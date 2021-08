Fedde 6 4 3 3 1 8

Klobosits H,2 1 0 0 0 0 0

Suero BS,0-2 1 1 2 2 1 2

Finnegn W,4-2 1 0 0 0 0 0

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 64 42 .604 — — 7-3 W-4 34-20 30-22 Boston 63 44 .589 1½ — 4-6 L-4 33-22 30-22 New York 56 48 .538 7 2½ 6-4 W-3 27-23 29-25 Toronto 54 48 .529 8 3½ 6-4 W-4 25-22 29-26 Baltimore 37 67 .356 26 21½ 6-4 L-1 17-31 20-36

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 62 44 .585 — — 4-6 W-1 37-18 25-26 Cleveland 51 51 .500 9 6½ 4-6 L-1 26-23 25-28 Detroit 51 57 .472 12 9½ 4-6 W-1 30-24 21-33 Kansas City 45 59 .433 16 13½ 6-4 L-3 28-25 17-34 Minnesota 44 62 .415 18 15½ 3-7 L-1 24-30 20-32

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 64 42 .604 — — 6-4 L-2 34-20 30-22 Oakland 60 47 .561 4½ — 5-5 W-1 30-24 30-23 Seattle 56 50 .528 8 3½ 5-5 L-2 33-23 23-27 Los Angeles 52 53 .495 11½ 7 5-5 L-1 30-26 22-27 Texas 38 67 .362 25½ 21 3-7 W-2 25-27 13-40

Today

Cleveland (Morgan 1-3) at Toronto (Ray 9-5), 3:07 p.m.

Baltimore (López 2-12) at N.Y. Yankees (Heaney 6-7), 7:05 p.m.

Seattle (Flexen 9-5) at Tampa Bay (Wacha 2-2), 7:10 p.m.

L.A. Angels (TBD) at Texas (Dunning 4-7), 8:05 p.m.

Sunday

Toronto 5, Kansas City 1

Detroit 6, Baltimore 2

N.Y. Yankees 3, Miami 1

Chicago White Sox 2, Cleveland 1

St. Louis 7, Minnesota 3

Texas 4, Seattle 3

San Francisco 5, Houston 3

Oakland 8, L.A. Angels 3

Tampa Bay 3, Boston 2

Tuesday

Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Cleveland at Toronto, 7:07 p.m.

Boston at Detroit, 7:10 p.m.

Minnesota at Cincinnati, 7:10 p.m.

Seattle at Tampa Bay, 7:10 p.m.

L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.

Kansas City at White Sox, 8:10 p.m.

San Diego at Oakland, 9:40 p.m.

Houston at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 55 49 .529 — — 4-6 L-1 33-20 22-29 Philadelphia 52 53 .495 3½ 7½ 5-5 W-1 31-21 21-32 Atlanta 52 54 .491 4 8 5-5 L-1 27-27 25-27 Washington 49 56 .467 6½ 10½ 4-6 W-1 29-26 20-30 Miami 44 61 .419 11½ 15½ 4-6 L-4 24-26 20-35

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 63 43 .594 — — 7-3 W-1 29-24 34-19 Cincinnati 56 50 .528 7 4 7-3 W-1 26-26 30-24 St. Louis 53 52 .505 9½ 6½ 6-4 W-1 30-21 23-31 Chicago 51 56 .477 12½ 9½ 4-6 L-1 31-21 20-35 Pittsburgh 40 65 .381 22½ 19½ 4-6 L-1 23-30 17-35

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 66 39 .629 — — 6-4 W-2 35-17 31-22 Los Angeles 64 43 .598 3 — 5-5 W-2 33-18 31-25 San Diego 61 47 .565 6½ — 5-5 W-1 36-22 25-25 Colorado 46 60 .434 20½ 14 4-6 L-1 33-20 13-40 Arizona 33 73 .311 33½ 27 5-5 L-2 20-32 13-41

Today

Philadelphia (Suárez 5-3) at Washington (Gray 0-0), 7:05 p.m.

N.Y. Mets (Megill 1-0) at Miami (TBD), 7:10 p.m.

Pittsburgh (Wilson 2-3) at Milwaukee (Lauer 3-4), 8:10 p.m.

San Francisco (DeSclafani 10-5) at Arizona (Widener 1-1), 9:40 p.m.

Sunday

Milwaukee 2, Atlanta 1

N.Y. Yankees 3, Miami 1

Cincinnati 7, N.Y. Mets 1

Washington 6, Chicago Cubs 5

Philadelphia 15, Pittsburgh 4

St. Louis 7, Minnesota 3

San Francisco 5, Houston 3

San Diego 8, Colorado 1

L.A. Dodgers 13, Arizona 0

Tuesday

Philadelphia at Wash., 7:05 p.m.

Minnesota at Cincinnati, 7:10 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 8:10 p.m.

Atlanta at St. Louis, 8:15 p.m.

Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.

San Diego at Oakland, 9:40 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

Houston at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Rodríguez pitched to 1 batter in the 9th.

HBP—Alzolay (Rivera). WP—Alzolay.

Umpires—Home, Malachi Moore; First, Doug Eddings; Second, Brian Knight; Third, Gabe Morales. T—3:20. A—25,520 (41,339).

CINCINNATI 7,

N.Y. METS 1