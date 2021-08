Golf

FWGA CITY TOURNAMENT

At Brookwood

Friday-Sunday

First Round

T1. Luke Miller 36-32—68 T1. Heath Peters 35-33—68 3. Tyler Haire 35-34—69 T4. Rory Ransburg 35-35—70 T4. Tom Kocks 35-35—70 T4. Mark Rietdorf 36-34—70 T4. JT MacLeod 37-33—70 T4. Jadden Ousley 35-35—70 T4. Danny Kimes 35-35—70 T4. Justin Morken 35-35—70 T11. Kevin Speith 35-36—71 T11. Conner Nix 37-34—71 T11. Mike Davis 35-36—71 T11. Michael Hines 38-33—71 T11. Mark Klinger 37-34—71 T11. Win Fisher 36-35—71 T11. Mick Baker 35-36—71 T18. Cody Appenzeller 39-33—72 T18. Travis Hemsoth 36-36—72 T18. Lance Hoch 37-35—72 T18. Garrett Willis 35-37—72 T18. Ryan McKillip 34-38—72 T18. Kevin Irons 38-34—72 T18. Steve Vernasco 37-35—72 T18. Ryan Olbin 36-36—72 T18. Corey Johnson 35-37—72 T18. Brad Lowe 37-35—72 T28. Karl Behrens 38-35—73 T28. Bradley Hardin 38-35—73 T28. Logan Ryan 36-37—73 T28. Brady Wieland 38-35—73 T28. Garrett Leeper 36-37—73 T28. Mike Riecke 39-34—73 T28. Johnny Strawser 36-37—73 T28. Zach Fitzgerald 40-33—73 T28. Jason Herberger 38-35—73 T28. David Dumas 37-36—73 T28. Ryan Marquardt 39-34—73 T28. Kevin Handley 36-37—73 T28. Joe Hayden 35-38—73 T28. Kyle Morello 38-35—73 T28. Jonathan Feola 34-39—73 T43. Joe Dantoni 37-37—74 T43. Brian Gottwald 39-35—74 T43. Cam GeRue 37-37—74 T43. Chris Schweitzer 38-36—74 T43. Thomas Botteron 37-37—74 T43. Kory Witmer 38-36—74 T49. Daniel Maringer 39-36—75 T49. Corey Potts 40-35—75 T49. Gabe Schenk 37-38—75 T49. Camdyn Cobler 38-37—75 T49. John Barce 36-39—75 T49. Derek Schneider 37-38—75 T49. Roger Ellerbrock 38-37—75 T49. Brian Straley 39-36—75 T49. Martin Rifkin 38-37—75 T49. Evan Riecke 36-39—75 T49. Michael Jenkins 37-38—75 T49. Levi Follett 38-37—75 T49. Major Spiegel 37-38—75 T62. Jon Finley 38-38—76 T62. Spencer Pannabecker 39-37—76 T62. Tim Dobis 39-37—76 T62. Dan Aufderheide 36-40—76 T62. Ben Lemke 35-41—76 T62. Seth Roop 37-39—76 T62. Jarin Jasso 38-38—76 T62. Grant Norman 39-37—76 T70. David Belville 37-40—77 T70. Scott Gerbers 37-40—77 T70. Aaron Taylor 40-37—77 T70. Bailey Marquart 40-37—77 T70. Dj Fisher 40-37—77 T70. Tim Wagner 42-35—77 T70. John Tryon 