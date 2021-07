Medals Table

G S B Tot United States 16 17 11 44 China 19 11 11 41 ROC 10 14 10 34 Japan 17 4 7 28 Australia 10 3 13 26 Britain 8 9 9 26 Italy 2 7 12 21 Germany 3 4 9 16 South Korea 5 4 6 15 Netherlands 3 7 5 15 France 3 5 6 14 Canada 3 4 5 12 New Zealand 3 3 2 8 Switzerland 1 3 4 8 Brazil 1 3 3 7 Czech Republic 3 2 1 6 Croatia 3 1 2 6 Hungary 2 2 2 6 Taiwan 1 2 3 6 Slovenia 2 1 1 4 Georgia 1 3 0 4 Romania 1 3 0 4 Austria 1 1 2 4 Serbia 1 1 2 4 Ukraine 0 0 4 4 Hong Kong 1 2 0 3 South Africa 1 2 0 3 Colombia 0 2 1 3 Spain 0 2 1 3 Indonesia 0 1 2 3 Mongolia 0 1 2 3 Kazakhstan 0 0 3 3 Kosovo 2 0 0 2 Norway 1 1 0 2 Slovakia 1 1 0 2 Tunisia 1 1 0 2 Estonia 1 0 1 2 Ireland 1 0 1 2 Uzbekistan 1 0 1 2 Belgium 0 1 1 2 Cuba 0 1 1 2 Denmark 0 1 1 2 Uganda 0 1 1 2 Egypt 0 0 2 2 Mexico 0 0 2 2 Turkey 0 0 2 2 Bermuda 1 0 0 1 Ecuador 1 0 0 1 Ethiopia 1 0 0 1 Fiji 1 0 0 1 Greece 1 0 0 1 Iran 1 0 0 1 Latvia 1 0 0 1 Philippines 1 0 0 1 Thailand 1 0 0 1 Bulgaria 0 1 0 1 India 0 1 0 1 Jordan 0 1 0 1 Macedonia 0 1 0 1 Poland 0 1 0 1 Turkmenistan 0 1 0 1 Venezuela 0 1 0 1 Argentina 0 0 1 1 Azerbaijan 0 0 1 1 Ivory Coast 0 0 1 1 Finland 0 0 1 1 Israel 0 0 1 1 Kuwait 0 0 1 1 Portugal 0 0 1 1 San Marino 0 0 1 1

Friday’s Medalists

ARCHERY

Women’s Individual

GOLD—San An, South Korea

SILVER—Elena Osipova, ROC

BRONZE—Lucilla Boari, Italy

ATHLETICS

Men’s 10,000m

GOLD—Selemon Barega, Ethiopia

SILVER—Joshua Cheptegei, Uganda

BRONZE—Jacob Kiplimo, Uganda

BADMINTON

Mixed Doubles

GOLD—China (Yi Lyu Wang, Dong Ping Huang)

SILVER—China (Si Wei Zheng, Ya Qiong Huang)

BRONZE—Japan (Yuta Watanabe, Arisa Higashino)

CYCLING BMX RACING

Men

GOLD—Niek Kimmann, Netherlands

SILVER—Kye Whyte, Britain

BRONZE—Carlos Alberto Ramirez Yepes, Colombia

Women

GOLD—Bethany Shriever, Britain

SILVER—Mariana Pajon, Colombia

BRONZE—Merel Smulders, Netherlands

CANOE SLALOM

Men’s Kayak

GOLD—Jiri Prskavec, Czech Republic

SILVER—Jakub Grigar, Slovakia

BRONZE—Hannes Aigner, Germany

FENCING

Men’s Épée Team

GOLD—Japan (Koki Kano, Kazuyasu Minobe, Masaru Yamada, Satoru Uyama)

SILVER—ROC (Sergey Bida, Sergey Khodos, Pavel Sukhov, Nikita Glazkov)

BRONZE—South Korea (Sangyoung Park, Segeon Ma, Jaeho Song, Youngjun Kweon)

TRAMPOLINE GYMNASTICS

Women

GOLD—Xueying Zhu, China

SILVER—Lingling Liu, China

BRONZE—Bryony Page, Britain

JUDO

Men +100 kg

GOLD—Lukas Krpalek, Czech Republic

SILVER—Guram Tushishvili, Georgia

BRONZE—Teddy Riner, France

BRONZE—Tamerlan Bashaev, ROC

Women +78 kg

GOLD—Akira Sone, Japan

SILVER—Idalys Ortiz, Cuba

BRONZE—Iryna Kindzerska, Azerbaijan

BRONZE—Romane Dicko, France

ROWING

Men’s Eight

GOLD—New Zealand (Thomas Mackintosh, Hamish Bond, Tom Murray, Michael Brake, Daniel Williamson, Phillip Wilson, Shaun Kirkham, Matt Macdonald, Sam Bosworth)

SILVER—Germany (Johannes Weissenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Hannes Ocik, Martin Sauer)

