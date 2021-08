Medals Table

G S B Tot United States 31 36 31 98 China 36 26 17 79 ROC 17 23 22 62 Britain 18 20 20 58 Japan 24 11 16 51 Australia 17 6 21 44 Italy 10 10 18 38 Germany 9 11 16 36 Netherlands 9 10 12 31 France 7 11 9 27 Canada 6 6 10 22 New Zealand 7 6 6 19 South Korea 6 4 9 19 Hungary 5 7 5 17 Brazil 4 4 8 16 Ukraine 1 3 10 14 Cuba 6 3 4 13 Spain 3 5 5 13 Switzerland 3 4 6 13 Poland 4 4 4 12 Taiwan 2 4 6 12 Turkey 1 1 8 10 Czech Republic 4 3 2 9 Denmark 2 3 4 9 Jamaica 4 1 3 8 Croatia 3 3 2 8 Sweden 2 6 0 8 Georgia 2 5 1 8 Serbia 2 1 4 7 Austria 1 1 5 7 Kazakhstan 0 0 7 7 Iran 2 2 2 6 Kenya 2 2 2 6 Belgium 3 1 1 5 Slovenia 3 1 1 5 Norway 2 2 1 5 Belarus 1 2 2 5 Hong Kong 1 2 2 5 Indonesia 1 1 3 5 Colombia 0 4 1 5 India 0 2 3 5 Uganda 2 1 1 4 Uzbekistan 2 0 2 4 Romania 1 3 0 4 Venezuela 1 3 0 4 Bulgaria 1 1 2 4 Portugal 1 1 2 4 Dominican Republic 0 3 1 4 Armenia 0 2 2 4 Azerbaijan 0 1 3 4 Mongolia 0 1 3 4 Egypt 0 0 4 4 Mexico 0 0 4 4 Ecuador 2 1 0 3 Greece 2 0 1 3 Slovakia 1 2 0 3 South Africa 1 2 0 3 Ethiopia 1 1 1 3 Philippines 1 1 1 3 Ireland 1 0 2 3 Israel 1 0 2 3 Kyrgyzstan 0 2 1 3 San Marino 0 1 2 3 Bahamas 2 0 0 2 Kosovo 2 0 0 2 Qatar 2 0 0 2 Tunisia 1 1 0 2 Estonia 1 0 1 2 Fiji 1 0 1 2 Latvia 1 0 1 2 Thailand 1 0 1 2 Argentina 0 1 1 2 Jordan 0 1 1 2 Nigeria 0 1 1 2 Finland 0 0 2 2 Bermuda 1 0 0 1 Morocco 1 0 0 1 Puerto Rico 1 0 0 1 Lithuania 0 1 0 1 Namibia 0 1 0 1 Macedonia 0 1 0 1 Turkmenistan 0 1 0 1 Burkina Faso 0 0 1 1 Ivory Coast 0 0 1 1 Ghana 0 0 1 1 Grenada 0 0 1 1 Kuwait 0 0 1 1 Malaysia 0 0 1 1 Syria 0 0 1 1

Friday’s Medalists

ATHLETICS

Men’s 4 x 100m Relay

GOLD—Italy (Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu, Filippo Tortu)

SILVER—Britain (Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake)

BRONZE—Canada (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre de Grasse)

Men’s 5000m

GOLD—Joshua Cheptegei, Uganda

SILVER—Mohammed Ahmed, Canada

BRONZE—Paul Chelimo, United States

Men’s 50km Race Walk

GOLD—Dawid Tomala, Poland

SILVER—Jonathan Hilbert, Germany

BRONZE—Evan Dunfee, Canada

Women’s 1500m

GOLD—Faith Kipyegon, Kenya

SILVER—Laura Muir, Britain

BRONZE—Sifan Hassan, Netherlands

Women’s 20km Race Walk

GOLD—Antonella Palmisano, Italy

SILVER—Sandra Lorena Arenas, Colombia

BRONZE—Hong Liu, China

Women’s 400m

GOLD—Shaunae Miller-Uibo, Bahamas

SILVER—Marileidy Paulino, Dom. Rep.

BRONZE—Allyson Felix, United States

Women’s 4 x 100m Relay

GOLD—Jamaica (Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson)

SILVER—United States (Javianne Oliver, Teahna Daniels, Jenna Prandini, Gabrielle Thomas)

BRONZE—Britain (Asha Philip, Imani Lansiquot, Dina Asher-Smith, Daryll Neita)

Women’s Javelin Throw

GOLD—Shiying Liu, China

SILVER—Maria Andrejczyk, Poland

BRONZE—Kelsey-Lee Barber, Australia

BEACH VOLLEYBALL

Women

GOLD—United States (April Ross, Alix Klineman)

SILVER—Australia (Mariafe Artacho del Solar, Taliqua Clancy)

BRONZE—Switzerland (Anouk Verge-Depre, Joana Heidrich)

BOXING

Men’s Heavy (81-91kg)