36-41—77 T70. Braden Kattman 39-38—77 T70. Andrew Rhinehart 42-35—77 T79. Dustan Mohr 39-39—78 T79. Nick Ihrie 40-38—78 T79. Hunter Mefford 39-39—78 T79. B J Hayden 41-37—78 T79. Alexander Fanning 41-37—78 T79. Theo Bishop 41-37—78 T79. Cory Hansen 39-39—78 T79. John Ryan 40-38—78 T79. Rich Bienz 38-40—78 T79. Dylan Olson 40-38—78 T79. Matt Wilson 41-37—78 T90. Jason Smith 42-37—79 T90. Ron Schmucker 39-40—79 T90. Paul Newberg 39-40—79 T90. Wes Opliger 42-37—79 T90. Dave Ward 40-39—79 T90. Cale Carr 37-42—79 T90. Doug Keele 39-40—79 T90. Ben Reuille 40-39—79 T98. Hunter Melton 40-40—80 T98. Pete Samaras 40-40—80 T98. Matt Dailey 39-41—80 T98. Emerson Ueber 42-38—80 T98. Ryan Brandt 40-40—80 T98. Charleston Olson 41-39—80 T98. Evan Baughman 43-37—80 T98. Phil Miller 41-39—80 T98. Sean Treesh 40-40—80 T98. Jacob Buckland 39-41—80 T108. Nick Holder 41-40—81 T108. Chris Neyman 42-39—81 T108. Scott Stucker 41-40—81 T108. Noah Leising 40-41—81 T108. Steve Smeltzley 41-40—81 T113. Donny Dimberio 42-40—82 T113. Gary Peisert 43-39—82 T113. Ty Sorg 40-42—82 T113. Dan Beer 42-40—82 T113. Jackson Bradley 42-40—82 T113. Scott J. Wyman 42-40—82 T113. Roderick Wilmont 41-41—82 T113. David Wood 41-41—82 T113. Jacob Chrzan 42-40—82 T113. William Lomow 40-42—82 T113. Cade Cobler 40-42—82 T113. Zach Frane 40-42—82 T125. Michael Pendarvis 42-41—83 T125. Isaac Rorick 44-39—83 T125. Brady Sheehan 42-41—83 T125. Ariel De Luna 41-42—83 T125. Wyatt Johnson 41-42—83 T130. Ryan Ward 40-44—84 T130. Mark Sturm 42-42—84 T130. Tyrus Whitman 44-40—84 T130. Jim Bonahoom 42-42—84 T130. Christopher Wolfe 41-43—84 T130. Jamison Foster 43-41—84 T136. Ken Rodewald 42-43—85 T136. Joe Oherron 45-40—85 T136. Matt Reiber 43-42—85 T136. Corey Ryan 43-42—85 T136. Anthony Filogamo 46-39—85 T136. Simon Garrett 48-37—85 T142. Craig Schmitt 45-41—86 T142. Chris Phelps 41-45—86 T142. Jack Burda 40-46—86 T142. Joey Hughes 51-35—86 T146. Zachary Clouse 44-43—87 T146. Brandon Smith 46-41—87 T146. Jack Gibson 44-43—87 T146. Sam Hartman 40-47—87 T146. Cameron Chabot 45-42—87 T146. Jared Bickle 45-42—87 T152. Zack Slater 42-46—88 T152. Tyler Gregory 47-41—88 T152. Mickey Mazock 42-46—88 155. Jimmy Bunner 43-46—89 156. Sam Choe 46-50—96

