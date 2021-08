Seattle New York

ab r h bi ab r h bi Toro 2b 4 1 0 0 LeMheu 2b 5 0 1 0 Haniger dh 4 1 1 0 Judge rf 4 0 0 0 Seager 3b 4 0 2 1 Gallo lf 3 0 1 0 France 1b 3 0 0 0 Stanton dh 2 0 0 0 Kelenic cf 4 0 1 0 Voit 1b 4 0 0 0 Crawford ss 0 0 0 0 Torres ss 4 0 3 0 Raleigh c 4 0 1 1 Wade ss 0 0 0 0 Fraley lf-cf 3 0 0 0 Odor 3b 3 0 0 0 Moore ss-lf 4 0 1 0 Higshioka c 4 0 0 0 Bauers rf 3 0 0 0 Davis cf 2 0 0 0 Grdnr ph-cf 2 0 1 0 Totals 33 2 6 2 Totals 33 0 6 0 Seattle 000 000 020—2 New York 000 000 000—0

E—Voit (3), Odor (9). DP—Seattle 0, New York 1. LOB—Seattle 9, New York 11. 2B—Seager (18), Torres (17). SB—Torres (12), Bauers (2).

IP H R ER BB SO

Seattle

Kikuchi 5 4 0 0 3 6 Sadler 1/3 1 0 0 0 0 Sewald W,7-3 1 2/3 0 0 0 0 4 Stcknrdr S,4-7 2 1 0 0 0 2

New York

Gil 5 2 0 0 2 8 Peralta 1 1 0 0 0 0 Ridings 1 1 0 0 0 3 Luetge L,4-2 1 2 2 0 1 2 Abreu 1 0 0 0 2 2

HBP—Kikuchi (Stanton), Sadler (Odor).

Umpires—Home, Lance Barrett; First, Carlos Torres; Second, Tim Timmons; Third, Alfonso Marquez. T—3:48. A—35,437 (47,309).

NATIONAL LEAGUE

CINCINNATI 3,

PITTSBURGH 2

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi Park ss 4 0 0 0 India 2b 4 0 0 0 Hayes 3b 4 1 2 1 Winker lf 3 1 2 0 Reynolds cf 3 1 1 0 Cstllanos rf 4 1 1 0 Moran 1b 4 0 1 0 Votto 1b 4 0 1 1 Alford lf 4 0 1 1 Stephnsn c 4 1 1 1 Polanco rf 4 0 0 0 Farmer ss 4 0 1 1 Castro 2b 4 0 0 0 Suárez 3b 3 0 0 0 Stallings c 3 0 1 0 Akiyama cf 1 0 0 0 B.Wilson p 1 0 0 0 Mahle p 2 0 0 0 Nogowski ph 1 0 0 0 Aquino ph 1 0 0 0 Banda p 0 0 0 0 Lorenzen p 0 0 0 0 Bednar p 0 0 0 0 Givens p 0 0 0 0 Totals 32 2 6 2 Totals 30 3 6 3 Pittsburgh 000 101 000—2 Cincinnati 000 300 00x—3

LOB—Pittsburgh 5, Cincinnati 6. 2B—Reynolds (26), Moran (10), Winker (31), Castellanos (30), Farmer (14), Stephenson (15). HR—Hayes (5). S—B.Wilson (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh

B.Wilson L,0-2 6 6 3 3 1 7 Banda 2/3 0 0 0 2 0 Bednar 1 1/3 0 0 0 0 2

Cincinnati

Mahle W,9-3 7 6 2 2 0 10 Lorenzen H,4 1 0 0 0 1 0 Givens S,2-2 1 0 0 0 0 1

Umpires—Home, Tom Hallion; First, Malachi Moore; Second, Mark Ripperger; Third, Phil Cuzzi. T—2:52. A—23,740 (42,319).

