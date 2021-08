S.Baz 2 2/3 5 2 2 3 1

A.Carter 1/3 3 2 2 0 0

B.Dickson 1 1/3 1 1 1 1 0

A.Gose 1 1/3 1 0 0 0 1

E.Jcksn L,0-1 1/3 1 1 0 0 0

S.McGough 1 1 1 1 1 1

D.Robertson 1 0 0 0 1 2

R.Ryan 1 1/3 0 0 0 0 2

IP H R ER BB SO

Japan

K.Aoyagi 1 5 3 3 0 1 S.Iwazaki 1/3 0 0 0 0 0 R.Kbshi W, 2-0 1 0 0 0 0 1 Y.Ohno 1 0 0 0 0 1 K.Senga 2 1 0 0 1 5 M.Tanaka 3 2/3 6 3 3 1 6 Y.Yamasaki 1 0 0 0 0 0

HBP—by Tanaka (Filia), Ohno (Alvarez)

Umpires—Home, Kang Kwang Hoe, South Korea; First, Trent Thomas, Australia; Second, Edwin Hernandez, Puerto Rico; Third, Jorge Niebla, Cuba.

Basketball

MEN

Quarterfinals

Aug. 2

Slovenia 94, Germany 70

Today

Spain vs. United States, 12:40 a.m.

Italy vs. France, 4:20 a.m.

Australia vs. Argentina, 8 a.m.

Thursday

Semifinal, 12:15 a.m.

Semifinal, 7 a.m.

Friday

Gold Medal, 10:30 p.m.

Saturday

Bronze Medal, 7 a.m.

WOMEN

Group A

W L Pts Spain 3 0 6 Serbia 2 1 4 Canada 1 2 2 South Korea 0 3 0

Group B

W L Pts United States 3 0 6 Japan 2 1 4 France 1 2 2 Nigeria 0 3 0

Group C

W L Pts China 3 0 6 Belgium 2 1 4 Australia 1 2 2 Puerto Rico 0 3 0

July 31

Spain 76, Canada 66

Aug. 1

Serbia 65, South Korea 61

Japan 102, Nigeria 83

Aug. 2

United States 93, France 82

China 74, Belgium 62

Australia 96, Puerto Rico 69

Quarterfinals

Today

China vs. Serbia, 9 p.m.

Wednesday

Australia vs. United States, 12:40 a.m.

Japan vs. Belgium, 4:20 a.m.

Spain vs. France, 8 a.m.

Friday

Semifinal, 12:40 a.m.

Semifinal, 7 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 3 a.m.

Gold Medal, 10:30 p.m.

U.S. 93, FRANCE 82

UNITED STATES (93): A. Wilson 9-12 4-4 22, T. Charles 6-9 0-0 15, S. Fowles 2-3 5-5 9, S. Bird 2-3 0-0 6, B. Griner 5-9 1-1 11, B. Stewart 7-14 1-2 17, D. Taurasi 1-2 0-0 3, S. Diggins 1-2 1-1 3, C. Gray 1-3 2-3 5, J. Loyd 1-5 0-0 2, Totals 35-62 14-16 93.

FRANCE (82): I. Rupert 4-5 3-3 11, A. Chartereau 4-6 0-0 10, V. Vukosavljevic 2-3 2-2 7, S. Gruda 5-8 2-3 12, E. Miyem 6-14 2-2 15, M. Johannes 5-12 0-0 11, A. Duchet 2-5 0-0 4, G. Williams 4-13 0-0 10, M. Fauthoux 1-4 0-0 2, S. Michel 0-3 0-0 0, H. Ciak 0-0 0-0 0, Totals 33-73 9-10 82.

United States 19 31 21 22 — 93 France 22 22 23 15 — 82

Halftime—United States 50, France 44. 3-Point Goals—United States 9-20 (T. Charles 3-3, B. Stewart 2-6, S. Bird 2-3, C. Gray 1-2, D. Taurasi 1-2, J. Loyd 0-3, S. Diggins 0-1), France 7-24 (G. Williams 2-6, A. Chartereau 2-4, M. Johannes 1-4, E. Miyem 1-3, V. Vukosavljevic 1-2, A. Duchet 0-3, M. Fauthoux 0-1, S. Michel 0-1). Rebounds—United States 25 (B. Stewart 7), France 26 (S. Gruda 6). Assists—United States 30 (J. Loyd 8), France 22 (M. Johannes 7). Total fouls—United States 14, France 18.

Beach Volleyball

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 2

United States 2, Germany 0 (21-19, 21-19)

Switzerland 2, Brazil 1 (21-19, 18-21, 15-12)

Today

Latvia vs. Canada, 8 a.m.

Canada vs. Australia, 9 a.m.

Wednesday

Semifinal, 8 p.m.

Semifinal, 9 p.m.

Thursday

Bronze Medal, 9 p.m.

Gold Medal, 10:30 p.m.

Soccer

WOMEN

July 30

Quarterfinals

Canada 0, Brazil 0, Canada wins SO 4-3

Australia 4, Britain 3, OT

Sweden 3, Japan 1

U.S. 2, Netherlands 2, U.S. wins SO 4-2

Aug. 2

Semifinals

Canada 1, United States 0

Sweden 1, Australia 0

Thursday

Bronze Medal, Australia vs. U.S., 4 a.m.

Gold Medal, Canada vs. Sweden, 10 p.m.

CANADA 1, U.S. 0

Canada 0 1 — 1 United States 0 0 — 0

First Half—None.

Second Half—1, Canada, Fleming, (penalty kick), 75th minute.

Yellow Cards—O’Hara, United States, 32nd.

Referee—Kateryna Monzul.

Share this article Email story