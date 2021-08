Medals Table

G S B Tot United States 36 39 33 108 China 38 31 18 87 ROC 20 26 23 69 Britain 20 21 22 63 Japan 27 12 17 56 Australia 17 7 22 46 Italy 10 10 19 39 Germany 10 11 16 37 Netherlands 10 11 12 33 France 9 12 11 32 Canada 6 6 11 23 New Zealand 7 6 7 20 South Korea 6 4 10 20 Brazil 7 4 8 19 Hungary 6 7 6 19 Ukraine 1 5 12 18 Spain 3 8 6 17 Cuba 6 3 5 14 Poland 4 5 5 14 Switzerland 3 4 6 13 Turkey 2 2 9 13 Taiwan 2 4 6 12 Czech Republic 4 4 3 11 Denmark 3 4 4 11 Jamaica 4 1 4 9 Sweden 3 6 0 9 Kenya 3 4 2 9 Croatia 3 3 2 8 Georgia 2 5 1 8 Kazakhstan 0 0 8 8 Norway 4 2 1 7 Iran 3 2 2 7 Serbia 2 1 4 7 Belarus 1 3 3 7 India 1 2 4 7 Austria 1 1 5 7 Azerbaijan 0 3 4 7 Belgium 3 1 2 6 Egypt 1 1 4 6 Slovenia 3 1 1 5 Bulgaria 2 1 2 5 Hong Kong 1 2 2 5 Indonesia 1 1 3 5 Colombia 0 4 1 5 Dominican Republic 0 3 2 5 Uganda 2 1 1 4 Israel 2 0 2 4 Uzbekistan 2 0 2 4 Romania 1 3 0 4 Venezuela 1 3 0 4 Philippines 1 2 1 4 Slovakia 1 2 1 4 Ethiopia 1 1 2 4 Portugal 1 1 2 4 Armenia 0 2 2 4 Mongolia 0 1 3 4 Mexico 0 0 4 4 Ecuador 2 1 0 3 Greece 2 0 1 3 Qatar 2 0 1 3 South Africa 1 2 0 3 Ireland 1 0 2 3 Kyrgyzstan 0 2 1 3 Argentina 0 1 2 3 San Marino 0 1 2 3 Bahamas 2 0 0 2 Kosovo 2 0 0 2 Tunisia 1 1 0 2 Estonia 1 0 1 2 Fiji 1 0 1 2 Latvia 1 0 1 2 Thailand 1 0 1 2 Jordan 0 1 1 2 Nigeria 0 1 1 2 Finland 0 0 2 2 Bermuda 1 0 0 1 Morocco 1 0 0 1 Puerto Rico 1 0 0 1 Bahrain 0 1 0 1 Lithuania 0 1 0 1 Namibia 0 1 0 1 Macedonia 0 1 0 1 Saudi Arabia 0 1 0 1 Turkmenistan 0 1 0 1 Botswana 0 0 1 1 Burkina Faso 0 0 1 1 Ivory Coast 0 0 1 1 Ghana 0 0 1 1 Grenada 0 0 1 1 Kuwait 0 0 1 1 Malaysia 0 0 1 1 Moldova 0 0 1 1 Syria 0 0 1 1

Saturday’s Medalists

ATHLETICS

Men’s 1500m

GOLD—Jakob Ingebrigtsen, Norway

SILVER—Timothy Cheruiyot, Kenya

BRONZE—Josh Kerr, Britain

Men’s 4 x 400m Relay

GOLD—United States (Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon, Rai Benjamin)

SILVER—Netherlands (Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen, Ramsey Angela)

BRONZE—Botswana (Isaac Makwala, Baboloki Thebe, Zibane Ngozi, Bayapo Ndori)

Men’s Javelin Throw

GOLD—Neeraj Chopra, India

SILVER—Jakub Vadlejch, Czech Republic

BRONZE—Vitezslav Vesely, Czech Republic

Women’s 10,000m

GOLD—Sifan Hassan, Netherlands

SILVER—Kalkidan Gezahegne, Bahrain

BRONZE—Letesenbet Gidey, Ethiopia

Women’s 4 x 400m Relay

GOLD—United States (Sydney McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad, Athing Mu)

SILVER—Poland (Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Malgorzata Holub-Kowalik, Justyna Swiety-Ersetic)

BRONZE—Jamaica (Roneisha McGregor, Janieve Russell, Shericka Jackson, Candice McLeod)

Women’s High Jump

GOLD—Mariya Lasitskene, ROC

SILVER—Nicola McDermott, Australia

BRONZE—Yaroslava Mahuchikh, Ukraine

Women’s Marathon

GOLD—Peres Jepchirchir, Kenya

SILVER—Brigid Kosgei, Kenya

BRONZE—Molly Seidel, United States

BASKETBALL

Men

GOLD—United States

SILVER—France

BRONZE—Australia

BOXING

Men’s Fly (48-52kg)

GOLD—Galal Yafai, Britain

SILVER—Carlo Paalam, Philippines

BRONZE—Saken Bibossinov, Kazakhstan

BRONZE—Ryomei Tanaka, Japan

Men’s Middle (69-75kg)

