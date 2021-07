PGA

3M OPEN

At TPC Twin Cities

At Blaine, Minn.

Yardage: 7,431; Par: 71

Final Round

FedExCup Points in parentheses

C. Champ (500) 69-67-67-66—269 L. Oosthuizen (208) 68-68-69-66—271 C. Schwartzel (208) 67-68-68-68—271 J. Vegas (208) 64-69-70-68—271 Keith Mitchell (110) 69-70-66-67—272 Ryan Armour (86) 67-65-71-70—273 Adam Hadwin (86) 67-65-73-68—273 K.H. Lee (86) 69-67-68-69—273 Mito Pereira (86) 70-67-69-67—273 Brian Stuard (86) 70-64-70-69—273 Pat Perez (61) 72-65-66-71—274 Chez Reavie (61) 66-67-70-71—274 Brandt Snedeker (61) 69-69-69-67—274 Jimmy Walker (61) 68-67-68-71—274 Gary Woodland (61) 69-66-67-72—274 Luke Donald (45) 69-68-72-66—275 Austin Eckroat 73-67-68-67—275 Brice Garnett (45) 68-67-72-68—275 M. Gellerman (45) 68-71-67-69—275 Bo Hoag (45) 67-66-72-70—275 Mark Hubbard (45) 68-68-72-67—275 M. McNealy (45) 67-67-68-73—275 Roger Sloan (45) 64-69-70-72—275 C. Tringale (45) 67-68-66-74—275 Sergio Garcia (34) 70-70-69-67—276 Adam Long (34) 70-68-70-68—276 Sam Ryder (34) 69-69-69-69—276 Cam Davis (27) 71-69-73-64—277 Jason Dufner (27) 68-69-72-68—277 Tony Finau (27) 72-67-68-70—277 David Lingmerth (27) 67-68-70-72—277 J.T. Poston (27) 69-66-76-66—277 Bo Van Pelt (27) 70-68-66-73—277 Jonathan Byrd (20) 69-66-71-72—278 Rickie Fowler (20) 64-73-70-71—278 Cameron Percy (20) 69-71-71-67—278 Patrick Reed (20) 70-70-67-71—278 Nick Watney (20) 67-70-70-71—278 K. Aphibarnrat (13) 71-69-71-68—279 Keegan Bradley (13) 68-67-71-73—279 C. Howell III (13) 72-68-71-68—279 Michael Kim (13) 71-67-68-73—279 Patton Kizzire (13) 72-67-70-70—279 Troy Merritt (13) 64-71-70-74—279 Patrick Rodgers (13) 71-69-71-68—279 Scott Stallings (13) 65-72-72-70—279 M. Thompson (13) 72-67-68-72—279 Matthew Wolff (13) 69-69-68-73—279

Champions

SENIOR BRITISH OPEN CHAMPIONSHIP

At Sunningdale Golf Club Old Course

At Berkshire, England.

Yardage: 6,641; Par: 70

Final Round

Stephen Dodd 66-71-62-68—267 Miguel A. Jimenez 69-67-67-65—268 Darren Clarke 65-67-70-67—269 Bernhard Langer 66-67-70-68—271 Paul Broadhurst 69-65-69-69—272 Jerry Kelly 67-66-68-72—273 Ricardo Gonzalez 66-71-69-69—275 Ernie Els 67-67-70-72—276 Wes Short Jr. 67-70-69-70—276 Yoshinobu Tsukada 71-65-69-71—276 Rich Beem 71-70-68-68—277 Thomas Bjorn 68-69-72-68—277 James Kingston 65-74-70-68—277 Tom Lehman 68-71-68-70—277 Colin Montgomerie 68-72-68-69—277 Dennis Clark 72-73-66-67—278 Jim Furyk 70-72-70-66—278 Alex Cejka 71-71-67-70—279 Glen Day 75-65-69-70—279 Matt Gogel 68-72-69-70—279 Tom Pernice Jr. 70-68-72-69—279 Phillip Price 67-72-70-70—279 David Shacklady 69-68-70-72—279 Miguel Angel Martin 70-67-72-71—280 J.-Francois Remesy 68-69-71-72—280 Ken Tanigawa 70-70-71-69—280 Ian Woosnam 68-68-72-72—280 Woody Austin 68-71-72-70—281 Peter Fowler 67-70-73-71—281 Jarmo Sandelin 69-67-70-75—281 Peter Wilson 68-71-70-72—281 Peter Baker 73-68-68-73—282 Walt Chapman 70-68-73-71—282 Philip Golding 71-70-69-72—282 Jose Coceres 67-72-74-70—283 Ken Duke 74-69-68-72—283 Tim Herron 72-71-71-69—283 Michael Long 71-74-73-65—283 Scot Parel 70-73-71-69—283 Joakim Haeggman 72-71-70-71—284 Mark Ridley 70-72-71-71—284 Bob Sowards 71-69-70-74—284 Mauricio Molina 73-67-72-73—285 Fran Quinn 71-70-70-74—285 Emanuele Canonica 74-70-75-67—286 Thomas Levet 68-74-72-72—286 Paul Mcginley 69-73-73-71—286 Masayoshi Nakayama 70-75-71-70—286 Jose Maria Olazabal 71-72-73-70—286 Gary Orr 70-70-73-73—286 Dicky Pride 68-73-72-72—286

European PGA

CAZOO OPEN

At The Celtic Manor Resort

At Newport, Wales

Yardage: 7,393; Par: 71

Final Round

(x-won playoff)

x-Nacho Elvira 64-67-66-71—268 Justin Harding 68-69-66-65—268 Mikko Korhonen 66-70-67-66—269 Callum Shinkwin 68-72-63-67—270 Masahiro Kawamura 71-63-71-67—272 Sam Horsfield 67-72-65-69—273 Chase Hanna 67-69-67-70—273 Bryce Easton 68-75-64-68—275 Matt Wallace 67-68-70-70—275 Vincent Norrman 64-69-77-66—276 Wade Ormsby 67-72-70-67—276 Sihwan Kim 69-70-69-68—276 Jacques Kruyswijk 68-68-70-70—276 Hugo Leon 72-69-68-68—277 Ricardo Santos 71-72-65-69—277 Oliver Farr 73-69-65-70—277 Nicolai Hojgaard 71-70-66-70—277 David Law 70-73-69-66—278 Ashley Chesters 73-69-69-67—278 Oliver Fisher 73-69-68-68—278 Connor Syme 72-70-68-68—278 Soren Kjeldsen 69-71-68-70—278 Nicolas Colsaerts 67-73-67-71—278 Wil Besseling 70-71-66-71—278 Tapio Pulkkanen 69-73-71-66—279 Richie Ramsay 70-73-69-67—279 Alejandro Canizares 71-69-67-72—279 David Dixon 74-70-70-66—280 Bradley Dredge 72-71-70-67—280 Romain Wattel 71-68-73-68—280 Jordan Wrisdale 67-73-67-73—280 Shubhankar Sharma 70-71-77-63—281 Chris Wood 71-72-73-65—281 Deyen Lawson 72-70-70-69—281 Richard Mansell 68-73-70-70—281 John Catlin 68-73-68-72—281 David Drysdale 68-71-69-73—281 Jean-Baptist Gonnet 67-75-66-73—281 Richard Mcevoy 74-68-66-73—281

LPGA

EVIAN CHAMPIONSHIP

At Evian Resort Golf Club

At Evian-les-Bains, France

Yardage: 6,527; Par: 71

Final Round

(x-won playoff)