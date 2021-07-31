Saturday, July 31, 2021 1:00 am
LOCAL
Golf
WOMEN
9-HOLE LADIES INTERCLUB LEAGUE
At Canterbury Green
Low Gross: Glenna Jehl 39, Carol Smetzley 39, Yvonne Behm 41, Dianne Schroeder 41, Kris Douglas 42, Jill Fisher 43
Low Putts: Marilyn Gratz 15, Glenna Jehl 15, Loretta Romine 15, Carol Smeltzley 15
Event: Genny Robinson 18, Glenna Jehl 19, Rhonda Whitacre 19, Cathy Johns 20, Kris Douglas 20, Nancy Munk 20, Lynn Nichter 20, Carol Smeltzley 20
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