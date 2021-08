AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 67 44 .604 — — 7-3 W-3 35-22 32-22 Boston 65 48 .575 3 — 2-8 W-1 33-22 32-26 New York 61 49 .555 5½ 1½ 8-2 W-5 32-24 29-25 Toronto 59 50 .541 7 3 8-2 L-1 30-24 29-26 Baltimore 38 71 .349 28 24 4-6 L-4 17-33 21-38

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 65 46 .586 — — 5-5 W-2 38-20 27-26 Cleveland 53 55 .491 10½ 8½ 4-6 L-1 27-24 26-31 Detroit 54 59 .478 12 10 6-4 W-1 32-25 22-34 Kansas City 47 62 .431 17 15 4-6 L-2 28-25 19-37 Minnesota 47 64 .423 18 16 4-6 L-1 24-30 23-34

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 66 45 .595 — — 5-5 W-1 35-22 31-23 Oakland 63 48 .568 3 — 7-3 W-3 33-25 30-23 Seattle 58 54 .518 8½ 5½ 3-7 L-4 33-23 25-31 Los Angeles 56 54 .509 9½ 6½ 6-4 W-4 30-26 26-28 Texas 39 72 .351 27 24 3-7 L-5 26-30 13-42

Today

Seattle (Kikuchi 7-6) at N.Y. Yankees (Gil 1-0), 1:05 p.m.

Tampa Bay (Wacha 2-3) at Baltimore (López 3-12), 1:05 p.m.

Boston (Richards 6-7) at Toronto (Ryu 11-5), 1:07 p.m.

Detroit (Peralta 3-2) at Cleveland (Plesac 6-4), 1:10 p.m.

Minnesota (Maeda 4-4) at Houston (McCullers Jr. 9-2), 2:10 p.m.

Kansas City (Bubic 3-5) at St. Louis (Lester 3-6), 2:15 p.m.

Texas (Lyles 5-8) at Oakland (Kaprielian 5-4), 4:07 p.m.

L.A. Angels (Detmers 0-1) at L.A. Dodgers (Buehler 11-2), 4:10 p.m.

Chicago White Sox (Cease 8-6) at Chicago Cubs (Davies 6-8), 7:08 p.m.

Saturday

N.Y. Yankees 5, Seattle 4

Toronto 1, Boston 0, gm1

Boston 2, Toronto 1, 8 inn., gm2

White Sox 4, Chicago Cubs 0

Oakland 12, Texas 3

Houston 4, Minnesota 0

Tampa Bay 12, Baltimore 3

St. Louis 5, Kansas City 2

Detroit 2, Cleveland 1

L.A. Angels at L.A. Dodgers, late

Monday

Cincinnati at Cleveland, 6:10 p.m.

White Sox at Minnesota, 8:10 p.m.

Yankees at Kansas City, 8:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Philadelphia 58 53 .523 — — 8-2 W-7 33-21 25-32 New York 56 54 .509 1½ 5½ 2-8 L-3 33-20 23-34 Atlanta 56 55 .505 2 6 6-4 L-1 28-28 28-27 Washington 50 61 .450 8 12 3-7 W-1 29-30 21-31 Miami 47 63 .427 10½ 14½ 4-6 L-1 27-27 20-36

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 66 44 .600 — — 8-2 W-2 32-25 34-19 Cincinnati 60 51 .541 6½ 2 8-2 W-4 30-27 30-24 St. Louis 55 55 .500 11 6½ 5-5 W-2 32-24 23-31 Chicago 52 60 .464 15 10½ 2-8 L-3 31-23 21-37 Pittsburgh 41 70 .369 25½ 21 3-7 L-4 23-30 18-40

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 69 41 .627 — — 6-4 L-1 35-17 34-24 Los Angeles 65 45 .591 4 — 5-5 L-1 34-20 31-25 San Diego 62 49 .559 7½ — 4-6 L-2 36-23 26-26 Colorado 49 61 .445 20 12½ 6-4 W-2 36-21 13-40 Arizona 35 76 .315 34½ 27 4-6 W-1 21-35 14-41

Today

N.Y. Mets (Walker 7-6) at Philadelphia (Wheeler 9-6), 1:05 p.m.

Pittsburgh (Wilson 2-4) at Cincinnati (Mahle 8-3), 1:10 p.m.

Washington (Corbin 6-10) at Atlanta (Fried 8-7), 1:20 p.m.

San Francisco (Cueto 7-6) at Milwaukee (Anderson 4-5), 2:10 p.m.

Kansas City (Bubic 3-5) at St. Louis (Lester 3-6), 2:15 p.m.

Miami (TBD) at Colorado (Freeland 2-6), 3:10 p.m.

Arizona (Bumgarner 6-6) at San Diego (Snell 5-4), 4:10 p.m.

L.A. Angels (Detmers 0-1) at L.A. Dodgers (Buehler 11-2), 4:10 p.m.

