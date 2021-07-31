The Journal Gazette
 
The Journal Gazette
 
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    Saturday, July 31, 2021 1:00 am

    LOCAL

    Golf

    WOMEN

    9-HOLE LADIES INTERCLUB LEAGUE

    At Canterbury Green

    Low Gross: Glenna Jehl 39, Carol Smetzley 39, Yvonne Behm 41, Dianne Schroeder 41, Kris Douglas 42, Jill Fisher 43

    Low Putts: Marilyn Gratz 15, Glenna Jehl 15, Loretta Romine 15, Carol Smeltzley 15

    Event: Genny Robinson 18, Glenna Jehl 19, Rhonda Whitacre 19, Cathy Johns 20, Kris Douglas 20, Nancy Munk 20, Lynn Nichter 20, Carol Smeltzley 20

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