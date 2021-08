Crowe p 1 0 0 0

Mears p 0 0 0 0 Newman ss 2 0 0 0 Totals 33 4 9 4 Totals 28 0 2 0 St. Louis 000 103 000—4 Pittsburgh 000 000 000—0

DP—St. Louis 1, Pittsburgh 2. LOB—St. Louis 8, Pittsburgh 1. 2B—Wainwright (1), Molina (15), DeJong (7).

IP H R ER BB SO

St. Louis

Wnrght W,11-6 9 2 0 0 0 7

Pittsburgh

Crowe L,3-7 4 2/3 4 1 1 3 4 Mears 1/3 0 0 0 0 0 Ponce 2 4 3 3 2 1 Shreve 1 0 0 0 0 0 Banda 1 1 0 0 1 1

Umpires—Home, Edwin Moscoso; First, Fieldin Cubreth; Second, Ryan Blakney; Third, D.J. Reyburn. T—2:52. A—8,548 (38,747).

LATE TUESDAY

AMERICAN LEAGUE

DETROIT 9,

BALTIMORE 4

Detroit Baltimore ab r h bi ab r h bi Grossman rf 4 1 2 1 Mullins cf 4 1 1 0 Schoop 1b 5 1 2 1 Urías 2b 3 0 0 0 Cabrera dh 3 1 1 0 Mancini 1b 4 0 0 0 Reyes pr-dh 1 1 0 0 Santandr rf 4 2 2 2 Candelario 3b 5 1 1 2 Hays lf 4 0 2 0 Haase c-lf 4 0 0 0 Stewart dh 4 1 1 1 Goodrm ss-cf 2 2 1 1 Franco 3b 4 0 1 0 W.Castro 2b 4 1 2 3 Mateo ss 4 0 1 0 Baddoo lf 3 0 1 1 Wynns c 4 0 0 0 H.Castro ss 1 0 0 0 Hill cf 3 0 0 0 Greiner c 1 1 1 0 Totals 36 9 11 9 Totals 35 4 8 3 Detroit 024 000 021—9 Baltimore 010 210 000—4

E—Mize (1). DP—Detroit 0, Baltimore 2. LOB—Detroit 4, Baltimore 7. 2B—W.Castro (12), Schoop (20), Greiner (3), Mullins (29), Mateo (2). 3B—Baddoo (6), W.Castro (5). HR—Candelario (8), Santander 2 (9), Stewart (8).

IP H R ER BB SO

Detroit

Mize 4 1/3 5 4 3 1 4 Fnkhsr W,6-1 1 2/3 0 0 0 0 2 Cisnero H,17 1 0 0 0 0 0 Fulmer 1 1 0 0 1 1 Farmer 1/3 2 0 0 0 1 Soto 2/3 0 0 0 0 1

Baltimore

Akin L,0-6 3 7 6 6 1 5 Diplán 2 0 0 0 0 1 Fry 1 0 0 0 1 1 Plutko 2 1 2 2 2 2 Wells 1 3 1 1 0 1

HBP—Mize (Urías). WP—Mize, Funkhouser. Umpires—Home, Chad Fairchild; First, Tim Timmons; Second, Adam Hamari; Third, Roberto Ortiz. T—3:13. A—7,124 (45,971).

OAKLAND 4,

CLEVELAND 3, 10 INN.

Oakland Cleveland ab r h bi ab r h bi Canha lf 5 0 0 0 Straw cf 5 1 2 0 Piscotty rf 0 0 0 0 Rosario ss 5 1 2 1 Marte cf 5 1 1 0 Ramírez 3b 4 0 0 0 Olson 1b 4 0 2 0 Reyes dh 2 0 0 0 Lowrie dh 5 0 1 2 Zimmer dh 1 0 0 0 Harrison 2b 2 1 1 0 Ramirez lf 3 0 1 1 Kemp 2b 2 0 0 0 Mercado rf 4 0 0 0 Murphy c 4 0 1 1 Miller 1b 3 0 1 0 Brown rf-lf 3 1 2 1 Hedges c 2 0 0 0 Chapman 3b 2 0 0 0 Clement 2b 3 1 0 0 Andrus ss 4 1 0 0 Gimnz 2b 1 0 0 0 Totals 36 4 8 4 Totals 33 3 6 2 Oakland 010 100 010 1—4 Cleveland 120 000 000 0—3

E—Canha (2). DP—Oakland 2, Cleveland 1. LOB—Oakland 8, Cleveland 8. 2B—Harrison (1), Murphy (20), Lowrie (20), Straw (3). HR—Brown (14). SB—Marte (8), Zimmer (8), Brown (3). S—Hedges (5).

IP H R ER BB SO

Oakland

Manaea 1 2/3 5 3 3 3 2 Smith 3 1/3 1 0 0 0 2 Puk 1 0 0 0 0 2 Petit 1 0 0 0 0 0 Romo 1 0 0 0 2 0 Trivino W,5-4 1 0 0 0 1 0 Chafin S,1-1 1 0 0 0 0 1

Cleveland

McKenzie 6 4 2 2 1 5 Shaw H,15 1 0 0 0 1 1 Krchk BS,11-15 1 2 1 1 0 0 Clase 1 1 0 0 1 0 Wittgren L,2-5 1 1 1 0 1 1

HBP—McKenzie (Harrison). Umpires—Home, Shane Livensparger; First, Ted Barrett; Second, Stu Scheuwater; Third, Lance Barksdale. T—3:42. A—13,041 (34,788).

KANSAS CITY 8,

N.Y. YANKEES 4

New York Kansas City ab r h bi ab r h bi LeMahieu 2b 4 0 1 1 Merrifld dh 5 2 2 0 Stanton lf 4 0 1 0 Lopez ss 3 0 0 1 Judge rf 4 0 1 0 Perez c 4 2 3 3 Gallo dh 3 0 0 0 C.Sntna 1b 4 0 0 0 Voit 1b 3 0 0 0 Benintndi lf 4 1 1 0 Odor 3b 3 1 0 0 Rivera 3b 3 1 1 0 Higashioka c 4 1 1 2 Dozier rf 4 0 1 1 J.Davis cf 3 1 0 0 Taylor cf 3 1 2 0 Velazquez ss 4 1 1 0 Alberto 2b 2 1 0 1 Totals 32 4 5 3 Totals 32 8 10 6 New York 001 201 000—4 Kansas City 200 012 21x—8

E—Higashioka 2 (3), Ridings (1), Voit (4). LOB—New York 7, Kansas City 5. 2B—Velazquez (1), Benintendi (12), Merrifield (25), Dozier (20), Taylor (9). HR—Higashioka (7), Perez 2 (29). SF—Alberto (2). S—Alberto (4), Lopez (7).

IP H R ER BB SO

New York

Cortes L,0-1 5 2/3 7 5 4 0 5 Ridings 2/3 2 2 1 0 0 Rodríguez 2/3 1 0 0 0 0 Nelson 1 0 1 0 2 0

Kansas City

Lynch 4 2/3 4 3 3 4 6 Tapia 1 1 1 1 2 3 Stumnt W,2-2 1 1/3 0 0 0 0 3 W.Davis H,2 1 0 0 0 0 1 Barlow 1 0 0 0 0 1

Tapia pitched to 4 batters in the 6th.

WP—Lynch(2), Tapia. Umpires—Home, Bill Miller; First, Doug Eddings; Second, John Bacon; Third, Pat Hoberg. T—3:03. A—18,218 (37,903).

NATIONAL LEAGUE

GAME TWO

MILWAUKEE 6,

CHICAGO CUBS 3