Medals Table

G S B Tot United States 20 23 16 59 China 24 14 13 51 ROC 12 19 13 44 Britain 10 10 12 32 Japan 17 5 9 31 Australia 14 3 14 31 Italy 4 8 15 27 France 5 10 6 21 Germany 4 4 11 19 South Korea 5 4 8 17 Netherlands 4 7 6 17 Canada 3 4 7 14 Switzerland 3 4 5 12 New Zealand 4 3 4 11 Taiwan 2 4 4 10 Brazil 2 3 5 10 Czech Republic 4 3 1 8 Croatia 3 2 2 7 Spain 1 3 3 7 Hungary 2 2 2 6 Ukraine 0 1 5 6 Georgia 1 3 1 5 Austria 1 1 3 5 Slovenia 2 1 1 4 Romania 1 3 0 4 Sweden 1 3 0 4 Venezuela 1 3 0 4 Denmark 1 1 2 4 Serbia 1 1 2 4 Hong Kong 1 2 0 3 Slovakia 1 2 0 3 South Africa 1 2 0 3 Belgium 1 1 1 3 Jamaica 1 1 1 3 Norway 1 1 1 3 Ireland 1 0 2 3 Israel 1 0 2 3 Turkey 1 0 2 3 Colombia 0 2 1 3 Indonesia 0 1 2 3 Mongolia 0 1 2 3 Kazakhstan 0 0 3 3 Mexico 0 0 3 3 Ecuador 2 0 0 2 Kosovo 2 0 0 2 Qatar 2 0 0 2 Poland 1 1 0 2 Tunisia 1 1 0 2 Belarus 1 0 1 2 Estonia 1 0 1 2 Fiji 1 0 1 2 Uzbekistan 1 0 1 2 Dominican Republic 0 2 0 2 Cuba 0 1 1 2 India 0 1 1 2 Portugal 0 1 1 2 San Marino 0 1 1 2 Uganda 0 1 1 2 Azerbaijan 0 0 2 2 Egypt 0 0 2 2 Bermuda 1 0 0 1 Ethiopia 1 0 0 1 Greece 1 0 0 1 Iran 1 0 0 1 Latvia 1 0 0 1 Philippines 1 0 0 1 Thailand 1 0 0 1 Bulgaria 0 1 0 1 Jordan 0 1 0 1 Macedonia 0 1 0 1 Turkmenistan 0 1 0 1 Argentina 0 0 1 1 Ivory Coast 0 0 1 1 Finland 0 0 1 1 Kuwait 0 0 1 1 Malaysia 0 0 1 1

Sunday’s Medalists

ATHLETICS

Men’s 100m

GOLD—Lamont Marcell Jacobs, Italy

SILVER—Fred Kerley, United States

BRONZE—Andre de Grasse, Canada

Men’s High Jump

GOLD—Mutaz Essa Barshim, Qatar

GOLD—Gianmarco Tamberi, Italy

BRONZE—Maksim Nedasekau, Belarus

Women’s Shot Put

GOLD—Lijiao Gong, China

SILVER—Raven Saunders, United States

BRONZE—Valerie Adams, New Zealand

Women’s Triple Jump

GOLD—Yulimar Rojas, Venezuela

SILVER—Patricia Mamona, Portugal

BRONZE—Ana Peleteiro, Spain

BADMINTON

Women’s Singles

GOLD—Yu Fei Chen, China

SILVER—Tzu-Ying Tai, Taiwan

BRONZE—V. Sindhu Pusarla, India

CYCLING BMX FREESTYLE

Men’s Park

GOLD—Logan Martin, Australia

SILVER—Daniel Dhers, Venezuela

BRONZE—Declan Brooks, Britain

Women’s Park

GOLD—Charlotte Worthington, Britain

SILVER—Hannah Roberts, United States

BRONZE—Nikita Ducarroz, Switzerland

DIVING

Women’s 3m Springboard

GOLD—Tingmao Shi, China

SILVER—Han Wang, China

BRONZE—Krysta Palmer, United States

FENCING

Men’s Foil Team

GOLD—France (Erwann le Pechoux, Enzo Lefort, Julien Mertine, Maxime Pauty)

SILVER—ROC (Timur Safin, Kirill Borodachev, Anton Borodachev, Vladislav Mylnikov)

