Medals Table

G S B Tot United States 25 31 23 79 China 32 22 16 70 ROC 14 21 18 53 Britain 15 18 16 49 Japan 21 7 12 40 Australia 15 4 17 36 Germany 9 8 16 33 Italy 6 10 16 32 France 6 10 9 25 Netherlands 6 8 9 23 South Korea 6 4 9 19 New Zealand 6 4 5 15 Canada 4 4 7 15 Brazil 4 3 8 15 Hungary 5 6 3 14 Cuba 5 3 4 12 Switzerland 3 4 5 12 Taiwan 2 4 5 11 Ukraine 1 2 8 11 Poland 3 3 4 10 Spain 1 4 5 10 Czech Republic 4 3 1 8 Croatia 3 3 2 8 Sweden 2 5 0 7 Georgia 2 4 1 7 Denmark 2 2 3 7 Serbia 1 1 4 6 Turkey 1 0 5 6 Norway 2 2 1 5 Jamaica 2 1 2 5 Kenya 1 2 2 5 Austria 1 1 3 5 Indonesia 1 1 3 5 Iran 2 1 1 4 Slovenia 2 1 1 4 Romania 1 3 0 4 Venezuela 1 3 0 4 Kazakhstan 0 0 4 4 Ecuador 2 1 0 3 Greece 2 0 1 3 Uzbekistan 2 0 1 3 Hong Kong 1 2 0 3 Slovakia 1 2 0 3 South Africa 1 2 0 3 Belgium 1 1 1 3 Ethiopia 1 1 1 3 Uganda 1 1 1 3 Ireland 1 0 2 3 Israel 1 0 2 3 Armenia 0 2 1 3 Colombia 0 2 1 3 Dominican Republic 0 2 1 3 Kyrgyzstan 0 2 1 3 India 0 1 2 3 Mongolia 0 1 2 3 Portugal 0 1 2 3 Azerbaijan 0 0 3 3 Egypt 0 0 3 3 Mexico 0 0 3 3 Kosovo 2 0 0 2 Qatar 2 0 0 2 Philippines 1 1 0 2 Tunisia 1 1 0 2 Belarus 1 0 1 2 Estonia 1 0 1 2 Fiji 1 0 1 2 Latvia 1 0 1 2 Bulgaria 0 1 1 2 Nigeria 0 1 1 2 San Marino 0 1 1 2 Bermuda 1 0 0 1 Morocco 1 0 0 1 Puerto Rico 1 0 0 1 Thailand 1 0 0 1 Jordan 0 1 0 1 Namibia 0 1 0 1 Macedonia 0 1 0 1 Turkmenistan 0 1 0 1 Argentina 0 0 1 1 Ivory Coast 0 0 1 1 Finland 0 0 1 1 Ghana 0 0 1 1 Kuwait 0 0 1 1 Malaysia 0 0 1 1 Syria 0 0 1 1

Wednesday’s Medalists

ATHLETICS

Men’s 200m

GOLD—Andre de Grasse, Canada

SILVER—Kenneth Bednarek, United States

BRONZE—Noah Lyles, United States

Men’s 800m

GOLD—Emmanuel Kipkurui Korir, Kenya

SILVER—Ferguson Cheruiyot Rotich, Kenya

BRONZE—Patryk Dobek, Poland

Men’s Hammer Throw

GOLD—Wojciech Nowicki, Poland

SILVER—Eivind Henriksen, Norway

BRONZE—Pawel Fajdek, Poland

Women’s 3000m Steeplechase

GOLD—Peruth Chemutai, Uganda

SILVER—Courtney Frerichs, United States

BRONZE—Hyvin Kiyeng, Kenya

Women’s 400m Hurdles

GOLD—Sydney McLaughlin, United States

SILVER—Dalilah Muhammad, United States

BRONZE—Femke Bol, Netherlands

BOXING

Men’s Light Heavy (75-81kg)

GOLD—Arlen Lopez, Cuba

SILVER—Benjamin Whittaker, Britain

BRONZE—Loren Berto Alfonso Dominguez, Azerbaijan

BRONZE—Imam Khataev, ROC

CYCLING TRACK

Men’s Team Pursuit

GOLD—Italy (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

SILVER—Denmark (Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen)

BRONZE—Australia (Leigh Howard, Kelland O’Brien, Lucas Plapp, Sam Welsford, Alexander Porter)

EQUESTRIAN

Jumping Individual

GOLD—Ben Maher, Britain

SILVER—Peder Fredricson, Sweden

BRONZE—Maikel van der Vleuten, Netherlands

MARATHON SWIMMING

Women’s 10km

GOLD—Ana Marcela Cunha, Brazil

SILVER—Sharon van Rouwendaal, Netherlands

BRONZE—Kareena Lee, Australia

SAILING

Men’s Two Person Dinghy - 470

GOLD—Australia (Mathew Belcher, Will Ryan)

