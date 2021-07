Vázquez c 3 1 1 1

Cordero 1b 3 1 1 0 Dalbec 1b 0 0 0 0 Totals 32 4 9 4 Totals 29 5 5 5 New York 001 101 010—4 Boston 000 000 05x—5

DP—New York 0, Boston 2. LOB—New York 8, Boston 2. 2B—LeMahieu (14), Torres (12), Verdugo (20), Renfroe (17), Hernández (24). 3B—Sánchez (1). HR—Odor (12). SB—Torres (10), Stanton (1). SF—Bogaerts (6). S—Gardner (5).

IP H R ER BB SO

New York

Germán 7 1 1 1 1 10 Loaisiga L,7-4 0 4 4 4 0 0 Britton 1 0 0 0 0 0

Boston

Pérez 6 6 3 3 2 6 Rios 1/3 0 0 0 2 0 Taylor 2/3 0 0 0 0 1 Wrkmn W,1-0 1 2 1 1 1 0 Brnes S,21-25 1 1 0 0 0 0

Germán pitched to 1 batter in the 8th, Loaisiga pitched to 4 batters in the 8th.

HBP—Rios (Allen). Umpires—Home, Chris Guccione; First, Ramon De Jesus; Second, Alan Porter; Third, Sean Barber.

T—2:50. A—32,009 (37,755).

KANSAS CITY 6,

DETROIT 1

Detroit Kansas City ab r h bi ab r h bi Baddoo lf 4 0 1 0 Mrrifield 2b 4 1 1 0 Schoop 1b 4 1 1 0 C.Sntna 1b 4 1 1 0 Haase c 4 0 1 1 Perez dh 4 1 1 3 Cabrera dh 4 0 1 0 Soler rf 4 2 3 2 Reyes pr 0 0 0 0 Dozier 3b 4 0 0 0 Cndelario 3b 4 0 0 0 Alberto ss 3 0 0 0 Grossman rf 4 0 1 0 Taylor cf 3 1 1 0 W.Castro 2b 3 0 1 0 Gallagher c 2 0 0 0 Short ss 3 0 1 0 Dyson lf 3 0 1 1 Hill cf 3 0 1 0 Totals 33 1 8 1 Totals 31 6 8 6 Detroit 000 000 001—1 Kansas City 401 000 10x—6

DP—Detroit 1, Kansas City 2. LOB—Detroit 5, Kansas City 2. 2B—W.Castro (11), Schoop (16), Merrifield (22). HR—Perez (23), Soler 2 (11).

IP H R ER BB SO

Detroit

Skubal L,6-9 5 5 5 5 0 4 Ramírez 1 1 0 0 0 1 D.Holland 1 2 1 1 1 1 Krol 1 0 0 0 0 2

Kansas City

Lynch W,1-2 8 5 0 0 0 4 E.Santana 0 3 1 1 0 0 Brentz 1 0 0 0 0 1

E.Santana pitched to 3 batters in the 9th.

Umpires—Home, Jeremy Riggs; First, James Hoye; Second, Ryan Additon; Third, Mark Carlson. T—2:22. A—12,703 (37,903).

CLEVELAND 3,

TAMPA BAY 2

Tampa Bay Cleveland ab r h bi ab r h bi Arozarena rf 4 1 1 0 Hrnandz 2b 4 2 2 1 Choi 1b 3 0 0 0 Rosario ss 3 1 2 0 Cruz dh 3 1 1 1 Ramirez lf 4 0 1 1 Meadows lf 4 0 0 1 Bradley dh 3 0 0 1 Kiermaier cf 0 0 0 0 Mercado rf 3 0 1 0 Díaz 3b 4 0 0 0 Jhnsn ph-rf 1 0 0 0 Franco ss 4 0 1 0 Pérez c 3 0 0 0 Wendle 2b 4 0 1 0 Chang 1b 3 0 0 0 F.Mejía c 3 0 0 0 Zimmer cf 3 0 0 0 Lowe ph 1 0 0 0 Clement 3b 3 0 1 0 Phillips cf-lf 3 0 2 0 Totals 33 2 6 2 Totals 30 3 7 3 Tampa Bay 100 001 000—2 Cleveland 100 000 02x—3

LOB—Tampa Bay 6, Cleveland 6. 2B—Franco (3). HR—Cruz (2), Hernandez (17). SB—Phillips (12), Mercado (3). SF—Bradley (1).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay

Yarbrough 7 5 1 1 1 6 Wisler L,2-2 1/3 2 2 2 0 0 Poppen 2/3 0 0 0 0 1

Cleveland

McKenzie 6 5 2 2 1 6 Shaw 1 1 0 0 0 0 Krinchk W,7-2 1 0 0 0 1 0 Clase S,12-16 1 0 0 0 0 1

HBP—Wisler (Rosario). Umpires—Home, Chad Whitson; First, Jim Reynolds; Second, Todd Tichenor; Third, Tony Randazzo. T—2:46. A—18,614 (34,788).

