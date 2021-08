WGC

FEDEX ST. JUDE INVITATIONAL

At TPC Southwind

At Memphis, Tenn.

Yardage: 7,233; Par: 70

FedExCup Points in parentheses

x-won playoff

Final Round

x-Ab. Ancer (550) 67-62-67-68—264 Sam Burns (258) 66-64-70-64—264 H. Matsuyama (258) 68-69-64-63—264 Harris English (140) 62-65-65-73—265 Daniel Berger (105) 66-67-67-66—266 Paul Casey (105) 68-66-65-67—266 Cameron Smith (105) 67-62-65-72—266 B. DeChambeau (86) 65-66-63-74—268 Will Zalatoris 66-66-67-69—268 Dustin Johnson (76) 69-65-65-70—269 Ian Poulter (76) 64-66-67-72—269 Rory McIlroy (67) 72-66-66-66—270 Jordan Spieth (67) 71-69-63-67—270 Scottie Scheffler (62) 65-65-67-74—271 Robert MacIntyre 69-67-68-68—272 Webb Simpson (58) 71-65-72-64—272 Tyrrell Hatton (51) 67-68-65-73—273 Billy Horschel (51) 68-67-66-72—273 Phil Mickelson (51) 69-66-70-68—273 J.Niemann (51) 70-68-68-67—273 L. Oosthuizen (51) 67-64-68-74—273 Matthew Wolff (51) 64-70-72-67—273 Patrick Cantlay (42) 71-67-69-67—274 Shane Lowry (42) 68-69-67-70—274 Kevin Na (42) 67-71-67-69—274 Sergio Garcia (35) 70-68-65-72—275 Collin Morikawa (35) 67-71-68-69—275 Ryan Palmer (35) 70-64-68-73—275 Aaron Rai 70-67-71-67—275 Justin Thomas (35) 67-67-69-72—275 Cameron Champ (28) 71-72-65-68—276 Patrick Reed (28) 68-69-69-70—276 Lee Westwood (28) 67-69-69-71—276 Tony Finau (24) 69-65-69-74—277 Jason Kokrak (24) 67-68-68-74—277 Corey Conners (19) 67-69-69-73—278 Brian Harman (19) 70-69-69-70—278 Lucas Herbert 69-70-70-69—278 Viktor Hovland (19) 73-65-69-71—278 Marc Leishman (19) 65-71-69-73—278 Carlos Ortiz (19) 64-69-73-72—278 Adam Scott (19) 74-66-70-68—278 Stewart Cink (14) 68-66-74-71—279 Brad Kennedy 67-70-70-72—279 Ryosuke Kinoshita 74-66-70-69—279 Tom Fleetwood (11) 69-70-69-72—280 Jim Herman (11) 64-68-73-75—280 Sungjae Im (11) 70-70-67-73—280 X. Schauffele (11) 69-73-70-68—280 Robert Streb (11) 71-66-71-72—280 Max Homa (9) 66-68-74-73—281 Matt Jones (9) 69-68-74-70—281 Wade Ormsby 69-71-68-73—281 Brooks Koepka (7) 70-69-67-76—282 K.H. Lee (7) 68-74-70-70—282 Justin Rose (7) 69-69-69-75—282

European PGA

HERO OPEN

At The Fairmont St. Andrews

At Fife, Scotland

Yardage: 7,230; Par: 72

Final Round

Grant Forrest 68-68-62-66—264 James Morrison 69-66-67-63—265 Santiago Tarrio Ben 67-65-67-68—267 David Law 67-67-66-68—268 Calum Hill 63-68-67-70—268 Chase Hanna 65-68-69-69—271 Matthew Jordan 67-66-68-70—271 Niall Kearney 71-69-66-66—272 Justin Walters 68-64-71-69—272 Sihwan Kim 69-65-73-66—273 Bryce Easton 67-69-71-66—273 Chris Paisley 66-72-69-66—273 Garrick Porteous 69-69-68-67—273 Lucas Bjerregaard 67-62-71-73—273 Berry Henson 67-67-67-72—273 Masahiro Kawamura 73-68-69-64—274 Alvaro Quiros 66-69-73-66—274 Shubhankar Sharma 67-67-73-67—274 Hugo Leon 67-70-70-67—274 Callum Shinkwin 69-68-69-68—274 Toby Tree 67-68-69-70—274 Matt Ford 70-66-68-70—274 Yikeun Chang 70-67-72-66—275 Craig Howie 75-65-67-68—275 Richard Mcevoy 70-66-70-69—275 Daniel Hillier 69-70-67-69—275 Jordan Smith 68-68-66-73—275 Eduardo De La Riva 68-67-74-67—276 Richie Ramsay 67-69-71-69—276 Wil Besseling 72-71-66-68—277 Oliver Farr 71-69-68-69—277 Jonathan Caldwell 64-70-70-73—277 Matthew Southgate 72-67-74-64—278 Jorge Campillo 72-70-70-67—279 Ryan Fox 74-69-69-67—279 Jamie Donaldson 73-67-70-69—279 N. Von Dellngshausn 66-72-69-72—279

PGA

BARRACUDA CHAMPIONSHIP

At Tahoe Mountain - Old Greenwood

At Truckee, Calif.

Yardage: 7,425; Par: 71

Modified Stableford scoring awards 8 points for a double eagle; 5 for an eagle; 2 for a birdie; zero for a par; minus 1 for a bogey; and minus 3 for worse than bogey

FedExCup Points in parentheses

Final Round