Today’s Tee Times

First Tee

7:21 a.m.: Ken Rodewald

7:30 a.m.: Ty Sorg, Dan Beer, Jackson Bradley

7:39 a.m.: Steve Smeltzley, Donny Dimberio, Gary Peisert

7:48 a.m.: Chris Neyman, Scott Stucker, Noah Leising

7:57 a.m.: Sean Treesh, Jacob Buckland, Nick Holder

8:06 a.m.: Charleston Olson, Evan Baughman, Phil Miller

8:15 a.m.: Matt Dailey, Emerson Ueber, Ryan Brandt

8:24 a.m.: Ben Reuille, Hunter Melton, Pete Samaras

8:33 a.m.: Dave Ward, Cale Carr, Doug Keele

8:42 a.m.: Ron Schmucker, Paul Newberg, Wes Opliger

8:51 a.m.: Dylan Olson, Matt Wilson, Jason Smith

9 a.m.: Cory Hansen, John Ryan, Rich Bienz

9:09 a.m.: Alexander Fanning, Hunter Mefford, Theo Bishop

9:18 a.m.: Danny Kimes, B J Hayden, Dustan Mohr

12:30 p.m.: Ryan Marquardt, Kevin Handley, Joe Dantoni

12:39 p.m.: Zach Fitzgerald, Jason Herberger, David Dumas

12:48 p.m.: Garrett Leeper, Mike Riecke, Johnny Strawser

12:57 p.m.: Bradley Hardin, Logan Ryan, Brady Wieland

1:06 p.m.: Corey Johnson, Steve Vernasco, Karl Behrens

1:15 p.m.: Kevin Irons, Brad Lowe, Ryan Olbin

1:24 p.m.: Lance Hoch, Garrett Willis, Ryan McKillip

1:33 p.m.: Mick Baker, Cody Appenzeller, Travis Hemsoth

1:42 p.m.: Michael Hines, Mark Klinger, Win Fisher

1:51 p.m.: Kevin Speith, Conner Nix, Mike Davis

2 p.m.: JT MacLeod, Jadden Ousley, Justin Morken

2:09 p.m.: Rory Ransburg, Tom Kocks, Mark Rietdorf

2:18 p.m.: Luke Miller, Heath Peters, Tyler Haire

10th Tee

7:30 a.m.: Jimmy Bunner, Sam Choe

7:39 a.m.: Jared Bickle, Mickey Mazock, Zack Slater

7:48 a.m.: Jack Gibson, Tyler Gregory, Sam Hartman

7:57 a.m.: Joey Hughes, Cameron Chabot, Zachary Clouse

8:06 a.m.: Brandon Smith, Craig Schmitt, Chris Phelps

8:15 a.m.: Corey Ryan, Jack Burda, Anthony Filogamo

8:24 a.m.: Joe Oherron, Simon Garrett, Matt Reiber

8:33 a.m.: Jim Bonahoom, Christopher Wolfe, Jamison Foster

8:42 a.m.: Ryan Ward, Mark Sturm, Tyrus Whitman

8:51 a.m.: Brady Sheehan, Ariel De Luna, Wyatt Johnson

9 a.m.: Zach Frane, Michael Pendarvis, Isaac Rorick

9:09 a.m.: Jacob Chrzan, William Lomow, Cade Cobler

9:18 a.m.: Scott J. Wyman, Roderick Wilmont, David Wood

12:30 p.m.: Braden Kattman, Andrew Rhinehart, Nick Ihrie

12:39 p.m.: Dj Fisher, Tim Wagner, John Tryon

12:48 p.m.: Scott Gerbers, Aaron Taylor, Bailey Marquart

12:57 p.m.: Jarin Jasso, Grant Norman, David Belville

1:06 p.m.: Dan Aufderheide, Ben Lemke, Seth Roop

1:15 p.m.: Jon Finley, Spencer Pannabecker, Tim Dobis

1:24 p.m.: Michael Jenkins, Levi Follett, Major Spiegel

1:33 p.m.: Brian Straley, Martin Rifkin, Evan Riecke

1:42 p.m.: John Barce, Derek Schneider, Roger Ellerbrock

1:51 p.m.: Corey Potts, Gabe Schenk, Camdyn Cobler

2 p.m.: Thomas Botteron, Kory Witmer, Daniel Maringer

2:09 p.m.: Joe Hayden, Brian Gottwald, Chris Schweitzer

2:18 p.m.: Kyle Morello, Jonathan Feola, Cam GeRue

WOMEN

18-HOLE INTERCLUB LEAGUE

At Foster Park

1. Kay Yoder, Pat Erdly 75

2. Lori Gehring, Sue Langas, Jinni Barkey 77

3. Darla Davis, Judi Stinson, Barb Baus 79

9-HOLE INTERCLUB LEAGUE

At Bridgewater

Flight A

Medalist: Yvonne Behm 45 (playoff)