BRONZE—Britain (Joshua Bugajski, Jacob Dawson, Thomas George, Mohamed Sbihi, Charles Elwes, Oliver Wynne-Griffith, James Rudkin, Thomas Ford, Henry Fieldman)

Men’s Single Sculls

GOLD—Stefanos Ntouskos, Greece

SILVER—Kjetil Borch, Norway

BRONZE—Damir Martin, Croatia

Women’s Eight

GOLD—Canada (Lisa Roman, Kasia Gruchalla-Wesierski, Christine Roper, Andrea Proske, Susanne Grainger, Madison Mailey, Sydney Payne, Avalon Wasteneys, Kristen Kit)

SILVER—New Zealand (Ella Greenslade, Emma Dyke, Lucy Spoors, Kelsey Bevan, Grace Prendergast, Kerri Gowler, Beth Ross, Jackie Gowler, Caleb Shepherd)

BRONZE—China (Zifeng Wang, Yuwei Wang, Fei Xu, Tian Miao, Min Zhang, Rui Ju, Jingjing Li, Linlin Guo, Dechang Zhang)

Women’s Single Sculls

GOLD—Emma Twigg, New Zealand

SILVER—Hanna Prakatsen, ROC

BRONZE—Magdalena Lobnig, Austria

SHOOTING

25m Pistol Women

GOLD—Vitalina Batsarashkina, ROC

SILVER—Minjung Kim, South Korea

BRONZE—Jiaruixuan Xiao, China

SWIMMING

Men’s 200m Backstroke

GOLD—Evgeny Rylov, ROC

SILVER—Ryan Murphy, United States

BRONZE—Luke Greenbank, Britain

Men’s 200m Individual Medley

GOLD—Shun Wang, China

SILVER—Duncan Scott, Britain

BRONZE—Jeremy Desplanches, Switzerland

Women’s 100m Freestyle

GOLD—Emma McKeon, Australia

SILVER—Siobhan Bernadette Haughey, Hong Kong

BRONZE—Cate Campbell, Australia

Women’s 200m Breaststroke

GOLD—Tatjana Schoenmaker, South Africa

SILVER—Lilly King, United States

BRONZE—Annie Lazor, United States

TENNIS

Men’s Doubles

GOLD—Croatia (Nikola Mektic, Mate Pavic)

SILVER—Croatia (Marin Cilic, Ivan Dodig)

BRONZE—New Zealand (Marcus Daniell, Michael Venus)

TABLE TENNIS

Men’s Singles

GOLD—Long Ma, China

SILVER—Zhendong Fan, China

BRONZE—Dimitrij Ovtcharov, Germany

Baseball

Group A

W L Pct Japan 1 0 1.000 Dominican Republic 1 1 .500 Mexico 0 1 .000

Group B

W L Pct South Korea 1 0 1.000 United States 1 0 1.000 Israel 0 2 .000

July 29

South Korea 6, Israel 5, 10 inn.

Dominican Republic 1, Mexico 0

July 30

United States 8, Israel 1

Japan vs. Mexico, late

Today

South Korea vs. United States, 6 a.m.

TBD, 11 p.m.

Basketball

MEN

Group A

W L Pts France 3 0 6 Czech Republic 1 1 2 United States 1 1 2 Iran 0 3 0

Group B

W L Pts Australia 2 0 4 Italy 1 1 2 Germany 1 1 2 Nigeria 0 2 0

Group C

W L Pts Slovenia 2 0 4 Spain 2 0 4 Argentina 0 2 0 Japan 0 2 0

July 28

United States 120, Iran 66

Australia 86, Italy 83

France 97, Czech Republic 77

July 29

Slovenia 116, Japan 81

Spain 81, Argentina 71

July 30

France 79, Iran 62

Today

Italy vs. Nigeria, 12:40 a.m.

Australia vs. Germany, 4:20 a.m.

United States vs. Czech Republic, 8 a.m.

Sunday

Argentina vs. Japan, 12:40 a.m.

Spain vs. Slovenia, 4:20 a.m.

WOMEN

Group A

W L Pts Spain 2 0 4 Serbia 1 1 2 Canada 1 1 2 South Korea 0 2 0

Group B

W L Pts United States 2 0 4 France 1 1 2 Japan 1 1 2 Nigeria 0 2 0

Group C

W L Pts Belgium 2 0 4 China 2 0 4 Australia 0 2 0 Puerto Rico 0 2 0

July 28

Canada 74, South Korea 53

July 29

Spain 85, Serbia 70

Belgium 87, Puerto Rico 52

July 30

United States 86, Japan 69

France 87, Nigeria 62

China 76, Australia 74

Today

Canada vs. Spain, 9 p.m.

Sunday

South Korea vs. Serbia, 8 a.m.

Nigeria vs. Japan, 9 p.m.

Monday

France vs. United States, 12:40 a.m.

China vs. Belgium, 4:20 a.m.

Australia vs. Puerto Rico, 8 a.m.