GOLD—Julio la Cruz, Cuba

SILVER—Muslim Gadzhimagomedov, ROC

BRONZE—Abner Teixeira, Brazil

BRONZE—David Nyika, New Zealand

SPORT CLIMBING

Women’s Combined

GOLD—Janja Garnbret, Slovenia

SILVER—Miho Nonaka, Japan

BRONZE—Akiyo Noguchi, Japan

CYCLING TRACK

Men’s Sprint

GOLD—Harrie Lavreysen, Netherlands

SILVER—Jeffrey Hoogland, Netherlands

BRONZE—Jack Carlin, Britain

Women’s Madison

GOLD—Britain (Katie Archibald, Laura Kenny)

SILVER—Denmark (Amalie Dideriksen, Julie Leth)

BRONZE—ROC (Gulnaz Khatuntseva, Mariia Novolodskaia)

FIELD HOCKEY

Women

GOLD—Netherlands

SILVER—Argentina

BRONZE—Britain

KARATE

Men’s Kumite -75kg

GOLD—Luigi Busa, Italy

SILVER—Rafael Aghayev, Azerbaijan

BRONZE—Stanislav Horuna, Ukraine

BRONZE—Karoly Gabor Harspataki, Hungary

Men’s Kata

GOLD—Ryo Kiyuna, Japan

SILVER—Damian Quintero, Spain

BRONZE—Ali Sofuoglu, Turkey

BRONZE—Ariel Torres Gutierrez, U.S.

Women’s Kumite -61kg

GOLD—Jovana Prekovic, Serbia

SILVER—Xiaoyan Yin, China

BRONZE—Merve Coban, Turkey

BRONZE—Giana Lotfy, Egypt

MODERN PENTATHLON

Women’s Individual

GOLD—Kate French, Britain

SILVER—Laura Asadauskaite, Lithuania

BRONZE—Sarolta Kovacs, Hungary

SOCCER

Women

GOLD—Canada

SILVER—Sweden

BRONZE—United States

TABLE TENNIS

Men’s Team

GOLD—China (Xin Xu, Long Ma, Zhendong Fan)

SILVER—Germany (Patrick Franziska, Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov)

BRONZE—Japan (Jun Mizutani, Tomokazu Harimoto, Koki Niwa)

WRESTLING

Men’s Freestyle 125kg

GOLD—Gable Dan Steveson, U.S.

SILVER—Geno Petriashvili, Georgia

BRONZE—Amir Hossein Zare, Iran

BRONZE—Taha Akgul, Turkey

Men’s Freestyle 74kg

GOLD—Zaurbek Sidakov, ROC

SILVER—Mahamedkhabib Kadzimahamedau, Belarus

BRONZE—Kyle Douglas Dake, United States

BRONZE—Bekzod Abdurakhmonov, Uzbekistan

Women’s Freestyle 53kg

GOLD—Mayu Mukaida, Japan

SILVER—Qianyu Pang, China

BRONZE—Vanesa Kaladzinskaya, Belarus

BRONZE—Bolortuya Bat Ochir, Mongolia

Baseball

July 31

Israel 12, Mexico 5

Aug. 1

South Korea 4, Dominican Republic 3

South Korea 11, Israel 1, 7 inn.

Aug. 2

Japan 7, United States 6, 10 inn.

Aug. 3

Dominican Republic 7, Israel 6

United States 3, Dominican Republic 1

Aug. 4

Japan 5, South Korea 2

Aug. 5

United States 7, South Korea 2

Aug. 6

Bronze Medal, Dominican Republic vs. South Korea, late

Today

Gold Medal, Japan vs. U.S., 6 a.m.

Basketball

MEN

Aug. 5

United States 97, Australia 78

France 90, Slovenia 89

Aug. 6

Gold Medal, France vs. U.S., late

Today

Bronze Medal, Slovenia vs. Australia, 7 a.m.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

Serbia 77, China 70

Aug. 4

United States 79, Australia 55

Japan 86, Belgium 85

France 67, Spain 64

Aug. 6

United States 79, Serbia 59

Japan 87, France 71

Today

Bronze Medal, Serbia vs. France, 3 a.m.

Gold Medal, U.S. vs. Japan, 10:30 p.m.

U.S. 79, SERBIA 59

SERBIA (59): D. Butulija 4-8 0-0 8, S. Cado 2-4 0-0 6, T. Krajisnik 3-6 0-0 6, M. Skoric 2-5 5-5 9, Y. Anderson 6-16 2-2 15, J. Brooks 2-7 0-0 5, S. Vasic 2-9 0-0 4, A. Dugalic 2-10 0-0 4, A. Crvendakic 0-1 2-3 2, N. Jovanovic 0-4 0-0 0, A. Dabovic 0-2 0-0 0, D. Stankovic 0-4 0-0 0, Totals 23-76 9-10 59.

UNITED STATES (79): N. Collier 1-1 2-2 5, C. Gray 5-6 2-2 14, S. Bird 3-4 0-0 8, T. Charles 3-4 0-0 6, B. Griner 6-11 3-5 15, B. Stewart 5-11 2-2 12, J. Loyd 2-5 0-0 4, A. Wilson 3-8 3-3 9, S. Fowles 1-3 0-0 2, A. Atkins 1-4 2-2 4, D. Taurasi 0-3 0-0 0, S. Diggins 0-2 0-0 0, Totals 30-62 14-16 79.

