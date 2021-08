AMERICAN LEAGUE

DETROIT 8, BOSTON 1

Boston Detroit ab r h bi ab r h bi Hernández cf 2 0 0 0 Grossmn lf 1 1 1 1 Duran cf 1 0 0 0 Baddoo lf 3 1 1 0 Devers 3b 5 0 2 0 Schoop 1b 5 1 2 2 Martinez dh 5 0 0 0 Cabrera dh 4 1 0 0 Bogaerts ss 3 0 0 0 Haase c 4 1 2 0 Crdero ph-1b 1 1 1 0 Cndlario 3b 4 1 2 1 Renfroe rf 3 0 0 0 Reyes rf 4 1 2 3 Plawecki c 4 0 2 0 Short ss 3 0 0 1 Verdugo lf 3 0 2 1 W.Cstro 2b 4 1 2 0 Dalbec 1b-ss 4 0 1 0 Hill cf 4 0 1 0 Gonzalez 2b 4 0 1 0 Totals 35 1 9 1 Totals 36 8 13 8 Boston 000 000 010—1 Detroit 120 031 10x—8

E—Hernández (7), Skubal (3). LOB—Boston 11, Detroit 7. 2B—Verdugo (23), Haase (10), Candelario (28). 3B—Reyes 2 (3). HR—Grossman (17). SF—Verdugo (3), Short (5).

IP H R ER BB SO

Boston

Pérez L,7-8 1 1/3 5 3 3 0 2 Valdez 2 2/3 0 0 0 0 2 Robles 1 3 3 3 1 2 Davis 1 2/3 5 2 1 0 1 Rios 1 1/3 0 0 0 0 1

Detroit

Skubal W,7-10 5 5 0 0 1 4 Funkhouser 1 0 0 0 0 0 Krol 1 1 0 0 1 0 Ramírez 2 3 1 1 1 1

HBP—Pérez (Grossman). Umpires—Home, Scott Barry; First, John Libka; Second, Dan Iassogna; Third, Jeremie Rehak. T—3:14. A—19,144 (41,083).

TORONTO 3,

CLEVELAND 0

Cleveland Toronto ab r h bi ab r h bi Zimmer cf 3 0 0 0 Springer cf 4 0 0 0 Straw ph-cf 1 0 0 0 Gurrero 1b 3 1 1 0 Rosario ss 3 0 1 0 Semien 2b 4 1 1 0 Reyes dh 3 0 1 0 Bichette ss 3 1 2 3 Bradley 1b 4 0 0 0 Dickrsn dh 3 0 0 0 Ramirez lf 4 0 0 0 Gurriel Jr. lf 3 0 0 0 Mercado rf 4 0 0 0 Hrnándz lf 0 0 0 0 Miller 2b 3 0 1 0 Grichuk rf 3 0 0 0 Hedges c 3 0 0 0 Espinal 3b 3 0 1 0 Clement 3b 3 0 0 0 McGuire c 3 0 0 0 Totals 31 0 3 0 Totals 29 3 5 3 Cleveland 000 000 000—0 Toronto 000 201 00x—3

E—Guerrero Jr. (5). LOB—Cleveland 6, Toronto 3. 2B—Semien (27). HR—Bichette (20).

IP H R ER BB SO

Cleveland

McKnzie L,1-5 7 5 3 3 0 4 Shaw 1 0 0 0 0 0

Toronto

Striplng W,5-6 6 3 0 0 1 6 Richards H,1 1 0 0 0 0 0 Mayza H,13 1 0 0 0 1 0 Cimber S,1-1 1 0 0 0 0 1

HBP—Shaw (Guerrero Jr.). Umpires—Home, Jeremy Riggs; First, Larry Vanover; Third, Dave Rackley. T—2:25. A—14,289 (53,506).

N.Y. YANKEES 5,

SEATTLE 3

Seattle New York ab r h bi ab r h bi Crawford ss 3 0 2 0 LeMheu 2b 5 0 1 0 Haniger rf 3 0 0 1 Rizzo 1b 4 0 0 0 France 1b 4 0 2 0 Judge rf 3 1 1 0 Seager 3b 4 1 1 1 Stanton dh 4 2 2 0 Toro 2b 4 0 2 0 Gallo lf 4 2 3 3 Torrens dh 4 0 0 0 Torres ss 3 0 0 1 Murphy c 4 0 1 0 Odor 3b 2 0 2 0 Kelenic cf 3 2 2 1 Higshioka c 4 0 1 1 Moore lf 1 0 0 0 Davis cf 3 0 0 0 Fraley ph-lf 1 0 0 0 Grdnr ph-cf 1 0 0 0 Raleigh ph 1 0 0 0 Totals 32 3 10 3 Totals 33 5 10 5 Seattle 001 100 100—3 New York 010 100 30x—5

DP—Seattle 0, New York 3. LOB—Seattle 8, New York 8. 2B—France (25), Gallo 2 (4). HR—Seager (23), Kelenic (5), Gallo (1). SF—Haniger (5), Torres (4). S—Crawford (1).

