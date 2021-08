Medal’s Table

G S B Tot United States 29 35 27 91 China 34 24 16 74 ROC 16 22 20 58 Britain 16 18 17 51 Japan 22 10 14 46 Australia 17 5 19 41 Italy 7 10 18 35 Germany 9 9 16 34 France 7 11 9 27 Netherlands 7 9 10 26 New Zealand 7 6 6 19 South Korea 6 4 9 19 Canada 5 5 8 18 Brazil 4 4 8 16 Hungary 5 7 3 15 Ukraine 1 3 9 13 Cuba 5 3 4 12 Spain 3 4 5 12 Switzerland 3 4 5 12 Taiwan 2 4 6 12 Poland 3 3 4 10 Czech Republic 4 3 2 9 Croatia 3 3 2 8 Denmark 2 2 4 8 Jamaica 3 1 3 7 Sweden 2 5 0 7 Georgia 2 4 1 7 Austria 1 1 5 7 Turkey 1 1 5 7 Kazakhstan 0 0 7 7 Serbia 1 1 4 6 Belgium 3 1 1 5 Iran 2 2 1 5 Norway 2 2 1 5 Hong Kong 1 2 2 5 Kenya 1 2 2 5 Indonesia 1 1 3 5 India 0 2 3 5 Slovenia 2 1 1 4 Romania 1 3 0 4 Venezuela 1 3 0 4 Bulgaria 1 1 2 4 Portugal 1 1 2 4 Colombia 0 3 1 4 Ecuador 2 1 0 3 Greece 2 0 1 3 Uzbekistan 2 0 1 3 Slovakia 1 2 0 3 South Africa 1 2 0 3 Belarus 1 1 1 3 Ethiopia 1 1 1 3 Philippines 1 1 1 3 Uganda 1 1 1 3 Ireland 1 0 2 3 Israel 1 0 2 3 Armenia 0 2 1 3 Dominican Republic 0 2 1 3 Kyrgyzstan 0 2 1 3 Mongolia 0 1 2 3 San Marino 0 1 2 3 Azerbaijan 0 0 3 3 Egypt 0 0 3 3 Mexico 0 0 3 3 Kosovo 2 0 0 2 Qatar 2 0 0 2 Tunisia 1 1 0 2 Estonia 1 0 1 2 Fiji 1 0 1 2 Latvia 1 0 1 2 Thailand 1 0 1 2 Jordan 0 1 1 2 Nigeria 0 1 1 2 Finland 0 0 2 2 Bahamas 1 0 0 1 Bermuda 1 0 0 1 Morocco 1 0 0 1 Puerto Rico 1 0 0 1 Namibia 0 1 0 1 Macedonia 0 1 0 1 Turkmenistan 0 1 0 1 Argentina 0 0 1 1 Burkina Faso 0 0 1 1 Ivory Coast 0 0 1 1 Ghana 0 0 1 1 Grenada 0 0 1 1 Kuwait 0 0 1 1 Malaysia 0 0 1 1 Syria 0 0 1 1

Thursday’s Medalists

ATHLETICS

Men’s 110m Hurdles

GOLD—Hansle Parchment, Jamaica

SILVER—Grant Holloway, United States

BRONZE—Ronald Levy, Jamaica

Men’s 20km Race Walk

GOLD—Massimo Stano, Italy

SILVER—Koki Ikeda, Japan

BRONZE—Toshikazu Yamanishi, Japan

Men’s 400m

GOLD—Steven Gardiner, Bahamas

SILVER—Anthony Jose Zambrano, Col.

