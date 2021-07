Sanó 1b 4 0 2 1

Cave cf-lf 4 0 1 0 Simmons ss 4 0 1 0 Totals 37 5 8 5 Totals 37 6 11 6 Detroit 000 002 102 0—5 Minnesota 010 103 000 1—6

LOB—Detroit 4, Minnesota 12. 2B—Baddoo (15), Garver 2 (10), Sanó (13). HR—Cabrera (8), Haase (16), Grossman (16), Rooker (3), Donaldson (16).

IP H R ER BB SO

Detroit

Manning 5 5 4 4 1 4 Cisnero 1 2 1 1 1 0 Farmer 2/3 2 0 0 0 0 Jiménez 1 1/3 1 0 0 1 1 Soto, L, 4-2 1 2/3 1 1 0 4 3

Minnesota

Pineda 6 5 2 2 0 6 Duffey, H, 12 1 1 1 1 0 0 Robles, H, 14 1 0 0 0 1 0 Rogers 0 0 0 0 0 0 Colomé, BS, 2-6 1 2 2 2 0 1 Thielbar, W, 3-0 1 0 0 0 0 1

Manning pitched to 2 batters in the 6th, Rogers pitched to 1 batter in the 9th. HBP—Manning (Rooker), Jiménez (Garver). WP—Jiménez (3), Soto. Umpires—Home, Larry Vanover; First, Dan Bellino; Second, Jeremy Riggs; Third, Dave Rackley. T—3:46. A—17,713 (38,544).

NATIONAL LEAGUE

CHICAGO CUBS 6,

CINCINNATI 5

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi India 2b 5 1 2 0 Cntreras c 5 1 1 1 Winker lf 4 1 3 0 Bryant rf 4 2 2 0 Aquino rf 4 0 1 0 Rizzo 1b 4 1 2 2 Votto 1b 3 1 1 3 Duffy 3b 5 0 0 0 Suárez 3b 5 0 1 0 Wisdom lf 2 1 1 0 Naquin cf 2 0 0 0 Bote 2b 4 1 1 1 Stphensn ph 1 0 0 1 Mrisnick cf 3 0 2 0 Akiyma pr-cf 1 0 0 0 Thompsn p 0 0 0 0 Garrett p 0 0 0 0 Kimbrel p 0 0 0 0 Farmer ss 3 1 2 1 Happ ph 0 0 0 0 Barnhart c 4 0 0 0 Hoerner ss 3 0 2 1 Miley p 2 1 1 0 Hndricks p 1 0 0 0 Santillan p 1 0 0 0 Morgan p 0 0 0 0 Brach p 0 0 0 0 Chrnos ph 0 0 0 0 Schrock ph 1 0 0 0 Hyward ph 1 0 0 0 Osich p 0 0 0 0 Brothes p 0 0 0 0 Hembree p 0 0 0 0 Ortga ph-cf 1 0 0 0 Freeman cf 0 0 0 0 Báez ph 1 0 1 1 Totals 36 5 11 5 Totals 34 6 12 6 Cincinnati 011 120 000—5 Chicago 201 000 111—6

E—Contreras (6). DP—Cincinnati 1, Chicago 0. LOB—Cincinnati 10, Chicago 14. 2B—Winker (23), Marisnick (6). 3B—Farmer (1). HR—Votto (15), Farmer (9), Rizzo (13), Contreras (16). SB—Hoerner (3). SF—Votto (1). S—Hendricks (5), Marisnick (1).

IP H R ER BB SO

Cincinnati

Miley 4 1/3 7 3 3 5 2 Santillan 1 2/3 1 0 0 0 3 Brach H,9 1 1 1 1 1 1 Osich BS,1-3 2/3 2 1 1 0 1 Hembree L,2-5 2/3 0 1 1 2 1 Garrett 0 1 0 0 0 0

Chicago

Hendricks 4 1/3 9 5 5 2 4 Morgan 2/3 0 0 0 0 1 Brothers 2 0 0 0 0 2 Thompson 1 1 0 0 1 2 Kimbrel W,2/3 1 1 0 0 1 3

Garrett pitched to 1 batter in the 9th. HBP—Hembree (Hoerner). WP—Miley, Kimbrel. Umpires—Home, Phil Cuzzi; First, Scott Barry; Second, Adrian Johnson; Third, Dan Merzel. T—4:00. A—29,215 (41,649).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Great Lakes (Dodgers) 40 32 .556 — Dayton (Cincinnati) 39 32 .549 ½ Lake County (Cleve.) 38 34 .528 2 Lansing (Oakand) 34 39 .466 6½ TINCAPS (San Diego) 34 39 .466 6½ West Michigan (Det.) 33 38 .465 6½

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 46 24 .657 — Cedar Rapids (Minn.) 40 32 .556 7 Wisconsin (Milw.) 35 36 .493 11½ South Bend (Cubs) 32 39 .451 14½ Beloit (Miami) 31 41 .431 16 Peoria (St. Louis) 28 44 .389 19

Monday

No games scheduled

Tuesday

TINCAPS 3, Lansing 1

West Michigan at Great Lakes, late

Lake County at Dayton, late

South Bend at Quad Cities, late

Beloit at Peoria, late

Cedar Rapids at Wisconsin, late

Today

TINCAPS at Lansing, 7 p.m.

West Michigan at Great Lakes, 7 p.m.

Lake County at Dayton, 7 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Peoria, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Wisconsin, 8 p.m.

Thursday

TINCAPS at Lansing, 7 p.m.

W. Michigan at Great Lakes, 7 p.m.

Lake County at Dayton, 7 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Peoria, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Wisconsin, 8 p.m.

TINCAPS 3, LUGNUTS 1