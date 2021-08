Matzek p 0 0 0 0

Adrianza ph 1 1 1 0 Heredia cf 0 0 0 0 Totals 29 4 5 3 Totals 34 8 11 8 Washington 001 110 001—4 Atlanta 200 030 03x—8

E—Barrera (1). DP—Washington 0, Atlanta 2. LOB—Washington 3, Atlanta 9. 2B—Escobar (6), García (1), Duvall (1), Fried (3). SB—Parra (1). SF—Fedde (1), Riley (7).

IP H R ER BB SO

Washington

Fedde L,4-8 4 2/3 8 5 4 1 3 Clay 1/3 0 0 0 1 0 Klobosits 1 1 0 0 1 1 Machado 1 0 0 0 0 0 Guerra 1 2 3 3 2 1

Atlanta

Muller 4 2/3 2 3 3 2 3 Santana W,2-0 1/3 0 0 0 0 1 Martin H,11 1 1 0 0 0 2 Jackson H,15 1 0 0 0 0 3 Matzek H,14 1 0 0 0 0 1 Chavez 1 2 1 1 1 1

HBP—Muller (Parra). WP—Muller(3).

Umpires—Home, John Libka; First, Dan Iassogna; Second, Jeremie Rehak; Third, Scott Barry. T—3:11. A—34,454 (41,084).

LATE THURSDAY

KANSAS CITY 3,

CHICAGO WHITE SOX 2

Kansas City Chicago ab r h bi ab r h bi Merrifield 2b 3 0 0 0 Andersn ss 4 0 0 0 C.Santana 1b 4 0 1 0 Hrnandz 2b 4 1 2 0 Perez dh 4 1 1 0 Abreu 1b 4 1 2 1 Dozier rf 3 1 0 0 Jiménez dh 3 0 1 1 Rivera 3b 4 0 1 2 Vaughn rf 3 0 0 0 Olivares lf 4 1 1 1 Mncada 3b 3 0 0 0 Taylor cf 3 0 1 0 Engel cf 4 0 0 0 Gallagher c 3 0 0 0 García lf 4 0 1 0 Lopez ss 4 0 1 0 Zavala c 3 0 0 0 Totals 32 3 6 3 Totals 32 2 6 2 Kansas City 200 000 100—3 Chicago 100 000 010—2

DP—Kansas City 1, Chicago 1. LOB—Kansas City 6, Chicago 6. 2B—Rivera (1), Lopez (12), Jiménez (1). HR—Olivares (4), Abreu (20). SB—Merrifield (29), Taylor (8).

IP H R ER BB SO

Kansas City

Lynch W,2-3 5 4 1 1 2 7 Staumont H,5 1 0 0 0 0 0 Holland H,7 1 0 0 0 0 0 Barlow H,14 1 2 1 1 0 1 Brentz S,1-3 1 0 0 0 0 1

Chicago

Keuchel L,7-5 6 3 2 2 3 5 López 1 2 1 1 1 0 Tepera 1 0 0 0 0 2 Crochet 1 1 0 0 0 1

Lynch pitched to 2 batters in the 6th.

HBP—Lynch (Moncada). Umpires—Home, Adam Beck; First, Quinn Wolcott; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Ron Kulpa. T—2:58. A—23,589 (40,615).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Great Lakes (Dodgers) 45 37 .549 — Lake County (Cleve.) 44 38 .537 1 Dayton (Cincinnati) 42 39 .519 2½ West Michigan (Det.) 39 42 .481 5½ Lansing (Oakand) 39 43 .476 6 TINCAPS (San Diego) 38 44 .463 7

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 54 26 .675 — Cedar Rapids (Minn.) 45 37 .549 10 Wisconsin (Milw.) 38 43 .469 16½ Beloit (Miami) 38 44 .463 17 South Bend (Cubs) 34 46 .425 20 Peoria (St. Louis) 32 49 .395 22½

Thursday

Lake County 5, Lansing 1

Dayton 8, West Michigan 0

Peoria 6, South Bend 1

Great Lakes 5, TINCAPS 1

Quad Cities 8, Cedar Rapids 2

Beloit 8, Wisconsin 4

Friday

Lansing 5, Lake County 3

TINCAPS 8, Great Lakes 7, 10 inn.

Cedar Rapids 4, Quad Cities 2

Beloit 11, Wisconsin 0

West Michigan 4, Dayton 3, 10 inn., gm1

Dayton at West Michigan, gm2, late

Peoria at South Bend, late

Today

Lansing at Lake County, 7 p.m.

Dayton at West Michigan, 7 p.m.

Peoria at South Bend, 7 p.m.

TINCAPS at Great Lakes, 7 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

Wisconsin at Beloit, 7:30 p.m.

Sunday

TINCAPS at Great Lakes, 1 p.m.

Lansing at Lake County, 1:30 p.m.

Dayton at West Michigan, 2 p.m.

Peoria at South Bend, 2 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 3 p.m.

Wisconsin at Beloit, 3 p.m.

TINCAPS 8,

LOONS 7, 10 INN.

Fort Wayne Great Lakes ab r h bi ab r h bi Little lf 4 2 2 0 Pages rf 5 0 0 0 Ilarraza cf 5 1 2 2 Ward lf 5 2 2 0 Homza c 3 0 0 0 Taylor dh 5 2 2 1 Kerner c 2 0 0 0 Lewis 3b 5 2 3 2 Ornelas rf 4 2 0 0 Deluca cf 5 0 2 3 Almanzar 1b 5 0 0 0 Valera ss 4 0 1 0 Mathis 3b 4 1 3 4 Leonard 2b 4 0 1 0 Skender 2b 4 2 2 2 Liput 1b 4 0 0 0 Malone dh 5 0 1 0 January c 5 1 1 1 Givin ss 4 0 0 0 Totals 40 8 10 8 Totals 42 7 12 7 Fort Wayne 500 002 000 1—8 Great Lakes 013 120 000 0—7

2B—Mathis, Deluca, Ward, Lewis. 3B—Lewis, Deluca. HR—Mathis, Skender, January. LOB—Fort Wayne 7, Great Lakes 10. SB—Little, Leonard. E—Lewis, Liput.

IP H R ER BB SO

Fort Wayne

Guarate 4 10 7 7 0 4 Williams 2 0 0 0 1 2 Bencomo 2 2 0 0 1 2 Smith W,3-3 2 0 0 0 2 2

Great Lakes

Vargas 2/3 5 5 5 1 1 Jimenez 2 1/3 1 0 0 0 4 Rodulfo 2 2/3 3 2 0 1 2 Shaps 1 1/3 0 0 0 1 3 Mokma L,2-3 3 1 1 0 0 3

WP—Rodulfo. IBB—Pages (by Bencomo). Umpires—HP: Thomas O’Neil; 1B: Jennifer Pawol. T—3:30. A—2,621.

Share this article Email story