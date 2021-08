MLS

EASTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA New England 11 3 3 36 33 21 Orlando City 8 4 4 28 26 21 Nashville 6 1 9 27 25 15 N.Y. City FC 8 5 2 26 30 16 Philadelphia 6 4 7 25 21 17 Columbus 6 4 6 24 17 16 CF Montréal 6 6 4 22 21 20 D.C. United 6 7 3 21 21 18 New York 5 7 3 18 20 20 Toronto FC 3 8 5 14 21 33 Cincinnati 3 7 5 14 17 29 Atlanta 2 6 8 14 16 21 Chicago 3 9 4 13 18 28 Inter Miami CF 3 8 3 12 12 24

WESTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Seattle 9 3 5 32 25 13 Sporting K.C. 9 4 3 30 29 19 LA Galaxy 9 6 1 28 27 27 Colorado 8 4 3 27 22 16 Los Angeles FC 6 5 5 23 22 19 Minn. United 6 5 5 23 19 21 Real Salt Lake 5 4 6 21 24 16 Portland 6 8 1 19 19 26 Houston 3 4 9 18 17 20 FC Dallas 4 7 5 17 20 24 San Jose 4 7 5 17 18 25 Vancouver 3 7 6 15 18 27 Austin FC 3 8 4 13 10 16

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Saturday

San Jose 1, Seattle 0

New England 3, New York 2

D.C. United 0, Cincinnati 0

Miami 2, CF Montréal 1

FC Dallas 2, Sporting Kansas City 1

Real Salt Lake 0, Houston 0

Colorado 1, Austin FC 0

Minnesota 2, Vancouver 2

Sunday

Chicago 1, Philadelphia 1

Nashville 1, Toronto FC 1

Wednesday

Nashville at New England, 7 p.m.

Atlanta at CF Montréal, 7:30 p.m.

D.C. United at Columbus, 7:30 p.m.

Toronto FC at Philadelphia, 7:30 p.m.

Miami at Orlando City, 8 p.m.

New York City FC at Chicago, 8 p.m.

Cincinnati at New York, 8 p.m.

Houston at Austin FC, 9 p.m.

FC Dallas at Seattle, 10 p.m.

Sporting Kan. City at L.A. FC, 10:30 p.m.

Real Salt Lake at LA Galaxy, 10:30 p.m.

San Jose at Portland, 10:30 p.m.

Gold Cup

SEMIFINALS

July 29

United States 1, Qatar 0

Mexico 2, Canada 1

CHAMPIONSHIP

Aug. 1

United States 1, Mexico 0, ET

LATE SUNDAY

U.S. 1, MEXICO 0, ET

Mexico 0 0 0 0—0 United States 0 0 0 1—1

First half—None.

Second half—None.

First extra time—None.

Second extra time—1, United States, Robinson 2 (Acosta), 117th minute.

Yellow cards—Herrera, Mex, 72nd; Gioacchini, US, 113th; Gallardo, Mex, 114th; Álvarez, Mex, 117th. Red cards—None.

Referee—Saíd Martínez, Honduras. Linesmen—Walter López, Honduras; Henri Pupiro, Honduras.

A—61,514.

Lineups

Mexico—Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno (Carlos Salcedo, 43rd, Gilberto Sepúlveda, 105th), Jesús Gallardo; Jonathan dos Santos (Érick Gutiérrez, 76th), Edson Álvarez, Héctor Herrera; Jesús Corona (Osvaldo Rodríguez, 91st), Rogelio Funes Mori (Alan Pulido, 105th), Orbelín Pineda (Rodolfo Pizarro, 76th)

United States—Matt Turner; Reggie Cannon (Shaq Moore, 65th), James Sands, Miles Robinson, George Bello (Sam Vines, 65th); Eryk Williamson (Gianluca Busio, 87th), Kellyn Acosta, Sebastian Lletget (Cristian Roldan, 66th); Paul Arriola (Nicholas Gioacchini, 87th), Gyasi Zardes, Matthew Hoppe (Henry Kessler, 120th+1)

WINNERS

2021—United States 1, Mexico 0, ET

2019—Mexico 1, United States 0

2017—United States 2, Jamaica 1

2015—Mexico 3, Jamaica 1

2013—United States 1, Panama 0

2011—Mexico 4, United States 2

2009—Mexico 5, United States 0

2007—United States 2, Mexico 1

2005—United States 0, Panama 0, U.S. won 3-1 on penalty kicks

2003—Mexico 1, Brazil 0, OT