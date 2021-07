ab r h bi ab r h bi

Taylor ss 4 0 0 0 Slater cf-lf 5 1 2 1

Muncy 2b 4 0 1 0 Flores 3b 4 1 2 1

Turner 3b 3 0 0 0 Ystrzmsk rf 4 1 0 0

Bellinger cf 4 0 0 0 Ruf 1b 4 0 1 0

Pollock lf 3 0 2 0 Solano 2b 3 1 1 0

Pujols 1b 3 0 0 0 Crwfrd ss 3 0 1 2

McKinney rf 2 0 0 0 Estrada lf 2 1 0 0

Bickford p 0 0 0 0 WdJr ph-lf 1 0 1 1

Vesia p 0 0 0 0 Rogers p 0 0 0 0

McKinstry ph 1 0 0 0 McGee p 0 0 0 0

González p 0 0 0 0 Casali c 3 0 0 0

Graterol p 0 0 0 0 Cueto p 1 0 1 0

Barnes c 3 0 1 0 García p 0 0 0 0

Price p 0 0 0 0 Dickrsn ph 1 0 0 0

Beaty rf 1 0 0 0 Leone p 0 0 0 0

Dggar ph-cf 1 0 0 0 Totals 28 0 4 0 Totals 32 5 9 5 Los Angeles 000 000 000—0 San Francisco 210 100 10x—5

E—Taylor (9). DP—Los Angeles 0, San Francisco 2. LOB—Los Angeles 4, San Francisco 10. 2B—Crawford (16), Flores (11), Wade Jr. (8). 3B—Ruf (1). SB—Slater (9). S—Price (1), Cueto (5).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Price L,4-1 4 1/3 4 4 3 3 2 Bickford 2/3 1 0 0 2 2 Vesia 1 1 0 0 0 2 González 1 2 1 1 1 1 Graterol 1 1 0 0 0 1

San Francisco

Cueto W,7-5 5 2/3 4 0 0 2 5 García H,6 1/3 0 0 0 0 1 Leone 1 0 0 0 0 2 Rogers 1 0 0 0 0 3 McGee 1 0 0 0 0 0

Umpires—Home, Nestor Ceja; First, Mike Muchlinski; Second, Sam Holbrook; Third, Jim Wolf. T—2:45. A—35,136 (41,915).

LATE WEDNESDAY

AMERICAN LEAGUE

KANSAS CITY 3,

CHI. W.S.2, 10 INN.

Chicago Kansas City ab r h bi ab r h bi Anderson ss 4 0 0 0 Mrifield 2b 4 0 1 0 Engel cf-lf 4 0 1 0 C.Sntana dh 4 0 0 0 Abreu 1b 4 0 0 0 Perez c 4 2 2 1 Jiménez dh 3 0 0 0 Soler rf 3 0 1 1 Sheets ph-dh 1 0 0 0 Dyson rf 0 0 0 0 Moncada 3b 3 0 0 0 Bnintendi lf 4 0 0 0 Vaughn lf 3 1 2 0 O’Hearn 1b 2 0 1 0 Hamilton cf 1 0 0 0 Albrto ph-3b 1 0 0 0 García rf-2b 3 1 1 0 Dzier 3b-1b 4 1 0 0 Mendick 2b 3 0 1 1 Taylor cf 4 0 1 1 Goodwin ph-rf 1 0 0 0 Lopez ss 3 0 0 0 Zavala c 3 0 0 0 Totals 33 2 5 1 Totals 33 3 6 3 Chicago 000 020 000 0—2 Kansas City 000 000 101 1—3

E—Vaughn (3). DP—Chicago 1, Kansas City 1. LOB—Chicago 4, Kansas City 4. 2B—Engel (4), Merrifield (24), Perez (18), Soler (16). HR—Perez (24). S—Alberto (3).

IP H R ER BB SO

Chicago

Giolito 6 4 1 1 1 7 Bummer H,11 1 0 0 0 0 2 Kopech H,8 1 0 0 0 0 0 Hendriks 1 1 2 2 0 0 Burr L,2-1 2/3 1 0 0 0 0

Kansas City

Bubic 6 5 2 2 1 3 Tapia 1 0 0 0 0 2 Staumont 1 0 0 0 0 1 Holland 1 0 0 0 0 1 Barlow W,3-3 1 0 0 0 1 2

Giolito pitched to 2 batters in the 7th, Bubic pitched to 2 batters in the 7th. WP—Giolito. Umpires—Home, Roberto Ortiz; First, Chad Fairchild; Second, Kerwin Danley; Third, CB Bucknor. T—3:06. A—13,626 (37,903).

