Medals Table

G S B Tot United States 24 28 21 73 China 32 21 16 69 ROC 13 21 18 52 Britain 13 17 13 43 Japan 19 6 11 36 Australia 14 4 16 34 Germany 8 8 14 30 Italy 5 9 15 29 France 6 10 8 24 Netherlands 6 8 7 21 South Korea 6 4 9 19 New Zealand 6 4 5 15 Brazil 4 3 8 15 Canada 3 4 7 14 Switzerland 3 4 5 12 Hungary 4 4 3 11 Cuba 4 3 4 11 Taiwan 2 4 4 10 Spain 1 4 4 9 Czech Republic 4 3 1 8 Croatia 3 3 2 8 Ukraine 0 1 6 7 Poland 2 2 2 6 Denmark 2 1 3 6 Georgia 1 4 1 6 Turkey 1 0 5 6 Sweden 2 3 0 5 Jamaica 2 1 2 5 Austria 1 1 3 5 Indonesia 1 1 3 5 Serbia 1 1 3 5 Norway 2 1 1 4 Slovenia 2 1 1 4 Romania 1 3 0 4 Venezuela 1 3 0 4 Ecuador 2 1 0 3 Greece 2 0 1 3 Uzbekistan 2 0 1 3 Hong Kong 1 2 0 3 Slovakia 1 2 0 3 South Africa 1 2 0 3 Belgium 1 1 1 3 Ethiopia 1 1 1 3 Ireland 1 0 2 3 Israel 1 0 2 3 Armenia 0 2 1 3 Colombia 0 2 1 3 Dominican Republic 0 2 1 3 Mongolia 0 1 2 3 Portugal 0 1 2 3 Azerbaijan 0 0 3 3 Kazakhstan 0 0 3 3 Mexico 0 0 3 3 Kosovo 2 0 0 2 Qatar 2 0 0 2 Philippines 1 1 0 2 Tunisia 1 1 0 2 Belarus 1 0 1 2 Estonia 1 0 1 2 Fiji 1 0 1 2 Iran 1 0 1 2 Latvia 1 0 1 2 India 0 1 1 2 Kenya 0 1 1 2 Kyrgyzstan 0 1 1 2 Nigeria 0 1 1 2 San Marino 0 1 1 2 Uganda 0 1 1 2 Egypt 0 0 2 2 Bermuda 1 0 0 1 Morocco 1 0 0 1 Puerto Rico 1 0 0 1 Thailand 1 0 0 1 Bulgaria 0 1 0 1 Jordan 0 1 0 1 Namibia 0 1 0 1 Macedonia 0 1 0 1 Turkmenistan 0 1 0 1 Argentina 0 0 1 1 Ivory Coast 0 0 1 1 Finland 0 0 1 1 Ghana 0 0 1 1 Kuwait 0 0 1 1 Malaysia 0 0 1 1

Tuesday’s Medalists

ATHLETICS

Men’s 400m Hurdles

GOLD—Karsten Warholm, Norway

SILVER—Rai Benjamin, United States

BRONZE—Alison dos Santos, Brazil

Men’s Pole Vault

GOLD—Armand Duplantis, Sweden

SILVER—Christopher Nilsen, U.S.

BRONZE—Thiago Braz, Brazil

Women’s 200m

GOLD—Elaine Thompson-Herah, Jamaica

SILVER—Christine Mboma, Namibia

BRONZE—Gabrielle Thomas, U.S.

Women’s 800m

GOLD—Athing Mu, United States

SILVER—Keely Hodgkinson, Britain

BRONZE—Raevyn Rogers, United States

Women’s Hammer Throw

GOLD—Anita Wlodarczyk, Poland

SILVER—Zheng Wang, China

BRONZE—Malwina Kopron, Poland

Women’s Long Jump

GOLD—Malaika Mihambo, Germany

SILVER—Brittney Reese, United States

BRONZE—Ese Brume, Nigeria

BOXING

Men’s Welter (63-69kg)

GOLD—Roniel Iglesias, Cuba

SILVER—Pat McCormack, Britain

BRONZE—Andrei Zamkovoi, ROC

BRONZE—Aidan Walsh, Ireland

Women’s Feather (54-57kg)

GOLD—Sena Irie, Japan

SILVER—Nesthy Petecio, Philippines

BRONZE—Karriss Artingstall, Britain

BRONZE—Irma Testa, Italy

CANOE SPRINT

Men’s Canoe Double 1000m

GOLD—Cuba (Serguey Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge Enriquez)

SILVER—China (Hao Liu, Pengfei Zheng)