BRONZE—Kirani James, Grenada

Men’s Shot Put

GOLD—Ryan Crouser, United States

SILVER—Joe Kovacs, United States

BRONZE—Tomas Walsh, New Zealand

Men’s Triple Jump

GOLD—Pedro Pichardo, Portugal

SILVER—Yaming Zhu, China

BRONZE—Hugues Fabrice Zango, Burkina Faso

Women’s Pole Vault

GOLD—Katie Nageotte, United States

SILVER—Anzhelika Sidorova, ROC

BRONZE—Holly Bradshaw, Britain

BOXING

Men’s Feather (52-57kg)

GOLD—Albert Batyrgaziev, ROC

SILVER—Duke Ragan, United States

BRONZE—Lazaro Alvarez, Cuba

BRONZE—Samuel Takyi, Ghana

SPORT CLIMBING

Men’s Combined

GOLD—Alberto Gines Lopez, Spain

SILVER—Nathaniel Coleman, U.S.

BRONZE—Jakob Schubert, Austria

CANOE SPRINT

Men’s Kayak Single 200m

GOLD—Sandor Totka, Hungary

SILVER—Manfredi Rizza, Italy

BRONZE—Liam Heath, Britain

Men’s Kayak Double 1000m

GOLD—Australia (Jean van der Westhuyzen, Thomas Green)

SILVER—Germany (Max Hoff, Jacob Schopf)

BRONZE—Czech Republic (Josef Dostal, Radek Slouf)

Women’s Canoe Single 200m

GOLD—Nevin Harrison, United States

SILVER—Laurence Vincent-Lapointe, Canada

BRONZE—Liudmyla Luzan, Ukraine

Women’s Kayak Single 500m

GOLD—Lisa Carrington, New Zealand

SILVER—Tamara Csipes, Hungary

BRONZE—Emma Aastrand Jorgensen, Denmark

CYCLING TRACK

Men’s Omnium

GOLD—Matthew Walls, Britain

SILVER—Campbell Stewart, New Zealand

BRONZE—Elia Viviani, Italy

Women’s Keirin

GOLD—Shanne Braspennincx, Neth.

SILVER—Ellesse Andrews, New Zealand

BRONZE—Lauriane Genest, Canada

DIVING

Women’s 10m Platform

GOLD—Hongchan Quan, China

SILVER—Yuxi Chen, China

BRONZE—Melissa Wu, Australia

FIELD HOCKEY

Men

GOLD—Belgium

SILVER—Australia

BRONZE—India

KARATE

Men’s Kumite -67kg

GOLD—Steven da Costa, France

SILVER—Eray Samdan, Turkey

BRONZE—Darkhan Assadilov, Kazakhstan

BRONZE—Abdel Rahman Almasatfa, Jordan

Women’s Kumite -55kg

GOLD—Ivet Goranova, Bulgaria

SILVER—Anzhelika Terliuga, Ukraine

BRONZE—Bettina Plank, Austria

BRONZE—Tzuyun Wen, Taiwan

Women’s Kata

GOLD—Sandra Sanchez Jaime, Spain

SILVER—Kiyou Shimizu, Japan

BRONZE—Mo Sheung Grace Lau, Hong Kong

BRONZE—Viviana Bottaro, Italy

MARATHON SWIMMING

Men’s 10km

GOLD—Florian Wellbrock, Germany

SILVER—Kristof Rasovszky, Hungary

BRONZE—Gregorio Paltrinieri, Italy

SKATEBOARDING

Men’s Park

GOLD—Keegan Palmer, Australia

SILVER—Pedro Barros, Brazil

BRONZE—Cory Juneau, United States

TABLE TENNIS

Women’s Team

GOLD—China (Meng Chen, Yingsha Sun, Manyu Wang)

SILVER—Japan (Mima Ito, Kasumi Ishikawa, Miu Hirano)

BRONZE—Hong Kong (Hoi Kem Doo, Wai Yam Minnie Soo, Ho Ching Lee)

WRESTLING

Men’s Freestyle 57kg

GOLD—Zavur Uguev, ROC

SILVER—Kumar Ravi, India

BRONZE—Nurislam Sanayev, Kazakhstan

BRONZE—Thomas Patrick Gilman, U.S.