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 68 44 .607 — — 8-2 W-4 35-22 33-22 Boston 65 49 .570 4 — 2-8 L-1 33-22 32-27 New York 61 50 .550 6½ 2½ 8-2 L-1 32-25 29-25 Toronto 60 50 .545 7 3 8-2 W-1 31-24 29-26 Baltimore 38 72 .345 29 25 3-7 L-5 17-34 21-38

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 66 46 .589 — — 6-4 W-3 38-20 28-26 Cleveland 54 55 .495 10½ 8½ 4-6 W-1 28-24 26-31 Detroit 54 60 .474 13 11 5-5 L-1 32-25 22-35 Kansas City 48 62 .436 17 15 4-6 W-1 28-25 20-37 Minnesota 48 64 .429 18 16 5-5 W-1 24-30 24-34

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 66 46 .589 — — 4-6 L-1 35-23 31-23 Oakland 64 48 .571 2 — 8-2 W-4 34-25 30-23 Seattle 59 54 .522 7½ 5½ 4-6 W-1 33-23 26-31 Los Angeles 56 56 .500 10 8 5-5 L-2 30-26 26-30 Texas 39 73 .348 27 25 3-7 L-6 26-30 13-43

Today

Cincinnati (Castillo 6-10) at Cleveland (Hentges 1-4), 6:10 p.m.

Chicago White Sox (Giolito 8-8) at Minnesota (Burrows 0-0), 8:10 p.m.

N.Y. Yankees (Taillon 7-4) at Kansas City (Hernández 3-1), 8:10 p.m.

Sunday

Cleveland 7, Detroit 5

Tampa Bay 9, Baltimore 6

Seattle 2, N.Y. Yankees 0

Toronto 9, Boston 8

Minnesota 7, Houston 5

Oakland 6, Texas 3

L.A. Dodgers 8, L.A. Angels 2

Kansas City 6, St. Louis 5

White Sox 9, Chicago Cubs 3

Tuesday

Angels at Toronto, gm1, 6:07 p.m.

Detroit at Baltimore, 7:05 p.m.

Oakland at Cleveland, 7:10 p.m.

Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.

White Sox at Minnesota, 8:10 p.m.

Colorado at Houston, 8:10 p.m.

Yankees at Kansas City, 8:10 p.m.

Toronto at Angels, gm2, 10:07 p.m.

Texas at Seattle, 10:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Philadelphia 59 53 .527 — — 8-2 W-8 34-21 25-32 Atlanta 57 55 .509 2 6½ 7-3 W-1 29-28 28-27 New York 56 55 .505 2½ 7 2-8 L-4 33-20 23-35 Washington 50 62 .446 9 13½ 3-7 L-1 29-30 21-32 Miami 47 65 .420 12 16½ 3-7 L-3 27-27 20-38

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 66 46 .589 — — 6-4 L-2 32-27 34-19 Cincinnati 61 51 .545 5 2½ 8-2 W-5 31-27 30-24 St. Louis 55 56 .495 10½ 8 4-6 L-1 32-25 23-31 Chicago 52 61 .460 14½ 12 2-8 L-4 31-24 21-37 Pittsburgh 41 71 .366 25 22½ 3-7 L-5 23-30 18-41

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 71 41 .634 — — 7-3 W-2 35-17 36-24 Los Angeles 67 45 .598 4 — 6-4 W-2 36-20 31-25 San Diego 64 49 .566 7½ — 5-5 W-2 38-23 26-26 Colorado 51 61 .455 20 12½ 7-3 W-4 38-21 13-40 Arizona 35 78 .310 36½ 29 3-7 L-2 21-35 14-43

Today

Cincinnati (Castillo 6-10) at Cleveland (Hentges 1-4), 6:10 p.m.

Milwaukee (Peralta 8-3) at Chicago Cubs (Mills 5-4), 8:05 p.m.

Miami (Thompson 2-4) at San Diego (Musgrove 7-7), 10:10 p.m.

Sunday

Philadelphia 3, N.Y. Mets 0

Atlanta 5, Washington 4

Cincinnati 3, Pittsburgh 2

San Francisco 5, Milwaukee 4

Colorado 13, Miami 8

San Diego 2, Arizona 0

L.A. Dodgers 8, L.A. Angels 2

Kansas City 6, St. Louis 5

White Sox 9, Chicago Cubs 3

Tuesday

Dodgers at Philadelphia, 7:05 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 7:05 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Cincinnati at Atlanta, 7:20 p.m.

Milwaukee at Cubs, 8:05 p.m.