Low Gross: Yvonne Behm 45, Dianne Schroeder 45, Glenna Jehl 50

Low Net: Yvonne Behm 36, Dianne Schroeder 36, Carol Smeltzly 40, Lynn Nichter 40

Low Putts: Dianne Schroeder 12, Yvonne Behm 13, Glenna Jehl 14

Flight B

Low Gross: Judy Oliver 48, Doris Goehringer 51, Joyce Herstad 51

Low Net: Judy Oliver 32, Doris Goehringer 38, Joyce Herstad 38

Low Putts: Doris Goehringer 12, Joyce Herstad 15, Judy Oliver 15

Flight C

Low Gross: Kris Douglas 47, Mary Heyse 49, Joan Shamp 51

Low Net: Kris Douglas 30, Mary Heyse 32, Joan Shamp 33

Low Putts: Nancy Munk 13, Laurel Walsh 13, Mary Heyse 15

Flight D

Low Gross: Karen May 56, Ruth Johnson 61, Bonnie Swihart 62

Low Net: Karen May 37, Nancy Steinhofer 39, Ruth Johnson 39

Low Putts: Karen May 16, Ruth Johnson 16

Event: Mary Diskey

WGC

FEDEX ST. JUDE INVITATIONAL

At TPC Southwind

At Memphis, Tenn.

Yardage: 7,233; Par: 70

Second Round

Harris English 62-65—127 Cameron Smith 67-62—129 Abraham Ancer 67-62—129 Ian Poulter 64-66—130 Sam Burns 66-64—130 Scottie Scheffler 65-65—130 Louis Oosthuizen 67-64—131 Bryson DeChambeau 65-66—131 Will Zalatoris 66-66—132 Jim Herman 64-68—132 Carlos Ortiz 64-69—133 Daniel Berger 66-67—133 Max Homa 66-68—134 Justin Thomas 67-67—134 Tony Finau 69-65—134 Paul Casey 68-66—134 Dustin Johnson 69-65—134 Ryan Palmer 70-64—134 Matthew Wolff 64-70—134 Stewart Cink 68-66—134 Tyrrell Hatton 67-68—135 Billy Horschel 68-67—135 Phil Mickelson 69-66—135 Jason Kokrak 67-68—135 Robert MacIntyre 69-67—136 Webb Simpson 71-65—136 Lee Westwood 67-69—136 Corey Conners 67-69—136 Marc Leishman 65-71—136 Aaron Rai 70-67—137 Brad Kennedy 67-70—137 Patrick Reed 68-69—137 Hideki Matsuyama 68-69—137 Shane Lowry 68-69—137 Robert Streb 71-66—137 Martin Laird 68-69—137 Matt Jones 69-68—137 Sergio Garcia 70-68—138 Justin Rose 69-69—138

European PGA

HERO OPEN

At The Fairmont St. Andrews

At Fife, Scotland

Yardage: 7,230; Par: 72

Second Round suspended for darkness

Lucas Bjerregaard 67-62—129 Calum Hill 63-68—131 Justin Walters 68-64—132 Santiago Tarrio Ben 67-65—132 Matthew Jordan 67-66—133 Robin Sciot-Siegrist 65-68—133 Berry Henson 67-67—134 Sihwan Kim 69-65—134 Shubhankar Sharma 67-67—134 David Law 67-67—134 Jonathan Caldwell 64-70—134 Toby Tree 67-68—135 Jordan Smith 68-68—136 Richie Ramsay 67-69—136 Grant Forrest 68-68—136 Matt Ford 70-66—136 Richard Mcevoy 70-66—136 Bryce Easton 67-69—136 Hugo Leon 67-70—137 Callum Shinkwin 69-68—137 Adrian Otaegui 67-70—137 Darius Van Driel 71-67—138 Chris Paisley 66-72—138 David Drysdale 71-67—138

PGA

BARRACUDA CHAMPIONSHIP

At Tahoe Mountain - Old Greenwood

At Truckee, Calif.

Yardage: 7,425; Par: 71

Modified Stableford scoring awards 8 points for a double eagle; 5 for an eagle; 2 for a birdie; zero for a par; minus 1 for a bogey; and minus 3 for worse than bogey

Second Round