SILVER—Sweden (Anton Dahlberg, Fredrik Bergstrom)

BRONZE—Spain (Jordi Xammar, Nicolas Rodriguez Garcia-Paz)

Women’s Two Person Dinghy - 470

GOLD—Britain (Hannah Mills, Eilidh McIntyre)

SILVER—Poland (Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar)

BRONZE—France (Camille Lecointre, Aloise Retornaz)

SKATEBOARDING

Women’s Park

GOLD—Sakura Yosozumi, Japan

SILVER—Kokona Hiraki, Japan

BRONZE—Sky Brown, Britain

ARTISTIC SWIMMING

Duet

GOLD—ROC (Svetlana Romashina, Svetlana Kolesnichenko)

SILVER—China (Wenyan Sun, Xuechen Huang)

BRONZE—Ukraine (Marta Fiedina, Anastasiya Savchuk)

WEIGHTLIFTING

Men’s +109kg

GOLD—Lasha Talakhadze, Georgia

SILVER—Ali Davoudi, Iran

BRONZE—Man Asaad, Syria

WRESTLING

Men’s Greco-Roman 67kg

GOLD—Mohammadreza Geraei, Iran

SILVER—Parviz Nasibov, Ukraine

BRONZE—Frank Staebler, Germany

BRONZE—Mohamed Ibrahim Elsayed Elsayed, Egypt

Men’s Greco-Roman 87kg

GOLD—Zhan Beleniuk, Ukraine

SILVER—Viktor Lorincz, Hungary

BRONZE—Denis Maksymilian Kudla, Germany

BRONZE—Zurabi Datunashvili, Serbia

Women’s Freestyle 62kg

GOLD—Yukako Kawai, Japan

SILVER—Aisuluu Tynybekova, Kyrgyzstan

BRONZE—Iryna Koliadenko, Ukraine

BRONZE—Taybe Mustafa Yusein, Bulgaria

Thursday’s Medalists

CANOE SPRINT

Men’s Kayak Single 200m

GOLD—Sandor Totka, Hungary

SILVER—Manfredi Rizza, Italy

BRONZE—Liam Heath, Britain

MARATHON SWIMMING

Men’s 10km

GOLD—Florian Wellbrock, Germany

SILVER—Kristof Rasovszky, Hungary

BRONZE—Gregorio Paltrinieri, Italy

Baseball

July 31

Israel 12, Mexico 5

Aug. 1

South Korea 4, Dominican Republic 3

South Korea 11, Israel 1, 7 inn.

Aug. 2

Japan 7, United States 6, 10 inn.

Aug. 3

Dominican Republic 7, Israel 6

United States 3, Dominican Republic 1

Aug. 4

Japan 5, South Korea 2

Today

United States vs. South Korea, 6 a.m.

Friday

Bronze Medal, Dominican Republic vs. U.S.-South Korea loser, 11 p.m.

Saturday

Gold Medal, Japan vs. U.S.-South Korea winner, 6 a.m.

Basketball

MEN

Quarterfinals

Aug. 2

Slovenia 94, Germany 70

Aug. 3

United States 95, Spain 81

France 84, Italy 75

Australia 97, Argentina 59

Today

United States vs. Australia, 12:15 a.m.

France vs. Slovenia, 7 a.m.

Friday

Gold Medal, 10:30 p.m.

Saturday

Bronze Medal, 7 a.m.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

Serbia 77, China 70

Aug. 4

United States 79, Australia 55

Japan 86, Belgium 85

France 67, Spain 64

Friday

United States vs. Serbia, 12:40 a.m.

Japan vs. France, 7 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 3 a.m.

Gold Medal, 10:30 p.m.

U.S. 79, AUSTRALIA 55

UNITED STATES (79): S. Fowles 2-2 0-0 4, B. Stewart 8-10 5-6 23, B. Griner 6-8 3-4 15, S. Bird 3-4 0-0 9, A. Wilson 3-6 4-4 10, C. Gray 3-6 1-2 7, S. Diggins 1-3 1-2 4, A. Atkins 1-4 0-0 3, D. Taurasi 1-6 2-3 4, T. Charles 0-8 0-0 0, J. Loyd 0-5 0-0 0, N. Collier 0-0 0-0 0, Totals 28-62 16-21 79.

AUSTRALIA (55): C. George 5-10 0-0 11, T. Lavey 1-2 0-0 3, L. Mitchell 5-14 0-0 14, M. Tolo 2-6 2-2 6, E. Magbegor 2-6 1-2 5, S. Blicavs 1-3 0-0 2, T. Madgen 1-3 0-0 2, K. Ebzery 1-4 0-0 2, J. O’Hea 1-4 0-0 2, S. Talbot 1-6 2-2 4, B. Allen 1-10 0-0 3, A. Smith 0-2 1-2 1, Totals 21-70 6-8 55.