Serbia 12 11 16 20 — 59 United States 25 16 17 21 — 79

Halftime—United States 41, Serbia 23. 3-Point Goals—United States 5-18 (S. Bird 2-3, C. Gray 2-2, N. Collier 1-1, A. Atkins 0-3, B. Stewart 0-3, D. Taurasi 0-2, J. Loyd 0-2, S. Diggins 0-1, T. Charles 0-1), Serbia 4-19 (S. Cado 2-4, Y. Anderson 1-5, J. Brooks 1-2, D. Butulija 0-3, A. Dugalic 0-2, S. Vasic 0-2, N. Jovanovic 0-1). Rebounds—United States 42 (B. Griner 12), Serbia 35 (A. Dugalic 10). Assists—United States 19 (S. Bird 4), Serbia 14 (S. Vasic 3). Total fouls—United States 14, Serbia 19.

Golf

At Kasumigaseki C.C. - East Course

At Saitama, Japan

Yardage: 6,648; Par: 71

Third Round

Nelly Korda, U.S. 67-62-69—198 Aditi Ashok, India 67-66-68—201 Hannah Green, Australia 71-65-67—203 Mone Inami, Japan 70-65-68—203 Lydia Ko, New Zealand 70-67-66—203 Emily Pedersen, Den. 70-63-70—203 Nasa Hataoka, Japan 70-68-67—205 Nanna K. Madsen, Den. 69-64-72—205 M. Sagstrom, Sweden 66-68-71—205 Matilda Castren, Finland 68-70-68—206 Shanshan Feng, China 74-64-68—206 Sei Young Kim, S. Korea 69-69-68—206 Jin Young Ko, S. Korea 68-67-71—206 Xiyu Lin, China 71-66-69—206 S. Meadow, No. Ireland 72-66-68—206 Sanna Nuutinen, Finland 70-68-69—207 Albane Valenzuela, Switz. 71-69-67—207 Hyo Joo Kim, S. Korea 70-68-70—208 Leona Maguire, Ireland 71-67-70—208 Perrine Delacour, France 70-70-69—209 Wei-Ling Hsu, Chi. Taipei 69-69-71—209 Caroline Masson, Ger. 71-70-68—209 Anna Nordqvist, Sweden 72-69-68—209 Yuka Saso, Philippines 74-68-67—209 Daniela Darquea, Ecu. 72-73-65—210 Min Lee, Chinese Taipei 69-69-72—210 Inbee Park, South Korea 69-70-71—210 Klara Spilkova, Cz. Rep. 69-70-71—210 Carlota Ciganda, Spain 68-73-70—211 Maria Fassi, Mexico 73-70-68—211 Jessica Korda, U.S. 71-67-73—211 B. Pagdanganan, Phil. 69-71-71—211 Patty Tavatanakit, Thai. 71-71-69—211 Manon De Roey, Belgium 71-67-74—212 Jodi Ewart Shadoff, Eng. 74-68-70—212 Danielle Kang, U.S. 69-69-74—212 Minjee Lee, Australia 71-68-73—212 Gaby Lopez, Mexico 71-72-69—212 Lexi Thompson, U.S. 72-71-69—212

Soccer

WOMEN

Aug. 2

Semifinals

Canada 1, United States 0

Sweden 1, Australia 0

Aug. 5

Bronze Medal, United States 4, Australia 3

Aug. 6

Gold Medal, Canada 1, Sweden 1, Canada wins 3-2 on penalty kicks

Volleyball

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

South Korea 3, Turkey 2 (25-17, 17-25, 26-28, 25-18, 13-15)

Aug. 4

United States 3, Dominican Republic 0 (25-11, 25-20, 25-19)

Serbia 3, Italy 0 (25-21, 25-14, 25-21)

Brazil 3, ROC 1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22)

Aug. 6

United States 3, Serbia 0 (25-19, 25-15, 25-23)

Brazil 3, South Korea 0 (25-16, 25-16, 25-16)

Today

Bronze Medal, S. Korea vs. Serbia, 8 p.m.

Sunday

Gold Medal, Brazil vs. U.S., 12:30 a.m.

Water Polo

MEN

Quarterfinals

Aug. 4

Spain 12, United States 8

Greece 10, Montenegro 4

Serbia 10, Italy 6

Hungary 15, Croatia 11

Aug. 6

Greece 9, Hungary 6

Serbia 10, Spain 9

Sunday

Bronze Medal, Hungary vs. Spain,

12:40 a.m.

Gold Medal, Greece vs. Serbia, 3:30 a.m.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 3

United States 16, Canada 5

Spain 11, China 7

Hungary 14, Netherlands 11

ROC 9, Australia 8

Aug. 5

United States 15, ROC 11

Spain 8, Hungary 6

Today

Bronze Medal, Hungary vs. ROC,

12:40 a.m.

Gold Medal, Spain vs. U.S., 3:30 a.m.