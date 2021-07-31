The Journal Gazette
 
The Journal Gazette
 
Sections

  • FortWayne.com home
  • Public notices
  • Jobs
  • Obituaries
  • Celebrations
  • Classifieds
  • Advertising
    •  
    Weather
    Saturday, July 31, 2021 1:00 am

    GOLF

    European PGA

    ISPS HANDA WORLD INVITATIONAL

    At Galgorm Castle & Massereene G.C.

    At Ballymena, Northern Ireland

    Galgorm Castle: Yardage: 7,005; Par: 70

    Massereene: Yardage: 6,827; Par: 70

    Second Round

    Daniel Hillier 67-62—129
    Jordan Smith 62-68—130
    Garrick Porteous 68-64—132
    David Horsey 67-65—132
    Matthias Schmid 64-69—133
    Carlos Pigem 70-63—133
    Nacho Elvira 66-67—133
    Eddie Pepperell 66-67—133
    Masahiro Kawamura 65-69—134
    David Drysdale 64-70—134
    Vincent Norrman 69-65—134
    Justin Harding 70-64—134
    James Morrison 67-67—134
    Alejandro Canizares 66-68—134
    Jack Senior 68-66—134
    Oliver Farr 67-68—135
    John Catlin 69-66—135
    Adrien Saddier 69-66—135
    Darius Van Driel 70-65—135
    David Law 67-69—136
    Tom Mckibbin 67-69—136
    Jacques Kruyswijk 67-69—136
    Jordan Wrisdale 69-67—136
    Wil Besseling 69-67—136
    Dale Whitnell 67-69—136
    Daniel Gavins 71-65—136
    Ben Evans 70-66—136
    Marc Warren 69-68—137
    Thongchai Jaidee 67-70—137
    Richard Mcevoy 68-69—137
    Dimitrios Papadatos 69-68—137
    Santiago Tarrio 70-67—137
    Lucas Bjerregaard 69-68—137

    LPGA

    ISPS HANDA WORLD INVITATIONAL

    At Galgorm Castle & Massereene G.C.

    At Ballymena, Northern Ireland

    Galgorm Castle: Yardage: 6,546; Par: 73

    Massereene: Yardage: 6,461; Par: 72

    Second Round

    Emma Talley 67-65—132
    Chella Choi 66-69—135
    Jennifer Kupcho 66-69—135
    Charley Hull 68-68—136
    Gemma Dryburgh 66-70—136
    Min Seo Kwak 67-70—137
    Atthaya Thitikul 71-67—138
    Mina Harigae 69-69—138
    Pernilla Lindberg 73-66—139
    Pajaree Anannarukarn 70-69—139
    Pornanong Phatlum 68-71—139
    Ryann O’Toole 72-68—140
    Muni He 71-69—140
    Celine Herbin 71-69—140
    Ursula Wikstrom 70-70—140
    Linnea Strom 70-70—140
    Su Oh 68-72—140
    Dottie Ardina 72-69—141
    Lindsey Weaver 72-69—141
    Johanna Gustavsson 72-69—141
    Kristen Gillman 72-69—141
    Sarah Kemp 70-71—141
    Lydia Hall 70-71—141
    Sarah Burnham 68-73—141
    Georgia Hall 68-73—141
    Sydnee Michaels 73-69—142
    Tiia Koivisto 71-71—142
    Stephanie Kyriacou 70-72—142
    Karolin Lampert 70-72—142
    Wichanee Meechai 70-72—142
    Olivia Mehaffey 70-72—142
    Liz Nagel 75-68—143
    Katherine Perry-Hamski 74-69—143
    Alison Lee 73-70—143
    Liz Young 73-70—143
    Yealimi Noh 73-70—143
    Olivia Cowan 71-72—143
    P. Thanapolboonyaras 71-72—143
    Esther Henseleit 70-73—143
    Andrea Lee 70-73—143
    Kristy McPherson 70-73—143
    Alana Uriell 70-73—143

    Subscribe to our newsletters

    * indicates required

    Share this article

    Email story