IP H R ER BB SO

Seattle

Anderson 5 5 2 2 2 4 Misiewicz 1 2 0 0 0 2 Sewald L,6-3 1 3 3 3 0 1 Sadler 1 0 0 0 1 0

New York

Cortes Jr. 5 5 2 2 3 2 Green W,5-5 2 2 1 1 0 2 Britton H,7 1 2 0 0 0 1 Chapman S,27 1 1 0 0 1 1

WP—Chapman. Umpires—Home, Carlos Torres; First, Tim Timmons; Second, Alfonso Marquez; Third, Lance Barrett.

T—3:13. A—33,211 (47,309).

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 65 44 .596 — — 5-5 W-1 35-22 30-22 Boston 64 46 .582 1½ — 3-7 L-1 33-22 31-24 New York 59 49 .546 5½ 1½ 8-2 W-3 30-24 29-25 Toronto 57 49 .538 6½ 2½ 8-2 W-3 28-23 29-26 Baltimore 38 69 .355 26 22 5-5 L-2 17-31 21-38

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 63 45 .583 — — 5-5 L-1 38-19 25-26 Cleveland 52 54 .491 10 7½ 4-6 L-3 26-23 26-31 Detroit 53 58 .477 11½ 9 6-4 W-1 32-25 21-33 Kansas City 46 60 .434 16 13½ 5-5 W-1 28-25 18-35 Minnesota 45 63 .417 18 15½ 3-7 L-1 24-30 21-33

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 65 43 .602 — — 6-4 L-1 34-20 31-23 Oakland 61 48 .560 4½ — 5-5 W-1 31-25 30-23 Seattle 58 52 .527 8 3½ 4-6 L-2 33-23 25-29 Los Angeles 55 54 .505 10½ 6 5-5 W-3 30-26 25-28 Texas 39 70 .358 26½ 22 4-6 L-3 26-30 13-40

Today

White Sox (Lynn 10-3) at Chicago Cubs (Hendricks 13-4), 2:20 p.m.

Seattle (Gonzales 3-5) at N.Y. Yankees (TBD), 7:05 p.m.

Tampa Bay (Yarbrough 6-4) at Baltimore (Means 5-3), 7:05 p.m.

Boston (Eovaldi 9-6) at Toronto (Manoah 3-1), 7:07 p.m.

Detroit (Manning 2-4) at Cleveland (Quantrill 2-2), 7:10 p.m.

Minnesota (Ober 1-1) at Houston (Greinke 10-3), 8:10 p.m.

Kansas City (Minor 8-9) at St. Louis (Kim 6-6), 8:15 p.m.

Texas (Foltynewicz 2-10) at Oakland (Bassitt 11-3), 9:40 p.m.

L.A. Angels (Sandoval 3-5) at L.A. Dodgers (Price 4-1), 10:10 p.m.

Thursday

Detroit 8, Boston 1

L.A. Angels 5, Texas 0

Toronto 3, Cleveland 0

N.Y. Yankees 5, Seattle 3

Kansas City at White Sox, late

Minnesota at Houston, late

Saturday

Seattle at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

White Sox at Cubs, 2:20 p.m.

Boston at Toronto, gm1, 3:07 p.m.

Texas at Oakland, 4:07 p.m.

Tampa Bay at Baltimore, 7:05 p.m.

Boston at Toronto, gm2, 7:07 p.m.

Detroit at Cleveland, 7:10 p.m.

Minnesota at Houston, 7:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 7:15 p.m.

L.A. Angels at Dodgers, 9:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 56 52 .519 — — 3-7 L-1 33-20 23-32 Philadelphia 56 53 .514 ½ 5½ 6-4 W-5 31-21 25-32 Atlanta 54 54 .500 2 7 6-4 W-2 27-27 27-27 Washington 49 60 .450 7½ 12½ 4-6 L-4 29-30 20-30 Miami 47 62 .431 9½ 14½ 5-5 W-1 27-27 20-35

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 65 44 .596 — — 7-3 W-1 31-25 34-19 Cincinnati 58 51 .532 7 3½ 7-3 W-2 28-27 30-24 St. Louis 53 54 .495 11 7½ 4-6 L-2 30-23 23-31 Chicago 52 58 .473 13½ 10 3-7 L-1 31-21 21-37 Pittsburgh 41 68 .376 24 20½ 3-7 L-2 23-30 18-38

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 69 40 .633 — — 7-3 W-2 35-17 34-23 Los Angeles 65 44 .596 4 — 6-4 W-1 34-19 31-25 San Diego 62 48 .564 7½ — 4-6 L-1 36-22 26-26 Colorado 48 61 .440 21 13½ 5-5 W-1 35-21 13-40 Arizona 34 76 .309 35½ 28 3-7 L-2 21-35 13-41

Today

White Sox (Lynn 10-3) at Chicago Cubs (Hendricks 13-4), 2:20 p.m.