United States 26 22 20 11 — 79 Australia 12 15 12 16 — 55

Halftime—United States 48, Australia 27. 3-Point Goals—United States 7-19 (S. Bird 3-4, B. Stewart 2-3, A. Atkins 1-3, S. Diggins 1-1, D. Taurasi 0-4, J. Loyd 0-2, C. Gray 0-1, T. Charles 0-1), Australia 7-26 (L. Mitchell 4-10, B. Allen 1-6, C. George 1-2, T. Lavey 1-2, J. O’Hea 0-2, S. Blicavs 0-1, A. Smith 0-1, K. Ebzery 0-1, T. Madgen 0-1). Rebounds—United States 44 (B. Griner 8), Australia 33 (B. Allen 7). Assists—United States 24 (C. Gray 8), Australia 17 (L. Mitchell 6). Total fouls—United States 14, Australia 19.

Beach Volleyball

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 2

United States 2, Germany 0 (21-19, 21-19)

Switzerland 2, Brazil 1 (21-19, 18-21, 15-12)

Aug. 3

Latvia 2, Canada 1 (21-13, 18-21, 15-11)

Australia 2, Canada 1 (21-15, 19-21, 15-12)

Aug. 4

United States 2, Switzerland 0 (21-12, 21-11)

Australia 2, Latvia 0 (23-21, 21-13)

Today

Bronze Medal, Latvia vs. Switzerland, 9 p.m.

Gold Medal, U.S. vs. Australia, 10:30 p.m.

Golf

At Kasumigaseki C.C. - East Course

Saitama, Japan

Yardage: 6,648; Par: 71

First Round

Madelene Sagstrom, Sweden 32-34—66 Aditi Ashok, India 34-33—67 Nelly Korda, United States 34-33—67 Matilda Castren, Finland 36-32—68 Carlota Ciganda, Spain 35-33—68 Jin Young Ko, South Korea 36-32—68 Wei-Ling Hsu, Chinese Taipei 32-37—69 Danielle Kang, United States 36-33—69 Sei Young Kim, South Korea 34-35—69 Nanna K. Madsen, Denmark 34-35—69 Min Lee, Chinese Taipei 35-34—69 Azahara Munoz, Spain 33-36—69 B. Pagdanganan, Philippines 34-35—69 Inbee Park, South Korea 33-36—69 Klara Spilkova, Czech Rep. 36-33—69 Perrine Delacour, France 36-34—70 Nasa Hataoka, Japan 35-35—70 Mone Inami, Japan 37-33—70 Hyo Joo Kim, South Korea 36-34—70 Lydia Ko, New Zealand 34-36—70 Sanna Nuutinen, Finland 37-33—70 Emily Pedersen, Denmark 35-35—70 Pia Babnik, Slovenia 38-33—71 Manon De Roey, Belgium 35-36—71 Hannah Green, Australia 37-34—71 Jessica Korda, United States 36-35—71 Minjee Lee, Australia 35-36—71 Xiyu Lin, China 35-36—71 Gaby Lopez, Mexico 36-35—71 Leona Maguire, Ireland 36-35—71 Caroline Masson, Germany 38-33—71 Sophia Popov, Germany 36-35—71 Patty Tavatanakit, Thailand 36-35—71 Albane Valenzuela, Switz. 36-35—71 Christine Wolf, Austria 38-33—71 Lexi Thompson, United States 38-34—72

Soccer

WOMEN

Aug. 2

Semifinals

Canada 1, United States 0

Sweden 1, Australia 0

Today

Bronze Medal, Australia vs. U.S., 4 a.m.

Gold Medal, Canada vs. Sweden, 10 p.m.

Volleyball

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

South Korea 3, Turkey 2 (25-17, 17-25, 26-28, 25-18, 13-15)

Aug. 4

United States 3, Dominican Republic 0 (25-11, 25-20, 25-19)

Serbia 3, Italy 0 (25-21, 25-14, 25-21)

Brazil 3, ROC 1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22)

Friday

Serbia vs. United States, 12 a.m.

Brazil vs. South Korea, 8 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 8 p.m.

Sunday

Gold Medal, 12:30 a.m.

Water Polo

MEN

Quarterfinals

Aug. 4

Spain 12, United States 8

Greece 10, Montenegro 4

Serbia 10, Italy 6

Hungary 15, Croatia 11

Friday

Greece vs. Hungary, 2:30 a.m.

Serbia vs. Spain, 6:50 a.m.

Sunday

Bronze Medal, 12:40 a.m.

Gold Medal, 3:30 a.m.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

United States 16, Canada 5

Spain 11, China 7

Hungary 14, Netherlands 11

ROC 9, Australia 8

Today

ROC vs. United States, 2:30 a.m.

Spain vs. Hungary, 6:50 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 12:40 a.m.

Gold Medal, 3:30 a.m.