Men’s Freestyle 86kg

GOLD—David Morris Taylor Iii, U.S.

SILVER—Hassan Yazdanicharati, Iran

BRONZE—Artur Naifonov, ROC

BRONZE—Myles Nazem Amine, San Marino

Women’s Freestyle 57kg

GOLD—Risako Kawai, Japan

SILVER—Iryna Kurachkina, Belarus

BRONZE—Helen Louise Maroulis, U.S.

BRONZE—Evelina Georgieva Nikolova, Bulgaria

Baseball

July 31

Israel 12, Mexico 5

Aug. 1

South Korea 4, Dominican Republic 3

South Korea 11, Israel 1, 7 inn.

Aug. 2

Japan 7, United States 6, 10 inn.

Aug. 3

Dominican Republic 7, Israel 6

United States 3, Dominican Republic 1

Aug. 4

Japan 5, South Korea 2

Aug. 5

United States 7, South Korea 2

Today

Bronze Medal, Dominican Republic vs. South Korea, 11 p.m.

Saturday

Gold Medal, Japan vs. U.S., 6 a.m.

Basketball

MEN

Aug. 5

United States 97, Australia 78

France 90, Slovenia 89

Today

Gold Medal, France vs. U.S., 10:30 p.m.

Saturday

Bronze Medal, Slovenia vs. Australia, 7 a.m.

U.S. 97, AUSTRALIA 78

AUSTRALIA (78): D. Reath 1-1 1-2 3, D. Exum 3-5 6-6 14, J. Ingles 3-5 1-2 9, M. Thybulle 2-4 2-3 6, N. Kay 3-7 0-0 7, J. Landale 5-13 1-4 11, P. Mills 5-14 2-2 15, N. Sobey 1-3 2-2 5, C. Goulding 2-7 2-3 8, M. Dellavedova 0-1 0-0 0, J. Green 0-1 0-0 0, Totals 25-61 17-24 78.

UNITED STATES (97): J. McGee 2-2 0-0 4, D. Booker 7-10 3-3 20, Z. Lavine 4-6 0-0 9, K. Middleton 5-9 0-0 11, K. Durant 10-19 2-2 23, D. Lillard 2-4 1-1 5, J. Holiday 5-11 1-2 11, J. Tatum 3-10 0-0 9, B. Adebayo 0-1 3-4 3, D. Green 0-2 2-2 2, K. Johnson 0-0 0-0 0, J. Grant 0-0 0-0 0, Totals 38-74 12-14 97.

Australia 24 21 10 23 — 78 United States 18 24 32 23 — 97

Halftime—United States 42, Australia 45. 3-Point Goals—United States 9-28 (J. Tatum 3-6, D. Booker 3-5, K. Durant 1-7, K. Middleton 1-3, Z. Lavine 1-3, D. Lillard 0-2, J. Holiday 0-2), Australia 11-26 (P. Mills 3-5, C. Goulding 2-6, J. Ingles 2-4, D. Exum 2-3, N. Kay 1-2, N. Sobey 1-2, J. Landale 0-2, M. Thybulle 0-2). Rebounds—United States 43 (K. Durant 9), Australia 29 (J. Landale 6). Assists—United States 19 (J. Holiday 8), Australia 22 (P. Mills 8). Total fouls—United States 22, Australia 14.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

Serbia 77, China 70

Aug. 4

United States 79, Australia 55

Japan 86, Belgium 85

France 67, Spain 64

Today

United States vs. Serbia, 12:40 a.m.

Japan vs. France, 7 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 3 a.m.

Gold Medal, 10:30 p.m.

