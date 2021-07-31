Saturday, July 31, 2021 1:00 am
GOLF
European PGA
ISPS HANDA WORLD INVITATIONAL
At Galgorm Castle & Massereene G.C.
At Ballymena, Northern Ireland
Galgorm Castle: Yardage: 7,005; Par: 70
Massereene: Yardage: 6,827; Par: 70
Second Round
|Daniel Hillier
|67-62—129
|Jordan Smith
|62-68—130
|Garrick Porteous
|68-64—132
|David Horsey
|67-65—132
|Matthias Schmid
|64-69—133
|Carlos Pigem
|70-63—133
|Nacho Elvira
|66-67—133
|Eddie Pepperell
|66-67—133
|Masahiro Kawamura
|65-69—134
|David Drysdale
|64-70—134
|Vincent Norrman
|69-65—134
|Justin Harding
|70-64—134
|James Morrison
|67-67—134
|Alejandro Canizares
|66-68—134
|Jack Senior
|68-66—134
|Oliver Farr
|67-68—135
|John Catlin
|69-66—135
|Adrien Saddier
|69-66—135
|Darius Van Driel
|70-65—135
|David Law
|67-69—136
|Tom Mckibbin
|67-69—136
|Jacques Kruyswijk
|67-69—136
|Jordan Wrisdale
|69-67—136
|Wil Besseling
|69-67—136
|Dale Whitnell
|67-69—136
|Daniel Gavins
|71-65—136
|Ben Evans
|70-66—136
|Marc Warren
|69-68—137
|Thongchai Jaidee
|67-70—137
|Richard Mcevoy
|68-69—137
|Dimitrios Papadatos
|69-68—137
|Santiago Tarrio
|70-67—137
|Lucas Bjerregaard
|69-68—137
LPGA
ISPS HANDA WORLD INVITATIONAL
At Galgorm Castle & Massereene G.C.
At Ballymena, Northern Ireland
Galgorm Castle: Yardage: 6,546; Par: 73
Massereene: Yardage: 6,461; Par: 72
Second Round
|Emma Talley
|67-65—132
|Chella Choi
|66-69—135
|Jennifer Kupcho
|66-69—135
|Charley Hull
|68-68—136
|Gemma Dryburgh
|66-70—136
|Min Seo Kwak
|67-70—137
|Atthaya Thitikul
|71-67—138
|Mina Harigae
|69-69—138
|Pernilla Lindberg
|73-66—139
|Pajaree Anannarukarn
|70-69—139
|Pornanong Phatlum
|68-71—139
|Ryann O’Toole
|72-68—140
|Muni He
|71-69—140
|Celine Herbin
|71-69—140
|Ursula Wikstrom
|70-70—140
|Linnea Strom
|70-70—140
|Su Oh
|68-72—140
|Dottie Ardina
|72-69—141
|Lindsey Weaver
|72-69—141
|Johanna Gustavsson
|72-69—141
|Kristen Gillman
|72-69—141
|Sarah Kemp
|70-71—141
|Lydia Hall
|70-71—141
|Sarah Burnham
|68-73—141
|Georgia Hall
|68-73—141
|Sydnee Michaels
|73-69—142
|Tiia Koivisto
|71-71—142
|Stephanie Kyriacou
|70-72—142
|Karolin Lampert
|70-72—142
|Wichanee Meechai
|70-72—142
|Olivia Mehaffey
|70-72—142
|Liz Nagel
|75-68—143
|Katherine Perry-Hamski
|74-69—143
|Alison Lee
|73-70—143
|Liz Young
|73-70—143
|Yealimi Noh
|73-70—143
|Olivia Cowan
|71-72—143
|P. Thanapolboonyaras
|71-72—143
|Esther Henseleit
|70-73—143
|Andrea Lee
|70-73—143
|Kristy McPherson
|70-73—143
|Alana Uriell
|70-73—143
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