N.Y. Mets (Stroman 7-10) at Philadelphia (Gibson 7-3), 7:05 p.m.

Pittsburgh (Brubaker 4-10) at Cincinnati (Miley 8-4), 7:10 p.m.

Washington (Fedde 4-7) at Atlanta (Muller 2-3), 7:20 p.m.

San Francisco (Webb 5-3) at Milwaukee (Burnes 6-4), 8:10 p.m.

Kansas City (Minor 8-9) at St. Louis (Kim 6-6), 8:15 p.m.

Miami (Alcantara 6-9) at Colorado (Márquez 9-8), 8:40 p.m.

Arizona (Smith 3-8) at San Diego (Weathers 4-3), 10:10 p.m.

L.A. Angels (Sandoval 3-5) at L.A. Dodgers (Price 4-1), 10:10 p.m.

Thursday

Miami 4, N.Y. Mets 2

Colorado 6, Chicago Cubs 5

San Francisco 5, Arizona 4, 10 inn.

Philadelphia 7, Washington 6

Cincinnati 7, Pittsburgh 4

Atlanta at St. Louis, late

Saturday

White Sox at Cubs, 2:20 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 4:05 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 7:10 p.m.

San Fran. at Milwaukee, 7:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 7:15 p.m.

Washington at Atlanta, 7:20 p.m.

Miami at Colorado, 8:10 p.m.

Arizona at San Diego, 8:40 p.m.

L.A. Angels at Dodgers, 9:10 p.m.

COLORADO 6,

CHICAGO CUBS 5

Chicago Colorado ab r h bi ab r h bi Ortega cf 4 1 2 1 Tapia lf 5 1 2 0 Contreras c 4 1 1 2 Rodgers 2b 4 1 2 0 Happ rf 3 0 1 1 Story ss 4 2 2 3 Wisdom 3b 4 0 0 0 McMhn 3b 3 0 1 1 Bote 2b 4 1 1 0 Joe 1b 4 1 2 1 Schwindel 1b 4 0 2 1 Hilliard rf 4 1 1 1 Fargas lf 4 1 1 0 Daza cf 3 0 1 0 Alcántara ss 4 0 0 0 Chacín p 0 0 0 0 Arrieta p 1 0 0 0 Estévez p 0 0 0 0 Romine ph 1 1 1 0 Blackmn ph 1 0 0 0 Jewell p 0 0 0 0 Bard p 0 0 0 0 Chirinos ph 1 0 0 0 Nuñez c 3 0 1 0 Ryan p 0 0 0 0 Senzatela p 1 0 0 0 Winkler p 0 0 0 0 Kinley p 0 0 0 0 Morgan p 0 0 0 0 Hampsn cf 2 0 1 0 Duffy ph 1 0 0 0 Totals 35 5 9 5 Totals 34 6 13 6 Chicago 000 041 000—5 Colorado 111 120 00x—6

E—Rodgers (4). DP—Chicago 0, Colorado 1. LOB—Chicago 5, Colorado 7. 2B—Contreras (14), Bote (8), Hampson (19). HR—Story 2 (15), Joe (3), Hilliard (7). SB—Ortega (5). S—Senzatela (8).

IP H R ER BB SO

Chicago

Arrieta 4 9 4 4 0 2 Jewell L,0-1 1 3 2 2 0 1 Ryan 1 0 0 0 0 0 Winkler 1 1/3 0 0 0 1 2 Morgan 2/3 1 0 0 1 0

Colorado

Senzatela 4 2/3 7 4 4 1 6 Kinley W,2-2 1/3 2 1 1 0 1 Chacín H,6 2 0 0 0 1 2 Estévez H,11 1 0 0 0 0 1 Bard S,17-23 1 0 0 0 0 1

Umpires—Home, CB Bucknor; First, Ryan Additon; Second, Adam Hamari; Third, Roberto Ortiz. T—3:10. A—30,462 (50,445).

CINCINNATI 7,

PITTSBURGH 4