BRONZE—United States (Alexander Massialas, Nick Itkin, Gerek Meinhardt, Race Imboden)

ARTISTIC GYMNASTICS

Men’s Floor Exercise

GOLD—Artem Dolgopyat, Israel

SILVER—Rayderley Zapata, Spain

BRONZE—Ruoteng Xiao, China

Men’s Pommel Horse

GOLD—Max Whitlock, Britain

SILVER—Chih Kai Lee, Taiwan

BRONZE—Kazuma Kaya, Japan

Women’s Uneven Bars

GOLD—Nina Derwael, Belgium

SILVER—Anastasiia Iliankova, ROC

BRONZE—Sunisa Lee, United States

Women’s Vault

GOLD—Rebeca Andrade, Brazil

SILVER—Mykayla Skinner, United States

BRONZE—Seojeong Yeo, South Korea

GOLF

Men’s Individual Stroke Play

GOLD—Xander Schauffele, United States

SILVER—Rory Sabbatini, Slovakia

BRONZE—C.T. Pan, Taiwan

SAILING

Men’s One Person Dinghy - Laser

GOLD—Matt Wearn, Australia

SILVER—Tonci Stipanovic, Croatia

BRONZE—Hermann Tomasgaard, Norway

Women’s One Person Dinghy - Laser Radial

GOLD—Anne-Marie Rindom, Denmark

SILVER—Josefin Olsson, Sweden

BRONZE—Marit Bouwmeester, Neth.

SWIMMING

Men’s 1500m Freestyle

GOLD—Robert Finke, United States

SILVER—Mykhailo Romanchuk, Ukraine

BRONZE—Florian Wellbrock, Germany

Men’s 4 x 100m Medley Relay

GOLD—United States (Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel, Zach Apple)

SILVER—Britain (Luke Greenbank, James Guy, Duncan Scott, Adam Peaty)

BRONZE—Italy (Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi)

Men’s 50m Freestyle

GOLD—Caeleb Dressel, United States

SILVER—Florent Manaudou, France

BRONZE—Bruno Fratus, Brazil

Women’s 4 x 100m Medley Relay

GOLD—Australia (Chelsea Hodges, Kaylee McKeown, Emma McKeon, Cate Campbell)

SILVER—United States (Regan Smith, Lydia Jacoby, Torri Huske, Abbey Weitzeil)

BRONZE—Canada (Sydney Pickrem, M. Macneil, Kylie Masse, Penny Oleksiak)

Women’s 50m Freestyle

GOLD—Emma McKeon, Australia

SILVER—Sarah Sjoestroem, Sweden

BRONZE—Pernille Blume, Denmark

TENNIS

Men’s Singles

GOLD—Alexander Zverev, Germany

SILVER—Karen Khachanov, ROC

BRONZE—Pablo Carreno Busta, Spain

Women’s Doubles

GOLD—Czech Republic (Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova)

SILVER—Switzerland (Belinda Bencic, Viktorija Golubic)

BRONZE—Brazil (Laura Pigossi, Luisa Stefani)

Mixed Doubles

GOLD—ROC (Anastasia Pavlyuchenkova, Andrey Rublev)

SILVER—ROC (Elena Vesnina, Aslan Karatsev)

BRONZE—Australia (Ashleigh Barty, John Peers)

WEIGHTLIFTING

Women’s 76kg

GOLD—N.P. Dajomes Barrera, Ecuador

SILVER—Katherine Elizabeth Nye, U.S.

BRONZE—Aremi Fuentes Zavala, Mexico

Baseball

Group A

W L Pct Japan 2 0 1.000 Dominican Republic 1 1 .500 Mexico 0 2 .000

Group B

W L Pct United States 2 0 1.000 South Korea 1 1 .500 Israel 0 2 .000

July 29

South Korea 6, Israel 5, 10 inn.

Dominican Republic 1, Mexico 0

July 30

United States 8, Israel 1

Japan 7, Mexico 4

July 31

United States 4, South Korea 2

Israel 12, Mexico 5

Aug. 1

South Korea 4, Dominican Republic 3

Israel vs. South Korea, late

Today

United States vs. Japan, 6 a.m.

Tuesday

Dominican Republic vs. TBD, 6 a.m.

Teams TBD, 11 p.m.

