1 0 P.Smith cf 2 1 0 0 Hoerner 2b 4 0 0 0 Ahmed ss 3 1 1 0 Mills p 1 1 1 0 Varsho c 4 2 2 3 Happ ph 1 0 0 0 Kelly p 2 0 1 0 Winkler p 0 0 0 0 Cbrera ph-3b 2 1 2 2 Duffy 3b 1 0 0 0 Totals 35 7 9 7 Totals 33 3 7 1 Arizona 000 020 302—7 Chicago 001 100 001—3

DP—Arizona 1, Chicago 1. LOB—Arizona 6, Chicago 5. 2B—Escobar (14), Kelly (1), Cabrera 2 (15), Mills (1), Rizzo (16). 3B—Bryant (2). HR—Varsho (4), Young (6), Contreras (15).

IP H R ER BB SO

Arizona

Kelly W,7-7 6 5 2 2 1 6 Clippard H,2 1 0 0 0 0 1 Ramirez H,7 1 0 0 0 0 1 Faria 0 0 0 0 0 0 de Geus 1 2 1 1 0 2

Chicago

Mills 5 3 2 2 2 1 Winkler 1 0 0 0 0 1 Chafin L,0-2 0 2 3 3 2 0 Tepera 1 0 0 0 0 2 Megill 2/3 1 0 0 1 0 Brothers 1 1/3 3 2 2 0 0

Chafin pitched to 4 batters in the 7th.

HBP—Kelly (Contreras). WP—de Geus.

Umpires—Home, Pat Hoberg; First, Chris Conroy; Second, Ben May; Third, Bill Welke. T—3:15. A—37,190 (41,649).

CINCINNATI 5,

ST. LOUIS 3

St. Louis Cincinnati ab r h bi ab r h bi Carlson rf 5 0 0 0 India 2b 3 2 2 0 Gldshmdt 1b 5 1 2 0 Winker lf 4 1 3 4 Arenado 3b 5 1 1 1 Votto 1b 4 1 1 1 O’Neill lf 4 0 0 0 Naquin rf 4 0 1 0 DeJong ss 4 1 2 1 Suárez 3b 3 0 0 0 Edman 2b 2 0 1 0 Farmer ss 3 0 1 0 McFarland p 0 0 0 0 Barnhart c 4 0 0 0 Sosa ph-2b 1 0 1 0 Akiyama cf 4 1 1 0 Bader cf 4 0 1 1 Castillo p 3 0 0 0 Knizner c 1 0 0 0 Brach p 0 0 0 0 Woodford p 2 0 0 0 Doolittle p 0 0 0 0 Carpenter 2b 1 0 0 0 Schrock ph 1 0 0 0 Gant p 0 0 0 0 Hembree p 0 0 0 0 Rondón ph 1 0 0 0 Totals 35 3 8 3 Totals 33 5 9 5 St. Louis 010 000 020—3 Cincinnati 020 010 20x—5

E—Suárez (16), India (10), Castillo (1). DP—St. Louis 0, Cincinnati 2. LOB—St. Louis 9, Cincinnati 7. 2B—Edman (21), Goldschmidt (17), Arenado (27), Winker (21). HR—Votto (13), Winker (20).

IP H R ER BB SO

St. Louis

Woodfrd L,2-2 5 7 3 3 2 2 McFarland 2 2 2 2 0 2 Gant 1 0 0 0 1 2

Cincinnati

Cstillo W,4-10 7 4 1 0 3 9 Brach 2/3 4 2 2 1 0 Doolittle H,3 1/3 0 0 0 0 0 Hembree S,8-9 1 0 0 0 0 0

Umpires—Home, Adam Hamari; First, Chad Fairchild; Second, Ron Kulpa; Third, CB Bucknor. T—2:55. A—33,489 (42,319).

ATLANTA 15,

PHILADELPHIA 3