Beach Volleyball

WOMEN

Aug. 4

United States 2, Switzerland 0 (21-12, 21-11)

Australia 2, Latvia 0 (23-21, 21-13)

Aug. 5

Bronze Medal, Switzerland 2, Latvia 0 (21-19, 21-15)

Gold Medal, U.S. 2, Australia 0 (21-15, 21-16)

Golf

At Kasumigaseki C.C. - East Course

Saitama, Japan

Yardage: 6,648; Par: 71

Second Round

Nelly Korda, United States 67-62—129 Aditi Ashok, India 67-66—133 Nanna K. Madsen, Denmark 69-64—133 Emily Pedersen, Denmark 70-63—133 Madelene Sagstrom, Swe. 66-68—134 Mone Inami, Japan 70-65—135 Jin Young Ko, South Korea 68-67—135 Hannah Green, Australia 71-65—136 Lydia Ko, New Zealand 70-67—137 Xiyu Lin, China 71-66—137 Matilda Castren, Finland 68-70—138 Manon De Roey, Belgium 71-67—138 Shanshan Feng, China 74-64—138 Nasa Hataoka, Japan 70-68—138 Wei-Ling Hsu, Chin. Taipei 69-69—138 Danielle Kang, United States 69-69—138 Sei Young Kim, South Korea 69-69—138 Hyo Joo Kim, South Korea 70-68—138 Jessica Korda, United States 71-67—138 Min Lee, Chinese Taipei 69-69—138 Leona Maguire, Ireland 71-67—138 S. Meadow, No. Ireland 72-66—138 Sanna Nuutinen, Finland 70-68—138 Minjee Lee, Australia 71-68—139 Inbee Park, South Korea 69-70—139 Klara Spilkova, Czech Rep. 69-70—139 Perrine Delacour, France 70-70—140 Bianca Pagdanganan, Phil. 69-71—140 Albane Valenzuela, Switz. 71-69—140 Celine Boutier, France 73-68—141 Carlota Ciganda, Spain 68-73—141 Caroline Masson, Germany 71-70—141 Anna Nordqvist, Sweden 72-69—141

Also

Lexi Thompson, U.S. 72-71—143

Soccer

WOMEN

Aug. 2

Semifinals

Canada 1, United States 0

Sweden 1, Australia 0

Aug. 5

Bronze Medal, United States 4, Australia 3

Today

Gold Medal, Canada vs. Sweden, 8 a.m.

U.S. 4, AUSTRALIA 3

United States 3 1 — 4 Australia 1 2 — 3

First Half—1, United States, Rapinoe, 8th minute; 2, Australia, Kerr, (Foord), 17th; 3, United States, Rapinoe, 21st; 4, United States, Lloyd, (Horan), 45th+1.

Second Half—5, United States, Lloyd, 51st; 6, Australia, Foord, (Simon), 54th; 7, Australia, Gielnik, 90th.

Yellow Cards—None.

Referee—Laura Fortunato.

Volleyball

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

South Korea 3, Turkey 2 (25-17, 17-25, 26-28, 25-18, 13-15)

Aug. 4

United States 3, Dominican Republic 0 (25-11, 25-20, 25-19)

Serbia 3, Italy 0 (25-21, 25-14, 25-21)

Brazil 3, ROC 1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22)

Today

Serbia vs. United States, 12 a.m.

Brazil vs. South Korea, 8 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 8 p.m.

Sunday

Gold Medal, 12:30 a.m.

Water Polo

MEN

Quarterfinals

Aug. 4

Spain 12, United States 8

Greece 10, Montenegro 4

Serbia 10, Italy 6

Hungary 15, Croatia 11

Today

Greece vs. Hungary, 2:30 a.m.

Serbia vs. Spain, 6:50 a.m.

Sunday

Bronze Medal, 12:40 a.m.

Gold Medal, 3:30 a.m.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

United States 16, Canada 5

Spain 11, China 7

Hungary 14, Netherlands 11

ROC 9, Australia 8

Aug. 5

United States 15, ROC 11

Spain 8, Hungary 6

Saturday

Bronze, Hungary vs. ROC, 12:40 a.m.

Gold Medal, Spain vs. U.S., 3:30 a.m.