BRONZE—Germany (Sebastian Brendel, Tim Hecker)

Men’s Kayak Single 1000m

GOLD—Balint Kopasz, Hungary

SILVER—Adam Varga, Hungary

BRONZE—Fernando Pimenta, Portugal

Women’s Kayak Single 200m

GOLD—Lisa Carrington, New Zealand

SILVER—Teresa Portela, Spain

BRONZE—Emma Aastrand Jorgensen, Denmark

Women’s Kayak Double 500m

GOLD—New Zealand (Lisa Carrington, Caitlin Regal)

SILVER—Poland (Karolina Naja, Anna Pulawska)

BRONZE—Hungary (Danuta Kozak, Dora Bodonyi)

CYCLING TRACK

Men’s Team Sprint

GOLD—Netherlands (Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg, Matthijs Buchli)

SILVER—Britain (Jack Carlin, Jason Kenny, Ryan Owens)

BRONZE—France (Florian Grengbo, Rayan Helal, Sebastien Vigier)

Women’s Team Pursuit

GOLD—Germany (Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kroeger)

SILVER—Britain (Katie Archibald, Neah Evans, Laura Kenny, Josie Knight, Elinor Barker)

BRONZE—United States (Chloe Dygert, Megan Jastrab, Jennifer Valente, Emma White, Lily Williams)

DIVING

Men’s 3m Springboard

GOLD—Siyi Xie, China

SILVER—Zongyuan Wang, China

BRONZE—Jack Laugher, Britain

ARTISTIC GYMNASTICS

Men’s Horizontal Bar

GOLD—Daiki Hashimoto, Japan

SILVER—Tin Srbic, Croatia

BRONZE—Nikita Nagornyy, ROC

Men’s Parallel Bars

GOLD—Jingyuan Zou, China

SILVER—Lukas Dauser, Germany

BRONZE—Ferhat Arican, Turkey

Women’s Balance Beam

GOLD—Chenchen Guan, China

SILVER—Xijing Tang, China

BRONZE—Simone Biles, United States

SAILING

Men’s Skiff - 49er

GOLD—Britain (Dylan Fletcher, Stuart Bithell)

SILVER—New Zealand (Peter Burling, Blair Tuke)

BRONZE—Germany (Erik Heil, Thomas Ploessel)

Men’s One Person Dinghy

(Heavyweight) - Finn

GOLD—Giles Scott, Britain

SILVER—Zsombor Berecz, Hungary

BRONZE—Joan Cardona Mendez, Spain

Women’s Skiff - 49er FX

GOLD—Brazil (Martine Grael, Kahena Kunze)

SILVER—Germany (Tina Lutz, Susann Beucke)

BRONZE—Netherlands (Annemiek Bekkering, Annette Duetz)

Mixed Multihull - Nacra 17 Foiling

GOLD—Italy (Ruggero Tita, Caterina Banti)

SILVER—Britain (John Gimson, Anna Burnet)

BRONZE—Germany (Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer)

WEIGHTLIFTING

Men’s 109kg

GOLD—Akbar Djuraev, Uzbekistan

SILVER—Simon Martirosyan, Armenia

BRONZE—Arturs Plesnieks, Latvia

WRESTLING

Men’s Greco-Roman 77kg

GOLD—Tamas Lorincz, Hungary

SILVER—Akzhol Makhmudov, Kyrgyzstan

BRONZE—Shohei Yabiku, Japan

BRONZE—Rafig Huseynov, Azerbaijan

Men’s Greco-Roman 97kg

GOLD—Musa Evloev, ROC

SILVER—Artur Aleksanyan, Armenia

BRONZE—Tadeusz Michalik, Poland

BRONZE—Mohammadhadi Saravi, Iran

Women’s Freestyle 68kg

GOLD—Tamyra Mariama Mensah Stock, United States

SILVER—Blessing Oborududu, Nigeria

BRONZE—Alla Cherkasova, Ukraine

BRONZE—Meerim Zhumanazarova, Kyrgyzstan

Baseball

July 31

Israel 12, Mexico 5

Aug. 1

South Korea 4, Dominican Republic 3

South Korea 11, Israel 1, 7 inn.

Aug. 2

Japan 7, United States 6, 10 inn.

Aug. 3

Dominican Republic 7, Israel 6

United States vs. Dominican Rep., late

Today

South Korea vs. Japan, 6 a.m.

Thursday

United States-Dominican Rep. winner vs. South Korea-Japan loser, 6 a.m.

Friday

Bronze Medal, 11 p.m.

Saturday

Gold Medal, 6 a.m.