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Boston 61 39 .610 — — 6-4 W-1 31-20 30-19 Tampa Bay 60 40 .600 1 — 7-3 L-1 30-18 30-22 New York 51 47 .520 9 3½ 5-5 L-1 27-23 24-24 Toronto 49 46 .516 9½ 4 5-5 L-1 22-22 27-24 Baltimore 34 64 .347 26 20½ 6-4 W-3 16-30 18-34

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 59 40 .596 — — 5-5 W-1 35-17 24-23 Cleveland 49 48 .505 9 5 4-6 W-1 25-22 24-26 Detroit 47 54 .465 13 9 7-3 L-3 28-22 19-32 Kansas City 42 55 .433 16 12 6-4 W-5 25-24 17-31 Minnesota 42 58 .420 17½ 13½ 3-7 L-2 23-28 19-30

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 61 39 .610 — — 7-3 W-3 34-20 27-19 Oakland 56 45 .554 5½ — 5-5 L-3 30-24 26-21 Seattle 54 46 .540 7 1½ 6-4 W-3 32-21 22-25 Los Angeles 49 49 .500 11 5½ 5-5 W-2 27-22 22-27 Texas 35 65 .350 26 20½ 0-10 L-12 22-25 13-40

Today

Toronto (Hatch 0-0) at Boston (Pivetta 8-4), 7:10 p.m.

Chicago White Sox (Keuchel 7-3) at Kansas City (Minor 7-8), 8:10 p.m.

Detroit (Manning 2-3) at Minnesota (Pineda 4-5), 8:10 p.m.

Colorado (Senzatela 2-8) at L.A. Angels (Ohtani 4-1), 9:38 p.m.

Houston (Garcia 7-5) at Seattle (McCaughan 0-0), 10:10 p.m.

Sunday

Cleveland 3, Tampa Bay 2

Boston 5, N.Y. Yankees 4

Baltimore 5, Washington 4

N.Y. Mets 5, Toronto 4

Kansas City 6, Detroit 1

L.A. Angels 6, Minnesota 2

Houston 3, Texas 1

Seattle 4, Oakland 3

Chicago White Sox 3, Milwaukee 1

Tuesday

Miami at Baltimore, 7:05 p.m.

Yankees at Tampa Bay, 7:10 p.m.

St. Louis at Cleveland, 7:10 p.m.

Toronto at Boston, 7:10 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

White Sox at Kansas City, 8:10 p.m.

Detroit at Minnesota, 8:10 p.m.

Colorado at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Houston at Seattle, 10:10 p.m.

Oakland at San Diego, 10:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 52 44 .542 — — 5-5 W-1 30-15 22-29 Philadelphia 49 49 .500 4 7 5-5 W-1 29-19 20-30 Atlanta 48 50 .490 5 8 4-5 L-1 26-25 22-25 Washington 45 53 .459 8 11 3-7 L-4 27-25 18-28 Miami 43 57 .430 11 14 4-6 W-2 24-23 19-34

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 58 42 .580 — — 5-5 L-1 29-24 29-18 Cincinnati 51 48 .515 6½ 5½ 4-6 L-1 26-26 25-22 St. Louis 50 50 .500 8 7 6-4 W-1 28-20 22-30 Chicago 49 51 .490 9 8 5-5 W-1 30-18 19-33 Pittsburgh 38 61 .384 19½ 18½ 5-5 L-1 21-26 17-35

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 62 37 .626 — — 5-5 W-1 31-15 31-22 Los Angeles 61 40 .604 2 — 5-5 W-2 33-18 28-22 San Diego 58 44 .569 5½ — 5-4 L-2 33-19 25-25 Colorado 43 56 .434 19 13½ 5-5 L-2 33-20 10-36 Arizona 31 70 .307 32 26½ 5-5 L-1 19-30 12-40

Today

Atlanta (Muller 1-3) at N.Y. Mets (Stroman 7-8), 5:10 p.m., 1st game

Washington (Ross 5-8) at Philadelphia (Howard 0-2), 7:05 p.m.

Cincinnati (Miley 8-4) at Chicago Cubs (Hendricks 12-4), 8:05 p.m.

Atlanta (Wilson 2-3) at N.Y. Mets (TBD), 8:10 p.m., 2nd game

Colorado (Senzatela 2-8) at L.A. Angels (Ohtani 4-1), 9:38 p.m.

Sunday

Philadelphia 2, Atlanta 1

Miami 9, San Diego 3

Baltimore 5, Washington 4

N.Y. Mets 5, Toronto 4

St. Louis 10, Cincinnati 6

Chicago Cubs 5, Arizona 1

San Francisco 6, Pittsburgh 1

L.A. Dodgers 3, Colorado 2

Chicago White Sox 3, Milwaukee 1

Tuesday

Miami at Baltimore, 7:05 p.m.

Milwaukee at Pittsburgh, 7:05 p.m.

Wash. at Philadelphia, 7:05 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

St. Louis at Cleveland, 7:10 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

Cincinnati at Cubs, 8:05 p.m.

Colorado at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.

Oakland at San Diego, 10:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

CHICAGO CUBS 5, ARIZONA 1