AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 63 42 .600 — — 7-3 W-3 33-20 30-22 Boston 63 43 .594 ½ — 5-5 L-3 33-22 30-21 New York 55 48 .534 7 2½ 6-4 W-2 27-23 28-25 Toronto 53 48 .525 8 3½ 5-5 W-3 24-22 29-26 Baltimore 37 66 .359 25 20½ 6-4 W-2 17-31 20-35

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 61 44 .581 — — 3-7 L-1 36-18 25-26 Cleveland 51 50 .505 8 5½ 4-6 W-1 26-23 25-27 Detroit 50 57 .467 12 9½ 4-6 L-2 29-24 21-33 Kansas City 45 58 .437 15 12½ 7-3 L-2 28-25 17-33 Minnesota 44 61 .419 17 14½ 4-6 W-1 24-30 20-31

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 64 41 .610 — — 7-3 L-1 34-20 30-21 Oakland 59 47 .557 5½ — 5-5 L-1 30-24 29-23 Seattle 56 49 .533 8 2½ 5-5 L-1 33-23 23-26 Los Angeles 52 52 .500 11½ 6 6-4 W-1 30-25 22-27 Texas 37 67 .356 26½ 21 2-8 W-1 24-27 13-40

Today

Kansas City (Keller 7-9) at Toronto (TBD), 1:07 p.m.

Baltimore (Watkins 2-1) at Detroit (Alexander 1-1), 1:10 p.m.

N.Y. Yankees (Montgomery 4-5) at Miami (TBD), 1:10 p.m.

Cleveland (Quantrill 2-2) at Chicago White Sox (TBD), 2:10 p.m.

Minnesota (Pineda 4-5) at St. Louis (Wainwright 8-6), 2:15 p.m.

Seattle (TBD) at Texas (Foltynewicz 2-10), 2:35 p.m.

Houston (Garcia 7-5) at San Francisco (Webb 4-3), 4:05 p.m.

Oakland (Jefferies 0-0) at L.A. Angels (Detmers 0-0), 4:07 p.m.

Boston (Pivetta 8-4) at Tampa Bay (McClanahan 4-4), 7:08 p.m.

Saturday

Toronto 4, Kansas City 0

L.A. Angels 1, Oakland 0

San Francisco 8, Houston 6

Baltimore 5, Detroit 2

N.Y. Yankees 4, Miami 2

Tampa Bay 9, Boston 5

Minnesota 8, St. Louis 1

Texas 5, Seattle 4, 10 inn.

Cleveland 12, Chicago White Sox 11

Monday

Cleveland at Toronto, 3:07 p.m.

Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Seattle at Tampa Bay, 7:10 p.m.

L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 55 48 .534 — — 5-5 W-1 33-19 22-29 Atlanta 52 53 .495 4 7½ 5-5 W-1 27-26 25-27 Philadelphia 51 53 .490 4½ 8 4-6 L-2 31-21 20-32 Washington 48 56 .462 7½ 11 3-7 L-1 28-26 20-30 Miami 44 60 .423 11½ 15 4-6 L-3 24-25 20-35

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 62 43 .590 — — 6-4 L-1 29-24 33-19 Cincinnati 55 50 .524 7 4½ 6-4 L-1 26-26 29-24 St. Louis 52 52 .500 9½ 7 5-5 L-1 29-21 23-31 Chicago 51 55 .481 11½ 9 4-6 W-1 31-21 20-34 Pittsburgh 40 64 .385 21½ 19 4-6 W-2 23-29 17-35

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 65 39 .625 — — 6-4 W-1 34-17 31-22 Los Angeles 62 43 .590 3½ — 3-6 L-2 33-18 29-25 San Diego 60 46 .566 6 — 5-4 L-1 35-21 25-25 Colorado 45 59 .433 20 14 4-6 W-1 33-20 12-39 Arizona 33 71 .317 32 26 6-3 W-2 20-30 13-41

Today

Chicago Cubs (Alzolay 4-11) at Washington (Fedde 4-7), 1:05 p.m.

Philadelphia (Gibson 6-3) at Pittsburgh (TBD), 1:05 p.m.

Cincinnati (Gutierrez 5-3) at N.Y. Mets (Stroman 7-9), 1:10 p.m.

N.Y. Yankees (Montgomery 4-5) at Miami (TBD), 1:10 p.m.

Milwaukee (Anderson 3-5) at Atlanta (Morton 10-3), 1:20 p.m.

Minnesota (Pineda 4-5) at St. Louis (Wainwright 8-6), 2:15 p.m.

Houston (Garcia 7-5) at San Francisco (Webb 4-3), 4:05 p.m.

Colorado (Gomber 8-5) at San Diego (TBD), 4:10 p.m.

L.A. Dodgers (Urías 12-3) at Arizona (Smith 3-7), 4:10 p.m.