NATIONAL LEAGUE

CINCINNATI 8,

CHICAGO CUBS 2

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi India 2b 5 2 1 0 Ortega cf 4 0 0 0 Winker lf 5 1 2 1 Bryant lf-ss 3 0 0 0 Stephenson c 4 1 1 2 Rizzo 1b 4 0 1 0 Votto 1b 3 2 2 3 Wisdom 3b 4 0 2 0 Hendrix p 0 0 0 0 Duffy 2b 3 1 1 0 Suárez 3b 4 1 1 0 Heyward rf 4 0 0 0 Farmer ss 4 1 2 0 Chirinos c 4 0 0 0 Naquin cf-rf 4 0 0 0 Hoerner ss 3 0 2 0 Aquino rf 3 0 0 0 Maples p 0 0 0 0 Schrock ph 0 0 0 0 Abbott p 0 0 0 0 Wilson p 0 0 0 0 Bote ph 1 1 1 1 Freemn ph-1b 1 0 0 0 Davies p 2 0 0 0 Mahle p 3 0 1 0 Morgan p 0 0 0 0 Cessa p 0 0 0 0 Happ ph-lf 2 0 1 0 Akiyma ph-cf 1 0 1 2 Totals 37 8 11 8 Totals 34 2 8 1 Cincinnati 011 020 013—8 Chicago 000 000 002—2

E—India (11). DP—Cincinnati 1, Chicago 0. LOB—Cincinnati 11, Chicago 8. 2B—Winker 2 (25), Farmer (11), Suárez (13), Akiyama (5), Wisdom (5), Hoerner (10). HR—Votto 2 (19).

IP H R ER BB SO

Cincinnati

Mahle W,8-3 6 5 0 0 1 2 Cessa 1 0 0 0 0 1 Wilson 1 0 0 0 1 1 Hendrix 1 3 2 1 0 1

Chicago

Davies L,6-7 6 7 4 4 4 8 Morgan 1 0 0 0 0 2 Maples 1 1 1 1 1 0 Abbott 1 3 3 3 2 0

HBP—Mahle (Bryant), Maples 2 (Farmer, Akiyama). Umpires—Home, Adrian Johnson; First, Dan Merzel; Second, Phil Cuzzi; Third, Scott Barry. T—3:37. A—30,134 (41,649).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 41 33 .554 — Great Lakes (Dodgers) 41 34 .547 ½ Lake County (Cleve.) 39 36 .520 2½ West Michigan (Det.) 35 39 .473 6 Lansing (Oakand) 35 40 .467 6½ TINCAPS (San Diego) 35 40 .467 6½

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 47 25 .653 — Cedar Rapids (Minn.) 42 33 .560 6½ Wisconsin (Milw.) 36 38 .486 12 South Bend (Cubs) 33 40 .452 14½ Beloit (Miami) 32 43 .427 16½ Peoria (St. Louis) 30 45 .400 18½

Tuesday

TINCAPS 3, Lansing 1

West Michigan 6, Great Lakes 3

Lake County 7, Dayton 4

Quad Cities 4, South Bend 2

Peoria 4, Beloit 2

Cedar Rapids 5, Wisconsin 2

Wednesday

TINCAPS 15, Lansing 5

Great Lakes 16, W. Michigan 9

Dayton 5, Lake County 4

South Bend 11, Quad Cities 4

Peoria 6, Beloit 2

Cedar Rapids 9, Wisconsin 6, 8 inn.

Thursday

Lansing 6, TINCAPS 3

W. Michigan 8, Great Lakes 2

Dayton 4, Lake County 1

Beloit 10, Peoria 3

Wisconsin 4, Cedar Rapids 1

South Bend at Quad Cities, late

Today

TINCAPS at Lansing, 7 p.m.

W. Michigan at Great Lakes, 7 p.m.

Lake County at Dayton, 7 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Peoria, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Wisconsin, 8 p.m.

Saturday

TINCAPS at Lansing, 7 p.m.

W. Michigan at Great Lakes, 7 p.m.

Lake County at Dayton, 7 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Beloit at Peoria, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Wisconsin, 7:30 p.m.

LUGNUTS 6, TINCAPS 3