Basketball

MEN

Group A

W L Pts France 3 0 6 United States 2 1 4 Czech Republic 1 2 2 Iran 0 3 0

Group B

W L Pts Australia 3 0 6 Italy 2 1 4 Germany 1 2 2 Nigeria 0 3 0

Group C

W L Pts Slovenia 3 0 6 Spain 2 1 4 Argentina 1 2 2 Japan 0 3 0

July 28

United States 120, Iran 66

Australia 86, Italy 83

France 97, Czech Republic 77

July 29

Slovenia 116, Japan 81

Spain 81, Argentina 71

July 30

France 79, Iran 62

July 31

Italy 80, Nigeria 71

Australia 89, Germany 76

United States 119, Czech Republic 84

Aug. 1

Argentina 97, Japan 77

Slovenia 95, Spain 87

Quarterfinals

Today

Slovenia vs. Germany, 9 p.m.

Tuesday

Spain vs. United States, 12:40 a.m.

Italy vs. France, 4:20 a.m.

Australia vs. Argentina, 8 a.m.

WOMEN

Group A

W L Pts Spain 3 0 6 Serbia 2 1 4 Canada 1 2 2 South Korea 0 3 0

Group B

W L Pts United States 2 0 4 Japan 2 1 4 France 1 1 2 Nigeria 0 3 0

Group C

W L Pts Belgium 2 0 4 China 2 0 4 Australia 0 2 0 Puerto Rico 0 2 0

July 28

Canada 74, South Korea 53

July 29

Spain 85, Serbia 70

Belgium 87, Puerto Rico 52

July 30

United States 86, Japan 69

France 87, Nigeria 62

China 76, Australia 74

July 31

Spain 76, Canada 66

Aug. 1

Serbia 65, South Korea 61

Japan 102, Nigeria 83

Today

France vs. United States, 12:40 a.m.

China vs. Belgium, 4:20 a.m.

Australia vs. Puerto Rico, 8 a.m.

Golf

MEN

At Kasumigaseki C.C. - East Course

At Saitama, Japan

Yardage: 7,447; Par: 71

Final Round

X. Schauffele, U.S. 68-63-68-67—266 R. Sabbatini, Slovakia 69-67-70-61—267 Paul Casey, England 67-68-66-68—269 H. Matsuyama, Japan 69-64-67-69—269 R. McIlroy, N.Ireland 69-66-67-67—269 Collin Morikawa, U.S. 69-70-67-63—269 S. Munoz, Colombia 67-69-66-67—269 C.T. Pan, Chin.Taipei 74-66-66-63—269 Mito Pereira, Chile 69-65-68-67—269 J. Niemann, Chile 70-69-66-65—270 C. Smith, Australia 71-67-66-66—270 Sepp Straka, Austria 63-71-68-68—270 Corey Conners, Can. 69-71-66-65—271 Abraham Ancer, Mex. 69-69-66-68—272 Viktor Hovland, Nor. 68-69-71-64—272 C. Bzuidnht, S. Africa 68-70-68-67—273 T. Fleetwood, England 70-69-64-70—273 Alex Noren, Sweden 67-67-72-67—273 Thomas Pieters, Belg. 65-76-64-68—273 Jhonattan Vegas, Ven. 66-70-70-67—273 S. Vincent, Zimbabwe 73-67-66-67—273 Thomas Detry, Belg. 70-67-68-69—274 Sungjae Im, S. Korea 70-73-63-68—274 Shane Lowry, Ireland 70-65-68-71—274 Patrick Reed, U.S. 68-71-70-65—274 Justin Thomas, U.S. 71-70-68-65—274 J. Hansen, Denmark 66-73-67-69—275 J. Jnwttnnnd, Thai. 64-71-72-68—275 Renato Paratore, Italy 71-70-67-67—275 M. Schwab, Austria 69-69-70-67—275 Sami Valimaki, Fin. 70-70-68-67—275

Soccer

WOMEN

July 30

Quarterfinals

Canada 0, Brazil 0, Canada wins SO 4-3

Australia 4, Britain 3, OT

Sweden 3, Japan 1

U.S. 2, Netherlands 2, U.S. wins SO 4-2

Today

Semifinals

United States vs. Canada, 4 a.m.

Australia vs. Sweden, 7 a.m.

Thursday

Bronze Medal, 4 a.m.

Gold Medal, 10 p.m.