AUTO RACING

Xfinity Series

SKREWBALL PEANUT BUTTER

WHISKEY 200

At Watkins Glen, N.Y.

Lap length: 2.45 miles

(Start position in parentheses)

1. (15) Ty Gibbs, Toyota, 82 laps, 49 pts.

2. (6) AJ Allmendinger, Chevrolet, 82, 54.

3. (2) Austin Cindric, Ford, 82, 52.

4. (1) Justin Allgaier, Chevrolet, 82, 40.

5. (4) Harrison Burton, Toyota, 82, 39.

6. (21) Brandon Jones, Toyota, 82, 34.

7. (11) Noah Gragson, Chevrolet, 82, 40.

8. (8) Jeb Burton, Chevrolet, 82, 35.

9. (5) Justin Haley, Chevrolet, 82, 33.

10. (23) Sam Mayer, Chevrolet, 82, 32.

11. (18) Michael Annett, Chev., 82, 29.

12. (14) Brandon Brown, Chev., 82, 25.

13. (10) Riley Herbst, Ford, 82, 31.

14. (19) Josh Williams, Chevrolet, 82, 23.

15. (7) Myatt Snider, Chevrolet, 82, 22.

16. (12) Jeremy Clements, Chev., 82, 21.

17. (24) Kris Wright, Toyota, 82, 0.

18. (13) Ryan Sieg, Ford, 82, 19.

19. (17) Tommy J. Martins, Chev., 82, 18.

20. (20) Landon Cassill, Chev., 82, 17.

21. (16) Jade Buford, Chevrolet, 82, 16.

22. (3) Daniel Hemric, Toyota, 82, 24.

23. (35) Preston Pardus, Chev., 82, 14.

24. (30) Josh Bilicki, Ford, 82, 0.

25. (28) Jeffrey Earnhardt, Chev., 82, 12.

26. (9) Brett Moffitt, Chevrolet, 82, 11.

27. (27) Jesse Little, Toyota, 82, 10.

28. (40) Stephen Leicht, Toyota, 82, 9.

29. (32) Timmy Hill, Toyota, 81, 0.

30. (25) Joe Graf Jr, Chevrolet, 81, 7.

31. (31) Colby Howard, Chevrolet, 81, 8.

32. (39) Bayley Currey, Chevrolet, 81, 0.

33. (38) Dave Smith, Chevrolet, 80, 4.

34. (22) Kyle Weatherman, Chev., 75, 3.

35. (34) Michael Munley, Chevrolet, 74, 2.

36. (36) Erik Jones, Chevrolet, 66, 0.

37. (33) Austin Dillon, Chevrolet, 53, 0.

38. (29) Matt Mills, Chevrolet, 47, 1.

39. (26) Alex Labbe, Chevrolet, 28, 1.

40. (37) Kyle Tilley, Toyota, 20, 0.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 84.087 mph.

Time of Race: 2 hr., 23 min., 21 sec.

Margin of Victory: .948 seconds.

Caution Flags: 8 for 15 laps.

Lead Changes: 12 among 7 drivers.

Lap Leaders: J.Allgaier 0; A.Cindric 1-21; H.Burton 22-24; B.Jones 25; T.Gibbs 26-36; A.Allmendinger 37-41; T.Gibbs 42-48; D.Hemric 49-55; T.Gibbs 56-70; A.Cindric 71; T.Gibbs 72-78; A.Allmendinger 79; T.Gibbs 80-82

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): T.Gibbs, 5 times for 43 laps; A.Cindric, 2 times for 22 laps; D.Hemric, 1 time for 7 laps; A.Allmendinger, 2 times for 6 laps; H.Burton, 1 time for 3 laps; B.Jones, 1 time for 1 lap; J.Allgaier, 1 time for 0 laps.

Wins: A.Cindric, 4; T.Gibbs, 3; A.Allmendinger, 2; J.Allgaier, 2; J.Burton, 1; M.Snider, 1; J.Berry, 1.

Top 16 in Points: 1. A.Cindric, 849; 2. A.Allmendinger, 769; 3. D.Hemric, 708; 4. J.Allgaier, 693; 5. H.Burton, 654; 6. J.Burton, 624; 7. J.Haley, 610; 8. N.Gragson, 584; 9. B.Jones, 523; 10. J.Clements, 489; 11. M.Annett, 479; 12. R.Herbst, 449; 13. M.Snider, 448; 14. B.Brown, 434; 15. J.Berry, 397; 16. R.Sieg, 394.

Truck Series

UNITED RENTALS 176

At Watkins Glen, N.Y.

Lap length: 2.45 miles

(Start position in parentheses)

1. (1) Austin Hill, Toyota, 61 laps, 50 pts.

2. (6) John H. Nemechek, Toyota, 61, 44.

3. (19) Sheldon Creed, Chevrolet, 61, 49.

4. (2) Todd Gilliland, Ford, 61, 46.

5. (38) Parker Kligerman, Chev., 61, 32.

6. (8) Zane Smith, Chevrolet, 61, 38.

7. (10) Tyler Ankrum, Chevrolet, 61, 35.

8. (39) Paul Menard, Toyota, 61, 33.

9. (40) Sam Mayer, Chevrolet, 61, 0.

10. (9) Carson Hocevar, Chevrolet, 61, 31.

11. (21) Josh Berry, Chevrolet, 61, 0.

12. (23) Kaz Grala, Chevrolet, 61, 25.

13. (15) Christian Eckes, Toyota, 61, 24.

14. (22) Tanner Gray, Ford, 61, 23.

15. (5) Ben Rhodes, Toyota, 61, 26.

16. (20) Austin Wayne Self, Chev., 61, 27.

17. (12) Ryan Truex, Chevrolet, 61, 21.

18. (16) Corey Heim, Toyota, 61, 19.

19. (18) Hailie Deegan, Ford, 61, 18.

20. (17) Stewart Friesen, Toyota, 61, 20.

21. (7) Derek Kraus, Toyota, 61, 24.

22. (4) Matt Crafton, Toyota, 61, 15.

23. (14) Johnny Sauter, Toyota, 61, 14.

24. (36) Timmy Hill, Chevrolet, 61, 13.

25. (27) Jack Wood, Chevrolet, 61, 12.

26. (13) Tate Fogleman, Chevrolet, 61, 11.

27. (25) AJ Allmendinger, Chev., 61, 0.

28. (11) Danny Bohn, Toyota, 61, 9.

29. (35) Bobby Reuse, Chevrolet, 61, 8.

30. (37) Roger Reuse, Toyota, 60, 7.

31. (33) Josh Reaume, Chevrolet, 60, 6.

32. (24) Lawless Alan, Chevrolet, 60, 5.

33. (34) Spencer Boyd, Chevrolet, 59, 4.

34. (31) Chad Chastain, Chevrolet, 58, 3.

35. (32) Taylor Gray, Ford, 53, 2.

36. (28) Jennifer Jo Cobb, Chev., 45, 1.

37. (26) Norm Benning, Chevrolet, 40, 1.

38. (30) Grant Enfinger, Chevrolet, 8, 1.

39. (29) Will Rodgers, Chevrolet, 6, 0.

40. (3) Chandler Smith, Toyota, 61, 1.

Note: Race statistics were not available.