U.S. 86, JAPAN 69

JAPAN (69): M. Takada 6-8 2-2 15, H. Akaho 2-4 0-0 4, M. Okoye 4-9 0-0 11, S. Hayashi 5-12 0-0 12, E. Mawuli 1-3 1-2 3, R. Machida 4-14 1-2 9, Y. Miyazawa 3-11 0-0 9, S. Miyazaki 2-9 0-0 5, N. Todo 0-0 1-2 1, M. Nagaoka 0-4 0-0 0, N. Miyoshi 0-3 0-0 0, N. Motohashi 0-1 0-0 0, Totals 27-78 5-8 69.

UNITED STATES (86): S. Fowles 2-2 0-0 4, J. Loyd 5-6 0-0 12, D. Taurasi 4-6 0-0 11, B. Griner 7-11 1-2 15, A. Wilson 9-15 2-3 20, B. Stewart 6-10 0-0 15, C. Gray 3-5 0-0 6, S. Bird 1-8 0-0 3, T. Charles 0-5 0-0 0, A. Atkins 0-0 0-0 0, Totals 37-68 3-5 86.

Japan 30 10 13 16 — 69 United States 28 21 16 21 — 86

Halftime—United States 49, Japan 40. 3-Point Goals—United States 9-21 (B. Stewart 3-5, D. Taurasi 3-5, J. Loyd 2-3, S. Bird 1-6, C. Gray 0-1, T. Charles 0-1), Japan 10-38 (Y. Miyazawa 3-9, M. Okoye 3-5, S. Hayashi 2-8, S. Miyazaki 1-4, M. Takada 1-1, M. Nagaoka 0-4, N. Miyoshi 0-3, R. Machida 0-2, E. Mawuli 0-1, H. Akaho 0-1). Rebounds—United States 45 (B. Stewart 13), Japan 23 (H. Akaho 8). Assists—United States 30 (B. Stewart 6), Japan 17 (R. Machida 11). Total fouls—United States 11, Japan 10.

Golf

MEN

At Kasumigaseki C.C. - East Course

At Saitama, Japan

Yardage: 7,447; Par: 71

Second Round

Xander Schauffele, U.S. 68-63—131 Carlos Ortiz, Mexico 65-67—132 Hideki Matsuyama, Japan 69-64—133 Alex Noren, Sweden 67-67—134 Mito Pereira, Chile 69-65—134 Sepp Straka, Austria 63-71—134 Paul Casey, England 67-68—135 J. Janewattanannd, Thailand 64-71—135 Shane Lowry, Ireland 70-65—135 Rory McIlroy, No. Ireland 69-66—135 Guido Migliozzi, Italy 71-65—136 Sebastian Munoz, Colombia 67-69—136 Rory Sabbatini, Slovakia 69-67—136 Jhonattan Vegas, Venezuela 66-70—136 Adri Arnaus, Spain 68-69—137 Thomas Detry, Belgium 70-67—137 Viktor Hovland, Norway 68-69—137 Antoine Rozner, France 68-69—137 Carl Yuan, China 69-68—137

Also

Collin Morikawa, U.S. 69-70—139 Patrick Reed, U.S. 68-71—139 Justin Thomas, U.S. 71-70—141

Soccer

WOMEN

July 30

Quarterfinals

Canada 0, Brazil 0, Canada wins SO 4-3

Australia 4, Britain 3, OT

Sweden 3, Japan 1

U.S. 2, Netherlands 2, U.S. wins SO 4-2

Monday

Semifinals

United States vs. Canada, 4 a.m.

Australia vs. Sweden, 7 a.m.

Thursday

Bronze Medal, 4 a.m.

Gold Medal, 10 p.m.

UNITED STATES 2,

NETHERLANDS 2

United States wins shootout 4-2

United States 2 0 0 — 2 Netherlands 1 1 0 — 2

First Half—1, Netherlands, Miedema, 18th minute; 2, United States, Mewis, (Williams), 28th; 3, United States, Williams, 31st.

Second Half—4, Netherlands, Miedema, 54th.

First Overtime—None.

Second Overtime—None.

Penalty kicks — Netherlands, Vivianne Miedema, NG; Dominique Janssen, G; Stefanie Van der Gragt, G; Aniek Nouwen, NG. United States, Rose Lavelle, G; Alex Morgan, G; Christen Press, G; Megan Rapinoe, G.

Yellow Cards—Horan, United States, 77th; Van de Donk, Netherlands, 90th+4; O’Hara, United States, 115th.

Referee—Kate Jacewicz.

Track & Field

DISCUS THROW

Qualification

Group A

1. Sandra Perkovic, Croatia, (63.75m), 209-2 feet.

2. Kristin Pudenz, Germany, (63.73), 209-1.

3. Shadae Lawrence, Jamaica, (62.27), 204-3.

Also

12. Rachel Dincoff, United States, (56.22), 184-5.

13. Kelsey Card, United States, (56.04), 183-10.