Saturday

San Francisco 8, Houston 6

N.Y. Yankees 4, Miami 2

Pittsburgh 3, Philadelphia 2

Minnesota 8, St. Louis 1

Chicago Cubs 6, Washington 3

N.Y. Mets 5, Cincinnati 4, 10 inn.

Atlanta 8, Milwaukee 1

L.A. Dodgers at Arizona, late

Colorado at San Diego, late

Monday

Philadelphia at Wash., 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 8:10 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

AMERICAN LEAGUE

CLEVELAND 12,

CHI. WHITE SOX 11

Cleveland Chicago ab r h bi ab r h bi Straw cf 5 1 1 0 Andersn ss 5 1 1 0 Rosario ss 3 3 2 2 Hrnandz 2b 5 0 2 0 Ramírez 3b 5 1 2 1 Abreu 1b 4 0 1 1 Reyes dh 5 1 1 1 Sheets dh 5 1 1 0 Ramirez lf 5 0 2 2 Mncada 3b 5 0 0 0 Mercado rf 5 1 1 1 Vaughn lf 4 0 0 0 Miller 2b 4 2 1 1 Goodwin rf 3 3 1 1 Hedges c 4 2 2 2 Engel cf 3 2 1 2 Chang 1b 3 1 1 2 Zavala c 4 4 4 6 Totals 39 12 13 12 Totals 38 11 11 10 Cleveland 000 125 220—12 Chicago 011 400 230—11

E—Miller (1), Vaughn (4). DP—Cleveland 1, Chicago 0. LOB—Cleveland 4, Chicago 5. 2B—Ramirez 2 (15), Reyes (11), Mercado (4), Rosario (14), Ramírez (19), Sheets (5), Anderson (22). 3B—Chang (1). HR—Rosario (6), Miller (1), Hedges (5), Goodwin (5), Zavala 3 (3), Engel (6). SB—Ramírez (11). SF—Rosario (2).

IP H R ER BB SO

Cleveland

McKenzie 4 4 6 6 3 2 Garza W,1-0 2 0 0 0 1 3 Shaw 1/3 3 2 2 0 0 Sandlin H,5 2/3 0 0 0 0 1 Karinchak 1/3 2 3 3 1 0 Clase S,13-17 1 2/3 2 0 0 0 1

Chicago

Keuchel 5 1/3 5 5 5 1 4 Kopech L,3-1 1 5 5 5 1 1 Tepera 2/3 1 0 0 0 0 Ruiz 1 2 2 1 1 2 Kimbrel 1 0 0 0 0 1

Umpires—Home, Mike Muchlinski; First, Sam Holbrook; Second, Jim Wolf; Third, Edwin Moscoso. T—3:37. A—35,866 (40,615).

BALTIMORE 5,

DETROIT 2

Baltimore Detroit ab r h bi ab r h bi Mullins cf 4 1 2 0 Hill cf 5 0 0 0 Mancini dh 5 0 1 0 Schoop 1b 4 0 1 0 Montcstle 1b 5 1 3 1 Grossmn lf 4 0 1 0 Santander rf 5 0 0 0 Cabrera dh 4 0 1 0 McKenna lf 0 0 0 0 Haase c 4 1 1 1 Urías ss 4 1 2 0 Cndlario 3b 3 1 1 0 Stewart lf 2 1 0 0 W.Cstro 2b 3 0 0 0 Hays ph-lf 2 0 0 0 Short ss 3 0 0 0 Severino c 4 0 0 0 Reyes rf 3 0 0 0 Franco 3b 4 1 1 2 Baddoo ph 1 0 0 1 Valaika 2b 4 0 2 2 Totals 39 5 11 5 Totals 34 2 5 2 Baltimore 001 013 000—5 Detroit 000 100 001—2

E—Urías (9), W.Castro (10). LOB—Baltimore 10, Detroit 9. 2B—Grossman (13). HR—Franco (11), Haase (18). SB—Mullins (18).

IP H R ER BB SO

Baltimore

Means W,5-3 6 4 1 1 1 6 Fry 1 0 0 0 0 1 Tate 1 1 0 0 0 0 Scott 0 0 1 1 2 0 Sulser S,5-6 1 0 0 0 0 2

Detroit

Mnning L,2-4 5 2/3 7 5 2 2 3 Jiménez 1/3 0 0 0 1 0 Krol 1 2/3 3 0 0 0 2 Farmer 1 1/3 1 0 0 0 0

HBP—Scott (W.Castro). WP—Means.

Umpires—Home, Ramon De Jesus; First, Marvin Hudson; Second, Sean Barber; Third, Chris Guccione. T—2:59. A—25,132 (41,083).

NATIONAL LEAGUE

CHICAGO CUBS 6, WASHINGTON 3