GOLD—Hebert Sousa, Brazil

SILVER—Oleksandr Khyzhniak, Ukraine

BRONZE—Gleb Bakshi, ROC

BRONZE—Eumir Marcial, Philippines

Women’s Fly (48-51kg)

GOLD—Stoyka Zhelyazkova Krasteva, Bulgaria

SILVER—Buse Naz Cakiroglu, Turkey

BRONZE—Tsukimi Namiki, Japan

BRONZE—Hsiao-Wen Huang, Taiwan

Women’s Welter (64-69kg)

GOLD—Busenaz Surmeneli, Turkey

SILVER—Hong Gu, China

BRONZE—Lovlina Borgohain, India

BRONZE—Oshae Jones, United States

BASEBALL / SOFTBALL

Baseball

GOLD—Japan

SILVER—United States

BRONZE—Dominican Republic

BEACH VOLLEYBALL

Men

GOLD—Norway (Anders Berntsen Mol, Christian Sandlie Sorum)

SILVER—ROC (Viacheslav Krasilnikov, Oleg Stoyanovskiy)

BRONZE—Qatar (Cherif Younousse, Ahmed Tijan)

CANOE SPRINT

Men’s Canoe Single 1000m

GOLD—Isaquias Queiroz dos Santos, Brazil

SILVER—Hao Liu, China

BRONZE—Serghei Tarnovschi, Moldova

Men’s Kayak Four 500m

GOLD—Germany

SILVER—Spain

BRONZE—Slovakia

Women’s Canoe Double 500m

GOLD—China (Shixiao Xu, Mengya Sun)

SILVER—Ukraine (Liudmyla Luzan, Anastasiia Chetverikova)

BRONZE—Canada (Laurence Vincent-Lapointe, Katie Vincent)

Women’s Kayak Four 500m

GOLD—Hungary

SILVER—Belarus

BRONZE—Poland

CYCLING TRACK

Men’s Madison

GOLD—Denmark (Lasse Norman Hansen, Michael Morkov)

SILVER—Britain (Ethan Hayter, Matthew Walls)

BRONZE—France (Donavan Grondin, Benjamin Thomas)

DIVING

Men’s 10m Platform

GOLD—Yuan Cao, China

SILVER—Jian Yang, China

BRONZE—Thomas Daley, Britain

EQUESTRIAN

Jumping Team

GOLD—Sweden (Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson, Peder Fredricson)

SILVER—United States (Laura Kraut, Jessica Springsteen, McLain Ward)

BRONZE—Belgium (Pieter Devos, Jerome Guery, Gregory Wathelet)

GOLF

Women’s Individual Stroke Play

GOLD—Nelly Korda, United States

SILVER—Mone Inami, Japan

BRONZE—Lydia Ko, New Zealand

RHYTHMIC GYMNASTICS

Individual All-Around

GOLD—Linoy Ashram, Israel

SILVER—Dina Averina, ROC

BRONZE—Alina Harnasko, Belarus

HANDBALL

Men

GOLD—France

SILVER—Denmark

BRONZE—Spain

KARATE

Men’s Kumite +75kg

GOLD—Sajad Ganjzadeh, Iran

SILVER—Tareg Hamedi, Saudi Arabia

BRONZE—Ugur Aktas, Turkey

BRONZE—Ryutaro Araga, Japan

Women’s Kumite +61kg

GOLD—Feryal Abdelaziz, Egypt

SILVER—Iryna Zaretska, Azerbaijan

BRONZE—Sofya Berultseva, Kazakhstan

BRONZE—Li Gong, China

MODERN PENTATHLON

Men’s Individual

GOLD—Joseph Choong, Britain

SILVER—Ahmed Elgendy, Egypt

BRONZE—Woongtae Jun, South Korea

SOCCER

Men

GOLD—Brazil

SILVER—Spain

BRONZE—Mexico

ARTISTIC SWIMMING

Team

GOLD—ROC

SILVER—China

BRONZE—Ukraine

VOLLEYBALL

Men

GOLD—France

SILVER—ROC

BRONZE—Argentina

WATER POLO

Women

GOLD—United States

SILVER—Spain

BRONZE—Hungary

WRESTLING

Men’s Freestyle 65kg

GOLD—Takuto Otoguro, Japan

SILVER—Haji Aliyev, Azerbaijan

BRONZE—Gadzhimurad Rashidov, ROC

BRONZE—Bajrang Bajrang, India

Men’s Freestyle 97kg

GOLD—Abdulrashid Sadulaev, ROC

SILVER—Kyle Frederick Snyder, U.S.

BRONZE—Reineris Salas Perez, Cuba

BRONZE—Abraham de Jesus Conyedo Ruano, Italy

Women’s Freestyle 50kg

GOLD—Yui Susaki, Japan

SILVER—Yanan Sun, China

BRONZE—Mariya Stadnik, Azerbaijan

BRONZE—Sarah Ann Hildebrandt, U.S.