Basketball

MEN

Quarterfinals

Aug. 2

Slovenia 94, Germany 70

Aug. 3

United States 95, Spain 81

France 84, Italy 75

Australia 97, Argentina 59

Thursday

United States vs. Australia, 12:15 a.m.

France vs. Slovenia, 7 a.m.

Friday

Gold Medal, 10:30 p.m.

Saturday

Bronze Medal, 7 a.m.

UNITED STATES 95, SPAIN 81

UNITED STATES (95): D. Green 2-2 0-0 4, J. Holiday 5-8 1-2 12, K. Durant 10-17 5-5 29, J. Tatum 4-7 2-4 13, Z. Lavine 4-8 0-0 10, D. Lillard 4-10 1-1 11, B. Adebayo 2-5 1-2 5, D. Booker 4-13 0-0 9, K. Middleton 1-5 0-0 2, J. Grant 0-0 0-0 0, Totals 36-75 10-14 95.

SPAIN (81): R. Rubio 13-20 8-8 38, S. Rodriguez 6-10 1-2 16, V. Claver 3-6 2-2 8, W. Hernangomez 4-11 2-4 10, S. Llull 2-6 2-2 6, U. Garuba 1-3 1-2 3, A. Abrines 0-2 0-0 0, M. Gasol 0-1 0-0 0, R. Fernandez 0-4 0-0 0, P. Gasol 0-1 0-0 0, A. Abalde 0-0 0-0 0, Totals 29-64 16-20 81.

United States 19 24 26 26 — 95 Spain 21 22 20 18 — 81

Halftime—United States 43, Spain 43. 3-Point Goals—United States 13-32 (K. Durant 4-7, J. Tatum 3-5, D. Lillard 2-7, Z. Lavine 2-5, J. Holiday 1-3, D. Booker 1-2, K. Middleton 0-3), Spain 7-23 (R. Rubio 4-7, S. Rodriguez 3-6, R. Fernandez 0-4, S. Llull 0-3, U. Garuba 0-2, A. Abrines 0-1). Rebounds—United States 30 (D. Booker 9), Spain 41 (W. Hernangomez 10). Assists—United States 28 (D. Booker 5), Spain 12 (W. Hernangomez 3). Total fouls—United States 20, Spain 16.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

Serbia 77, China 70

Today

Australia vs. United States, 12:40 a.m.

Japan vs. Belgium, 4:20 a.m.

Spain vs. France, 8 a.m.

Friday

Semifinal, 12:40 a.m.

Semifinal, 7 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 3 a.m.

Gold Medal, 10:30 p.m.

Beach Volleyball

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 2

United States 2, Germany 0 (21-19, 21-19)

Switzerland 2, Brazil 1 (21-19, 18-21, 15-12)

Aug. 3

Latvia 2, Canada 1 (21-13, 18-21, 15-11)

Australia 2, Canada 1 (21-15, 19-21, 15-12)

Today

Switzerland vs. United States, 8 p.m.

Australia vs. Latvia, 9 p.m.

Thursday

Bronze Medal, 9 p.m.

Gold Medal, 10:30 p.m.

Soccer

WOMEN

Aug. 2

Semifinals

Canada 1, United States 0

Sweden 1, Australia 0

Thursday

Bronze Medal, Australia vs. U.S., 4 a.m.

Gold Medal, Canada vs. Sweden, 10 p.m.

Volleyball

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

South Korea 3, Turkey 2 (25-17, 17-25, 26-28, 25-18, 13-15)

Today

Dom. Republic vs. United States, 12 a.m.

Serbia vs. Italy, 4 a.m.

Brazil vs. ROC, 8:30 a.m.

Friday

Semifinal, 12 a.m.

Semifinal, 8 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 8 p.m.

Sunday

Gold Medal, 12:30 a.m.

Water Polo

MEN

Quarterfinals

Today

United States vs. Spain, 1 a.m.

Greece vs. Montenegro, 2:30 a.m.

Italy vs. Serbia, 5:20 a.m.

Hungary vs. Croatia, 6:50 a.m.

Friday

Semifinal, 2:30 a.m.

Semifinal, 6:50 a.m.

Sunday

Bronze Medal, 12:40 a.m.

Gold Medal, 3:30 a.m.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

United States 16, Canada 5

Spain 11, China 7

Hungary 14, Netherlands 11

ROC 9, Australia 8

Thursday

ROC vs. United States, 2:30 a.m.

Spain vs. Hungary, 6:50 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 12:40 a.m.

Gold Medal, 3:30 a.m.