Colorado at Houston, 8:10 p.m.

Arizona at San Francisco, 9:45 p.m.

Miami at San Diego, 10:10 p.m.

ATLANTA 5,

WASHINGTON 4

Washington Atlanta ab r h bi ab r h bi Robles cf 5 1 1 1 Albies 2b 3 1 1 2 Escobar ss 5 1 2 1 Soler rf 4 0 0 0 Zimmrmn 1b 5 0 3 2 Martin p 0 0 0 0 Bell rf 5 0 1 0 Swansn ss 4 1 1 0 Hernandez lf 4 0 2 0 Riley 1b-3b 4 1 1 1 Kieboom 3b 3 0 0 0 Duvall lf 3 1 2 2 Barrera c 3 0 1 0 Adrinza 3b 3 0 0 0 Soto ph 1 0 0 0 Rodrígez p 0 0 0 0 Adams c 0 0 0 0 Heredia cf 0 0 0 0 García 2b 4 2 2 0 Pdrsn cf-rf 3 0 0 0 Corbin p 1 0 0 0 K.Smith c 3 0 0 0 Stevenson ph 1 0 0 0 Fried p 2 1 1 0 Klobosits p 0 0 0 0 Chavez p 0 0 0 0 Parra ph 1 0 0 0 Freeman 1b 1 0 0 0 Totals 38 4 12 4 Totals 30 5 6 5 Washington 001 000 201—4 Atlanta 002 003 00x—5

DP—Washington 0, Atlanta 1. LOB—Washington 9, Atlanta 2. 2B—Zimmerman 2 (11), García (2), Escobar (7), Riley (19). HR—Albies (18), Duvall (2).

IP H R ER BB SO

Washington

Corbin L,6-11 6 5 5 5 1 5 Klobosits 2 1 0 0 0 1

Atlanta

Fried W,9-7 6 7 1 1 1 5 Chavez 2/3 3 2 2 0 1 Rodríguez H,1 1 1/3 0 0 0 1 1 Martin S,1-4 1 2 1 1 0 1

WP—Chavez. Umpires—Home, Jeremie Rehak; First, Scott Barry; Second, John Libka; Third, Dan Iassogna. T—2:42. A—29,101 (41,084).

SAN DIEGO 2,

ARIZONA 0

Arizona San Diego ab r h bi ab r h bi Ahmed ss 3 0 1 0 Pham lf 4 0 0 0 Peralta ph 1 0 0 0 Frazier 2b 4 1 3 0 Clarke p 0 0 0 0 Mchado 3b 4 0 1 0 Marte cf 4 0 0 0 Crnwrth ss 4 1 2 2 Calhoun rf 4 0 1 0 Nola c 3 0 1 0 C.Kelly c 3 0 0 0 Hosmer 1b 3 0 1 0 Walker 1b 4 0 0 0 Myers rf 2 0 0 0 Ellis 3b 3 0 0 0 Pagán p 0 0 0 0 P.Smith lf 3 0 0 0 Melancon p 0 0 0 0 Hager 2b-ss 3 0 1 0 Mrsnk cf-rf 3 0 0 0 Bumgarner p 1 0 0 0 Snell p 2 0 0 0 VnMtr ph-2b 1 0 0 0 Grisham cf 1 0 0 0 Totals 30 0 3 0 Totals 30 2 8 2 Arizona 000 000 000—0 San Diego 100 100 00x—2

DP—Arizona 1, San Diego 0. LOB—Arizona 6, San Diego 5. 2B—Ahmed (23), Calhoun (6), Frazier (2), Nola (5). HR—Cronenworth (16).

IP H R ER BB SO

Arizona

Bumgrnr L,6-7 7 6 2 2 1 5 Clarke 1 2 0 0 0 0

San Diego

Snell W,6-4 7 2 0 0 3 13 Pagán H,13 1 0 0 0 0 2 Melancon S,33 1 1 0 0 0 2

Umpires—Home, Roberto Ortiz; First, CB Bucknor; Second, Bill Miller; Third, Adam Hamari. T—2:43. A—30,989 (40,209).

INTERLEAGUE

CHICAGO WHITE SOX 9, CHICAGO CUBS 3