Baseball

Aug. 4

Japan 5, South Korea 2

Aug. 5

United States 7, South Korea 2

Aug. 6

Bronze Medal, Dominican Republic 10, South Korea 6

Aug. 7

Gold Medal, Japan 2, United States 0

Basketball

MEN

Aug. 5

United States 97, Australia 78

France 90, Slovenia 89

Aug. 6

Gold Medal, United States 87, France 82

Aug. 7

Bronze Medal, Australia 107, Slovenia 93

LATE FRIDAY

UNITED STATES 87, FRANCE 82

UNITED STATES (87): B. Adebayo 3-4 0-0 6, Z. Lavine 2-3 1-2 5, J. Tatum 8-14 0-0 19, K. Durant 9-18 8-9 29, J. Holiday 5-13 1-2 11, D. Lillard 4-11 1-4 11, K. Middleton 1-3 1-2 4, D. Booker 0-4 2-2 2, D. Green 0-0 0-0 0, Totals 32-70 14-21 87.

FRANCE (82): R. Gobert 5-5 6-13 16, M. Fall 2-2 0-0 4, N. de Colo 3-4 5-6 12, T. Luwawu Cabarrot 4-8 1-2 11, F. Ntilikina 2-4 0-0 5, N. Batum 2-5 0-0 5, G. Yabusele 4-11 2-4 13, E. Fournier 5-15 4-4 16, T. Heurtel 0-3 0-0 0, V. Poirier 0-1 0-0 0, Totals 27-58 18-29 82.

United States 22 22 27 16 — 87 France 18 21 24 19 — 82

Halftime—United States 44, France 39. 3-Point Goals—United States 9-32 (K. Durant 3-9, J. Tatum 3-5, D. Lillard 2-7, K. Middleton 1-3, J. Holiday 0-4, D. Booker 0-3, Z. Lavine 0-1), France 10-31 (G. Yabusele 3-7, E. Fournier 2-9, T. Luwawu Cabarrot 2-5, N. Batum 1-4, F. Ntilikina 1-2, N. de Colo 1-1, T. Heurtel 0-3). Rebounds—United States 28 (J. Tatum 7), France 34 (R. Gobert 8). Assists—United States 18 (D. Green 5), France 22 (N. de Colo 7). Total fouls—United States 22, France 19.

WOMEN

Quarterfinals

Aug. 6

United States 79, Serbia 59

Japan 87, France 71

Aug. 7

Bronze Medal, France 91, Serbia 76

Gold Medal, U.S. vs. Japan, late

Golf

At Kasumigaseki C.C. - East Course

At Saitama, Japan

Yardage: 6,648; Par: 71

Final Round

Nelly Korda, U.S. 67-62-69-69—267 Mone Inami, Japan 70-65-68-65—268 Lydia Ko, N. Zealand 70-67-66-65—268 Aditi Ashok 67-66-68-68—269 Hannah Green 71-65-67-68—271 Emily Pedersen 70-63-70-68—271 Stephanie Meadow 72-66-68-66—272 Shanshan Feng 74-64-68-67—273 Nasa Hataoka 70-68-67-69—274 Sei Young Kim 69-69-68-68—274 Jin Young Ko 68-67-71-68—274 N. Koerstz Madsen 69-64-72-69—274 Xiyu Lin 71-66-69-68—274 Yuka Saso 74-68-67-65—274 Wei-Ling Hsu 69-69-71-66—275 Hyo Joo Kim 70-68-70-67—275 Jessica Korda, U.S. 71-67-73-64—275 Matilda Castren 68-70-68-70—276 Albane Valenzuela 71-69-67-69—276 Danielle Kang, U.S. 69-69-74-65—277 Sanna Nuutinen 70-68-69-70—277 Madelene Sagstrom 66-68-71-72—277 Maria Fassi 73-70-68-68—279 Leona Maguire 71-67-70-71—279 Anna Nordqvist 72-69-68-70—279 Inbee Park 69-70-71-69—279 Klara Spilkova 69-70-71-69—279 Patty Tavatanakit 71-71-69-68—279 Carlota Ciganda 68-73-70-69—280 Perrine Delacour 70-70-69-71—280 Brooke Henderson 74-68-71-67—280 Minjee Lee 71-68-73-68—280 Lexi Thompson, U.S. 72-71-69-69—281 Pia Babnik 71-71-73-67—282 Celine Boutier 73-68-72-69—282 Min Lee 69-69-72-72—282 Kelly Tan 73-73-72-64—282 Daniela Darquea 72-73-65-73—283 Gaby Lopez 71-72-69-71—283

Volleyball

WOMEN

Aug. 6

United States 3, Serbia 0 (25-19, 25-15, 25-23)

Brazil 3, South Korea 0 (25-16, 25-16, 25-16)

Aug. 7

Bronze Medal, Serbia 3, South Korea 0 (25-18, 25-15, 25-15)

Today

Gold Medal, Brazil vs. U.S., 12:30 a.m.

Water Polo

WOMEN

Aug. 5

United States 15, ROC 11

Spain 8, Hungary 6

Aug. 7

Bronze Medal, Hungary 11, ROC 9

Gold Medal, United States 14, Spain 5