Chicago White Sox (Cease 8-6) at Chicago Cubs (Davies 6-8), 7:08 p.m.

Saturday

White Sox 4, Chicago Cubs 0

Philadelphia 5, N.Y. Mets 3

Washington 3, Atlanta 2

St. Louis 5, Kansas City 2

Cincinnati 11, Pittsburgh 3

San Francisco at Milwaukee, late

Miami at Colorado, late

Arizona at San Diego, late

L.A. Angels at L.A. Dodgers, late

Monday

Cincinnati at Cleveland, 6:10 p.m.

Milwaukee at Cubs, 8:05 p.m.

Miami at San Diego, 10:10 p.m.

INTERLEAGUE

CHICAGO WHITE SOX 4, CHICAGO CUBS 0

Chicago (A) Chicago (N) ab r h bi ab r h bi Anderson ss 4 0 0 0 Ortega cf 3 0 0 0 Hernandez 2b 4 2 2 1 Contreras c 4 0 0 0 Abreu 1b 4 1 1 1 Bote 2b 4 0 2 0 Jiménez lf 4 1 2 0 Wisdom lf 4 0 0 0 Engel cf 0 0 0 0 Shwindl 1b 4 0 1 0 Moncada 3b 4 0 1 2 Duffy 3b 3 0 1 0 Goodwin rf 4 0 1 0 Happ rf 4 0 1 0 García cf-lf 4 0 1 0 Romine ss 3 0 0 0 Collins c 4 0 0 0 Alzolay p 2 0 0 0 Rodón p 2 0 0 0 Winkler p 0 0 0 0 Kopech p 0 0 0 0 Chirinos ph 1 0 0 0 Sheets ph 1 0 0 0 Megill p 0 0 0 0 Bummer p 0 0 0 0 Brothers p 0 0 0 0 Kimbrel p 0 0 0 0 Tepera p 0 0 0 0 Totals 35 4 8 4 Totals 32 0 5 0 Chicago (A) 200 000 020—4 Chicago (N) 000 000 000—0

LOB—Chicago (A) 4, Chicago (N) 7. 2B—Moncada (20), García (13), Jiménez (3), Bote (9). HR—Hernandez (2), Abreu (21). SB—García (3).

IP H R ER BB SO

Chicago (A)

Rodón W,9-5 5 2 0 0 2 11 Kopech H,11 1 1 0 0 0 1 Bummer H,14 1 1 0 0 0 2 Kimbrel 1 0 0 0 0 2 Tepera 1 1 0 0 0 1

Chicago (N)

Alzlay L,4-12 6 2/3 6 2 2 0 7 Winkler 1/3 0 0 0 0 0 Megill 1 2 2 2 0 1 Brothers 1 0 0 0 0 1

WP—Tepera. Umpires—Home, Fieldin Cubreth; First, Ryan Blakney; Second, D.J. Reyburn; Third, Brian O’Nora. T—3:10. A—40,077 (41,649).

AMERICAN LEAGUE

DETROIT 2,

CLEVELAND 1

Detroit Cleveland ab r h bi ab r h bi Baddoo cf 4 0 1 1 Straw cf 5 0 1 0 Schoop 1b 4 0 2 0 Rosario ss 5 0 2 0 Grossman lf 4 0 0 0 J.Rmírz 3b 4 0 0 0 Cabrera dh 3 0 0 0 F.Reyes dh 4 0 1 0 Candelario 3b 4 1 1 0 Ramirez lf 4 0 0 0 Haase c 4 0 2 0 Mercado rf 4 0 1 0 H.Castro 2b 4 0 0 0 Ramos c 4 1 3 1 Short ss 2 0 0 1 Miller 1b 4 0 1 0 V.Reyes rf 3 1 1 0 Clement 2b 3 0 1 0 Totals 32 2 7 2 Totals 37 1 10 1 Detroit 010 010 000—2 Cleveland 000 000 001—1

E—Cisnero (1), Straw (1). DP—Detroit 1, Cleveland 1. LOB—Detroit 5, Cleveland 10. 2B—Candelario (29), V.Reyes (5). HR—Ramos (1). SB—Haase (2). SF—Short (6).

IP H R ER BB SO

Detroit

Alxndr W,2-1 5 1/3 4 0 0 0 4 Fulmer H,6 2/3 1 0 0 0 0 Funkhser H,4 2/3 2 0 0 1 1 Cisnero H,16 1 1/3 1 0 0 0 1 Soto S,13-14 1 2 1 1 0 2

Cleveland

Morgan L,1-4 7 6 2 2 1 3 Wittgren 1 1 0 0 0 0 Shaw 1 0 0 0 0 1

WP—Funkhouser. Umpires—Home, Greg Gibson; First, Paul Clemons; Second, Gerry Davis; Third, Rob Drake. T—2:39. A—24,560 (34,788).

NATIONAL LEAGUE

CINCINNATI 11,

PITTSBURGH 3